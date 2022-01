Balatoni hokimeccs

„Téli szezon a Balaton partján” címmel jelent meg cikk 1972-es lapszámunkban, melyben a Balaton jegén zajló hokimérkőzésről számolt be munkatársunk. – Száraz, napfényes idő sok látogatót csalt a balatonfüredi partszakaszra. A több centiméter vastag jég kedvez a jeges sportok kedvelőinek – írták. Amikor ehhez hasonlót olvasok, mindig olyan furcsa érzés fog el. Ami egykor természetes volt, az ma már, 50 évvel később, kicsit sem az. Utoljára talán öt vagy hat évvel ezelőtt álltam a befagyott Balaton jegén.

Jégkarnevál a tavon

Hasonló téli mulatságról számoltak be 1982. január 27-i megjelenésű újságunkban is, csak ez esetben a Velencei-tavat érintően. – Ha hinni lehet a becslésnek, hozzávetőleg harmincezren keresték fel múlt szombaton és vasárnap a velencei strandokat. Nagy sikere volt az agárdi jégkarneválnak – olvasható. Írják továbbá, hogy megrendezték a I. Velence Kupa korcsolyaversenyt is.

A 300 éves kastély

Érdekes irományra találtam 30 évvel ezelőtti számunkban, mely az Iszkaszentgyörgyön található Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastélyról szólt. Ennek is inkább a történetét találtam izgalmasnak, szövevényesnek, mely egészen az 1700-as évekig kalauzol vissza minket az időben. A nevében lévő három tulajdonnév is beszédes, múltját illetően.