Verseny a tavon

60 évvel ezelőtt küzdelmes versenyről számolt be a hírlap: – Sárszentágotán a falunk mellett van egy tó. Most, hogy a vize tükörsimára fagyott, úttörőink korcsolyaver­senyt rendeztek rajta. Délután három órára ter­veztük a kezdést, de már a déli órákban vidám kacagástól hang­zott a „pálya”. Lázasan folyt a készülődés, előkerültek a fakor­csolyák is, mert nemcsak vas-, hanem fakorcsolyával is részt lehetett venni. Rajvezetőink ve­zetésével a verseny megkezdő­dött. Volt nagy hajrá és neve­tés, amint lázas igyekezettel egyik a másikat kerülte. A hosszas küszködés után Stéger Já­nos társait maga mögött hagy­va első lett. De nyomon követte, és a második helyet Örkényi István érte el. A harmadik lett Bakó Márton. Az igazi küzde­lem még csak az­után kezdődött, hogy a vaskorcsolyások feláll­tak. Gyors igyekezettel cikáztak és siklottak el egymás mellett. Két versenyző: Szagó András és Erdélyi Antal heves küzdelmek után döntetlen eredményt értek el.

Új hírlap­árushelyek

A postahivatalok hétvégi zárvatartásának ellensúlyozására a tanács igyekszik több kereskedelmi és ven­déglátóhelyen meghonosítani a hírlapárusítást – adtuk hírül 50 éve:

„Örömmel adunk most hírt arról, hogy Székesfehérváron mától min­denféle napi és hetilapot árusítanak a Vörös Hadsereg úti Halesz kisvendéglőben, a Berényi úti Muskátli bisztró­ban, a Balatoni úti Jolán presszóban, a Vidám Park melletti Park presszóban és ismét árusítanak újságot a Benke Ferenc utcai trafik­ban.”