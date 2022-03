Községfejlesztés

Tordason is van mire fordítani a községfejlesztési hozzájárulást, számolt be a Fejér Megyei Hírlap 60 évvel ezelőtt – Az utóbbi években elsősorban a járdásítás szerepelt a programban. A múlt évben is 61 000 forintot fordítottak a tanácsi utak, járdák létesítésére. A Sport utca kivételével már mindegyik utca legalább egyik oldalán járda kígyózik. Jelenleg a Fő utca másik oldalának járdásítása szerepel a tervben. Sztyelik István kőműves irányítja majd a társadalmi munkásokat, hogy lehetőleg mennél kevesebb pénzt kelljen erre fordítani. A sok feladat mellett már évek óta többen szóvá tették, hogy új sportpálya kellene, merthogy a községben nagyon szeretik a sportot, és büszkék arra, hogy náluk nemcsak labdarúgócsapat van, de az atlétikában is szép eredmények születtek. Ezért Halenár Károly, Popelka Géza és mások már többször javasolták új sportpálya létesítését. Legutóbb aztán ezek a javaslatok a tanács végrehajtó bizottsága elé kerültek, és ott tárgyaltak a régi kívánság megvalósításáról. A célkitűzés szerint a sportparknak az ötéves tervben kellene megvalósulnia.

Idősek otthonát avattak

A népjóléti államtitkár, Kelemen András Csákvárra látogatott 1992. március 15-én két okból is. Egyrészről ünnepi beszédet mondott a hatalmas, turulmadaras em­lékmű előtt, másrészről a tárca illetékes szak­embereként ő vágta el a nemzeti­ színű szalagot a mostanra elké­szült idősek otthonában. Az épületet még a községi tanács emelte, ehhez az önkormányzat pályázat útján el­nyert egymillió hétszázezer fo­rint céltámogatást, megtoldotta további két és fél millió forinttal, valamint két idős lakó jelentős adománnyal járult hozzá, s fo­gadják is a házba térni kívánó­kat – számolt be a Hírlap.