„Vigyázunk” a vonalainkra

Hírünk a világban – töb­bek között – arról is szól, hogy az étkezésre sokat adó, sokat költő ország vagyunk. A hozzánk érkező külföldi még hónapok vagy évek múltán is emlegeti a magyar konyha remekeit, s többnyi­re hozzáteszi: Magyarorszá­gon az emberek enni- és innivalóra költik a pénzüket – számolt be a Fejér Megyei Hírlap fél évszázaddal ezelőtt március havában. A cikk hozzáteszi, ha nem is egészen igaz ez, de határozottan van benne valami igazság, tudniillik cáfolhatatlan sta­tisztikák bizonyították, hogy keresetünk nagyobb részét élelmiszerekre és élvezeti cikkekre költjük.



Fürge lábúaknak

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (DKSE) birtokba vette Újvárosban azt az új atlétikai csarnokot, mely közép-európai mércével mérve is az élvonalban van – adta hírül a megye vezető napilapja 1982-ben. A létesítmény, mely atlétikai bázisnak minősül, 126×18 méter alapterületen, rúdugrásra is alkalmas belmagassággal épült. Benne 260 méteres döntött kanyaros futópálya van kiépítve, s 110 méteres gátfutás is versenysze­rűen rendezhető. A sportlétesítmény padlózata 18 milliméter vastag – a szöges cipőt kitűnően viselő – gumilapokkal van borítva. Figyelemre méltó, hogy olyan burkolóelemet használ­tak az építéshez, melyet a váci Taurus gyárt, és kiválóan alkalmas a korábban használt tőkés importból származó gumi borítólapok helyettesítésére.



Nem röfögött eléggé?

20 évvel ezelőtt a Megyei Krimikrónika rovatunkban – a Fejér Megyei Rendőr­-főkapitányság szóvivője segítségével – a kö­vetkező bűnesetekről tájékoz­tattuk olvasóinkat. Az incidensek között akadtak humorosak és megdöbbentőek is. Íme:

Sárbogárdon egy Rákóczi úti házhoz tartozó ólból ismeretle­nek elloptak egy 100 kilós hízott sertést, a kár 30 ezer forint. Akkor viccesen megjegyeztük: talán nem röfögött eléggé? Eközben Dunaújvárosban, a vásárté­ren egy szlovák kamionról sze­relték le az oldalajtókat, s pakol­ták át egy mellette parkoló ma­gyar kamionra, amelynek a veze­tőjét is előállították.