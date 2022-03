Új ötszáz forintos, bevont kétfilléres

A három évtizeddel ezelőtti Fejér Megyei Hírlap a Magyar Távirati Iroda hírét is hozta, mely szerint „április 6-ától új, a Magyar Köztársaság címerével ellátott 500 forintos bankjegyet bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank”.

Az akkori új ötszázas érdekessége volt, hogy „azon még Surányi exbankelnök aláírása is szerepel, miután a kibocsátás dátuma 1990. július hó 31-e. A Magyar Nemzeti Bank hirdetménye arra is utal, hogy a későbbi nyomtatással kibocsátandó bankjegyeknél a keltezés és a név­aláírások változhatnak. A régi címerű 500-asok továbbra is forgalomban maradnak.” Ennek az időszaknak az újdonsága volt az is, hogy bevonták a régebbi 10 és 20 forintosokat, továbbá a 2 és 5 filléreseket. Ezekkel a pénzekkel 1992. szeptember 30-ig lehetett akkor még fizetni.

Megindult az országban a kárpótlás

A Fejér Megyei Hírlap 1992. március 31-i tudósítása arról számol be, hogy az országban megkezdődött a kárpótlási igények teljesítése. Az akkori információk szerint „Székesfehérvárra kilencvenkilenc határozat érkezett, több mint 4 millió forint értékben”. Ám ez még nem az összes – vetítette előre a cikk írója, kiemelve, hogy „Fejér megyében Dunaújvárosban, Móron, Sárbogárdon és Gárdonyban az OTP-fiókokhoz érkeznek az elbírált határozatok, míg Székesfehérváron a Budapest Bank Liszt Ferenc utcai fiókja foglalkozik kárpótlási ügyekkel”.