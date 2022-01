Életet mentett a kézbesítés

Életmentő postás – állt a cím a Fejér Megyei Hírlap 1962. január 21-én megjelent lapjában. Nem mindennapi eset történt egy móri kézbesítő életében, amikor egy háznál a küldemények átadása közben felfigyelt a nagymama korholására. „– Megetted az orvosságomat – mondogatta Lujzika nevű 3 éves unokájának.” Kiderült, a gyermek érszűkítő pirulákat vett be, és bár a nagymama úgy gondolta, a gyógyszer felszívódik és a kicsi rendbe jön, akkor már sápadt volt és piros foltok jelentek meg rajta. A kézbesítő a takaróba bugyolált gyermekkel a karjában futott a helyi kórházba, ahol kimosták a kicsi gyomrát és megkapta a szükséges injekciókat. „Kezelés után az osztályos orvos kijelentette, hogy ha tíz percet késnek, a kisgyermeket nem tudják megmenteni” – írták 60 éve.

Lakásépítési rekord

Bár napjainkban már jól megszokott látványt nyújt a Székesfehérváron csak Toronysorként ismert városrész, 50 évvel ezelőtt ez még igencsak újdonságként hatott. „1972 lakásépítési rekordot jelent Székesfehérvárott, az év végéig ezerhuszonkilenc családot juttatnak korszerű, új otthonhoz. Ilyen nagyvolumenű lakás-építésre még nem volt példa a megyeszékhelyen” – írták 50 évvel ezelőtt. Az év első lakásátadása a dr. Münnich Ferenc lakótelepen, a Toronysornak elnevezett tízszintes házsor épületében történt. „78 lakástulajdonos vette birtokba a kétszobás, összkomfortos, korszerű lakásokat.” – számoltak be 1972. január 21-én.

Ötnapos munkahét

Ha ma megkérdeznénk egy gyermeket, biztosan azt mondaná, hogy a heti öt nap túl sok az iskolában. 1982 januárjában viszont még arról számoltak be, hogy: „Az 1981-82-es kezdetekor 270 iskolában kezdődött meg kísérleti jelleggel az ötnapos tanítási hét”. 40 évvel ezelőtt az ezzel kapcsolatban szerzett tapasztalatokról számoltak be, és bár messzemenő következtetést még nem tudtak levonni, annyi biztos, hogy a szülők és a pedagógusok is megértéssel fogadták a kezdeményezést és pozitív tapasztalatokról tudtak beszámolni.