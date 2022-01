1962-es hírmorzsák

Színes kis hírei között 1962. január 26-án többek között arról írt a Hírlap, hogy fiókkönyvtárat nyit a Megyei Könyvtár Székesfehérváron, a Selmeczi úti művelődési otthonban. Perkátán a községi tanácsteremben A mezőgazdaság és egészségügy című vándorkiállítást 650-en nézték meg. A velencei gyermekbábosok a községi óvónő vezetésével saját maguk készítik a bábokat, és kis mesejátékokkal készülnek nagy érdeklődéssel várt bemutatkozó előadásukra, és az is kiderült, hogy az előző év végén hirdetett hitelakció keretében 599 televíziót vásároltak Dunaújvárosban.

Sportszerűségi verseny

A székesfehérvári járási labdarúgó-szövetség értékelte az 1972-es őszi szezon után a csapatok sportszerűségét. A lista élén Fehérvárcsurgó, Sárszentmihály, Moha és Sukoró állt a megyei II. osztályú csapatok között. A hibapont nélküli együtteseken kívül a Mór II, Soponya, Agárd és Gyúró gárdájából nem állítottak ki játékost ősszel. A legtöbb labdarúgót, szám szerint nyolcat, Velence és Pettend együtteséből állították ki, de a gárdonyiak is alig maradtak el ettől. A fegyelmi bizottságok az ősz folyamán 86 játékos ügyével foglalkoztak.

Nyelvet tanulni érdemes

1982-ben már pedzegették, amit azóta is állandóan hangoztatnak: idegen nyelvet, nyelveket nagyon is hasznos tanulni! Ezt a következtetést vonta le a január 26-án megjelent írás is, amely a dunaújvárosi Munkásművelődési Központ 3. emeleti – az országban akkor a második legjobban felszerelt, művelődési központban működő – nyelvi laborjában folyó oktatásról szólt. Azt már a nyolcvanas években is többen látták, hogy például műszaki dokumentációt eredetiben olvasni, külföldre utazni vagy a szállodaiparban elhelyezkedni nyelvtudással könnyebb.