Törpevízmű is készült a János tanyán

Az 1961. évi községfejlesztési tervet csaknem 100 százalékra teljesítették Pázmándon, írta a Hírlap december 13-án. Ekkor kezdte el működését az új, 50 személyes modern típusóvoda, amelyet 800 ezer forintból építettek. A járdaépítést is folytatták és újabb 3 kilométeres szakasz biztosítja a gyalogosok kényelmes közlekedését. A János tanyán törpevízmű építésével biztosították a vízellátást. A vízmű építésénél figyelemre méltó összegű társadalmi munkát végeztek a község lakosai. Bekerítették a kastély 6 holdas parkját is.

Amikor még csak egy terv volt

Négyszáz méter út! Ennyi hiányzik ahhoz, hogy lerövidítsék a távolságot Mór és Pusztavám között– írta a hírlap 1981-ben e napon. Az árkipusztai elágazástól az Ikarus pusztavámi gyáráig meg­épített betonút folytatásáról van szó, amely további öt üzem szállítási költségeit csökkenthetné és közelebb hozná magát a községet is Mórhoz. A Vértesi Erdőgazdaság munkával, anyaggal, egy másik üzem pénzzel hozzá is járulna a költségekhez,így a szükséges 850 ezer forint fele már összejött, de az útépítő társulást mégsem sikerült összehozni Pusztavámon. A községi tanács szerint a falu egyik felének nem rövidítené a távolságot az új út. Az érintett vállalatok pedig nem tudnak, vagy nem akarnak áldozni ér­te. A jó szándék azonban megvan. Amivel a pokolba vezető út is ki van kövezve.

Hihetetlen, hogy húsz éve kezdődött

A legszebb karácsonyi dallam jelzi az idő múlását a rózsaligeti Csitáry-kút környékén lakóknak, illetve az arra járóknak – írta 2001-ben az újság. Kovács Jenő órásmester szerkezete az advent kezdetétől minden órában a Stille Nach­tot játssza.