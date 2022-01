A zeneszerző ajándéka

Még az 1960-as tanévben történt – olvashatták ugyanezen a napon 60 évvel ezelőtt –, hogy a Szabadegyházi Általános Iskola 7. osztályos tanulói levelet írtak Bárdos Lajos zeneszerzőnek.

Aki esetleg nem tudná, Bárdos – úgy tartják – a magyar kórusművészet egyik kiemelkedő egyénisége volt. Az érdemes művész munkáját egyebek mellett Kossuth- és Erkel Ferenc-díjjal is elismerték.

Visszatérve korábbi írásunkhoz, a szabadegyházi osztály levelére – habár azt nem tudjuk, mi állt benne – hamar megérkezett a válasz. A borítékban a zeneszerző arcképe mellett több kotta is helyet kapott. Eme szívességet az osztály egy különleges magnókazettával viszonozta, melyre saját éneküket rögzítették. A hírek szerint Bárdos Lajos igencsak megörült a kedves meglepetésnek, melyet személyesen vehetett át Székesfehérváron.

Rövid frizura házilag

„Igen fiatalos a rövid frizura. Ezért minden korosztálynak ajánljuk, azért is, mert a rövid hajat többféleképpen lehet formálni” – olvashatták illusztrációkkal gazdagon ellátott írásunkban 40 évvel ezelőtt. A Fejér Megyei Hírlapban ekkor azt mutattuk be olvasóinknak, miképp vághatják le hajukat otthon. A művelet a haj hátrafésülésével, fülközépnél történő elválasztásával kezdődött. Szó esett aztán a fedőhaj igazításáról, és arról is, miként kell a nyaknál kiritkítani a rakoncátlan tincseket. Miután a hajzuhatag oldalra fésülésével, felnyírásával, oldalirányú levágásával és ritkításával elkészültünk, már csak a frufru igazítása maradt hátra: cikcakkban történő levágása után csupán egyenesre kellett igazítani a szemöldök magasságában. És már készen is lett az áhított frizura! Így készült a divatos, mindenki számára ajánlott hajviselet az otthon kényelmében.