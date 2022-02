A Béke étterem esetében az Üzletházról kell, hogy szó essék, amelynek szerves részét képezte az étterem az egység 1951-es megnyitásakor. Az épület a mai napig áll, az azt díszítő mozaikok védettek, de funkciója már megváltozott. Itt nyílt meg a megye első gyorskiszolgáló boltja a fűszer-csemege részlegben. Akkoriban úgy nyilatkoztak a vevők, hogy 5-6 perc volt egy bevásárlás ezzel a technikával, amivel nagyon meg voltak elégedve.

Aztán amikor 1969-ben az egész épületet fel kellett újítani a gyenge gerendázat, az elavult vízvezetékrendszer miatt, akkor például a ruházati boltnak ki kellett költöznie az épületből. De átalakításokat is foganatosítottak akkor, amelynek eredményeképpen az Üzletházban megszűnt a konfekcióosztályon a férfiruházat és a férficipő, valamint a férfidivatáru árusítása. Ennek ellenére az Üzletház valódi üzletház volt, de mára ebből sajnos nem sok maradt: egy bútorbolt található az épület földszinti részének nagy részén. A neon­feliratok is eltűntek. A homlokzatot és a mozaikokat 2004-ben felújították.

Az épület másik nagy egysége a Béke étterem volt. Sajnos ma erről is már csak múlt időben beszélhetünk. Pedig a megnyitáskor nagy volt az öröm, hogy az épülő város barakkjai között lévő talponállók mellett létesült egy olyan étterem, ahol kulturált körülmények között lehetett ebédelni vagy vacsorázni. A város emblematikus helye lett. Történetével nemrégiben foglalkoztak a Dunaújvárosi Hírlapban, ahol így fogalmaztak: A Béke presszó és étterem legutolsó üzemeltetője Kovács János volt, akit általában csak Csokiként ismernek a városban.

– Szép időszaka volt ez az életemnek. Volt, amikor az ország egyik legfelkapottabb helyének számított. Fellépett itt Korda György és Balázs Klári, a Bergendy zenekar, a Benkó Dixieland, hogy csak néhány nevet említsek meg. Azonban a gazdasági helyzet egy időben úgy alakult, hogy át kellett állnunk a diszkóra. Többször komoly átalakításokat hajtottunk végre, a név is többször változott, voltunk Orfeum, Havanna, Fáraó és Buddha is. 2019-ben azonban olyan gazdasági körülmények között éltünk, amikor már anyagilag nem engedhettük meg az átalakításokat – mondta az üzemeltető.

Most nem tudni, mi lesz a hely sorsa. Laptársunk az étterem „körüli” mozgásokból arra következtet, hogy új tulajdonosa vagy bérlője lehet az épület ezen részének.

De térjünk vissza a másik „alanyunkhoz” a Vasmű Klubhoz. Történetéhez hozzá­tartozik, hogy az előző választási kampány egyik nagy ígérete közé tartozott, hogy feltámasztják a helyet, és erről a vasmű vezetőivel is tárgyalnak. Azóta eltelt majdnem két és fél év, de még mindig zárva van.

Gépgyári Klub egyébként volt már az ötvenes években is, de még az akkori Sztálin úton volt megtalálható. A „jelenlegi helyén” 1964-ben nyílt meg a klub előadóteremmel, klubszobákkal, társalgóhelyiségekkel. Nagy volt itt az élet, társasjátékozás, sakkozás, zenehallgatás, tévénézés, mindenki megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. Még annak ellenére is, hogy a megnyitó előtt az a vélekedés járta, hogy ahol nincs sör és kártya, ott nem is lesz meg a munkásklubjelleg. Ennek ellenére 500-600 ember jött össze a klubban vasárnaponként, pedig se sör, se kártya nem volt.

Lett itt később gyermekkönyvtár, irodalmi színpad, rendeztek kiállításokat is. Alig öt évvel a nyitás után fel is kellett újítani a helyet. Később lett itt ifjúsági, majd még később popklub is, neves előadók, zenészek, színészek is felléptek. 1991 telén megszűnt a gyermekkönyvtár, átszervezésről, bérbeadásról szóltak a hírek. Aztán 2004-ben a következő látott napvilágot: „A Dunaferr Rt. felkínálta megvételre az önkormányzatnak a Vasmű Klubot, ahol most a Dunaújvárosi Városi TV működik. A DTV Kht. ügyvezetője támogatja a vásárlási szándékot, de az önkormányzat nem szándékozik megvenni az ingatlant. Aztán sok év csend következett, majd az említett politikai lózungok következtek a Vasmű Klub történetében, és aztán újra a csendé lett a „főszerep”.

