Ugyanebben a lapszámban (1981. november 17-én) idézőjeles önkéntesek munkájáról is szó esik: „Új telephelyet építenek maguknak a városépítők a Béke vá­rosrészben, Dunaújvárosban. Még a kommunista szombaton is azon dolgoztak a vállalat központjából ide szervezett »ön­kéntesek« is, hogy mielőbb átadhassák a raktártelepet és a gépészeti műhelyt, amelynek oldalfalát katona­fiatalok készítik” – áll a negyvenéves hírben.