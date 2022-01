Jó magyarok üzenete

Az 1882. január 28-án megjelent Székesfehérvár és Vidéke című lap egy New Yorkból küldött levélnek is felületet adott. – Mi itteni magyarok, bár távol vagyunk hazánktól, mégis jó magyarok maradtunk s mint ilyenek élénk érdeklődéssel viseltetünk a hazai folyó ügyek iránt s hogy kellően értesülve legyünk, több vidéki lap szerkesztőjéhez folyamodtunk ingyen példányért – írta a jó magyar, aki arról is tájékoztatta a hazát, hogy odakint hét hónapja megalapították az „Osztr.-magyar védegylet” nevű szervezetet. Üzent is a távoli magyar: – [szíveskedjék] a népet arra inteni, hogy télire s télben ki ne vándoroljon, mert csak a legnagyobb nélkülözésnek lenne kitéve. Ha valakinek épen kedve van idegen földön szerencsét próbálni, úgy az tavaszkor jöjjön, midőn a mezei munkálatok kezdődnek – írta.

Új táviratlapok

– A kereskedelmi miniszter rendelete szerint február 1-én jönnek forgalomba az új táviratlapok, melyek lehetségessé teszik a táviratok feladását olyan helyen is, ahol nincs táviróhivatal, csak postahivatal – adta közre ugyanezen újság 1892. január 28-án. – Papirosuk fehér lesz, barna bélyeggel, és lezárhatók lesznek mint a levelező-lapok – tették még hozzá.

Szép és szívre ható

– Puszta-Zámoron Barcza Károly földbirtokos uradalmán id. Szilágyi Ferencz kocsist a földművelésügyi miniszter 42 évi hűséges szolgálata elismeréséül 100 korona jutalommal és díszoklevéllel tüntette ki – írta meg a Székesfehérvár és Vidéke 1902. január 28-i száma. – Az egész község teljes díszben nemzetiszinü szászlókkal várta a bizottságot [ti.: akik köszöntötték a kocsist] mig a kitüntetetett két fehérbe öltözött leány kisérte a földiszitett iskolába, a hol Szüts Jenő járási főszolgabíró szép és szivreható szavak kíséretében adta át a miniszter ajándékát – írták.