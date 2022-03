Pályaválasztás előtt álló fiatalok dilemmái

A fiataloknak 60 évvel ezelőtt is meglehetősen nehéz időszakot jelentett a pályaválasztás kérdésének megoldása. 1962-ben ezen a napon viszont megyénk napilapjában arról számoltak be, hogy összességében több mint tízezer diák tanulhat tovább.

„Az idei tanévben érettségiző fiatalok közül több mint 8200-an tanulhatnak tovább egyetemeken és más főiskolákon, a többieknek az iparban, a kereskedelemben és a mezőgazdaságban nyílik lehetőség” – írták 60 évvel ezelőtt a Fejér megyei fiatalokra vonatkozóan is. Az egyetemi lehetőségeken túl felsorolt területekkel kapcsolatban úgy fogalmaztak, legalább 5000 érettségiző biztosan számíthat rá, hogy képesítést szerez.

Millenniumi ünnepségek Székesfehérváron

1972-ben az egész év a város ezeréves fennállásának ünnepléséről szólt. A Fejér Megyei Hírlapban 50 évvel ezelőtt ezen a napon számoltak be az elkészült tervekről, a várható programokról. „A tulajdonképpeni ünnepségsorozat azonban két nagyobb időközben kerül sorra. Első ízben a hagyományos Alba Regia-napokon, másodízben – és ez lesz az igazi millenniumi köszöntő – augusztus 19-től októberig tartó rendezvénysorozatban” – írták 50 éve. A hivatalos programokon túl az év során néptáncfesztivált, kórustalálkozót, színpadtalálkozót is tartottak, de sok más mellett több témában nyitottak kiállítást, felavatták Géza fejedelem szobrát, valamint képzőművészeti és gyermekrajzpályázatokat is hirdettek.