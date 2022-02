Tizenkétmillió forintért

Az ország legnagyobb kohászati érctárolója épül a Dunai Vasmű nagyolvasztóművében – kezdte beszámolóját a hírlap 1962-ben, éppen ezen a napon. Mint írták: – A két kohóhoz tartozó ércárkot ugyanis most kibővítik, hogy egyrészt nagyobb mennyiségű vasércet tárolhassanak a kohó közelében, másrészt az itt tárolt különböző minőségű vasércet, piritpörköt és vörösiszapot az érctér fölött mozgó óriási darukkal átlagosítani tudják. A dunaújvárosi 26. Építőipari Vállalat munkásai most közel ötszáz méter hosszúra építik ki az ércárok vasbeton falait és a két bakdaru betonpályáját is. A tizenkétmillió forint értékű érctéri építkezést az építők és szerelők a harmadik évnegyedben befejezik.

Nagyot léptek előre

Csákvár fejlődésének egyik fontos állomása volt 1972. Abban az évben, február 23-án teljes képet kaphattak az olvasók a településről. A szerző azt írja: – Öt évvel ezelőtt még lovasfogattal vitték a gyerekeket iskolába, a dolgozókat munkába. A lovakat az 1967-ben vásárolt iskolabusz váltotta fel, ám ebben az évben az állami gazdaság (ÁG) már két autóbusszal és nyolc mikrobusszal rendelkezik. A tömegsportolók jól szerepelnek a megyei szpartakiádokon. Labdarúgócsapat, kézilabdacsapat és atlétikai szakosztály működik, de Móric-majorban, az új sportpályán edzéseket tarthat a gazdaság legfiatalabb együttese, a női futballcsapat is. Eközben a Traktoros utcában jelenleg még csak tíz új családi ház sorakozik, de összesen negyven kedvezményes lakás építését segítette elő az állami gazdaság.

Nagyok lettek a kicsik

Nagy örömről számolt be a hírlap negyven évvel ezelőtt, ezen a napon. Kétéves születésnapjukat ünnepelték vasárnap Enyingen a Molnár ikrek: András, Gábor, Péter és Márta. A székesfehérvári megyei kórházban 1980-ban született négyesikrek szépen fejlődnek. Egészségesek, jó étvágyúak, testileg, szellemileg megfelelően gyarapodnak. Péter a legsúlyosabb, már elérte a 13 kilogrammot, Gá­bor testsúlya a legkisebb, ő csaknem 2 kilogrammal könnyebb öccsénél. Mind a né­gyen jól beszélnek már, be tudnak mutatkozni, s valamennyien képesek egysze­rűbb mondatok megalkotására is.