„A polgármesteri hivatal már az év elején igényfelmérésbe kezdett arról, ki akarja, hogy Lajoskomáromban is legyen kábel-tv, illetve műholdas vételi lehetőség” – olvashatták lapunk 30 évvel ezelőtti, 1991. november 15-én megjelent számában. Egyszerre nyolc csatorna vételére gondoltak, de menet közben elképzelhetőnek véltek egy helyi, lajoskomáromi stúdiót is, mint Móron, Fehérváron, Dunaújvárosban vagy bárhol, ahol helyi szerkesztőségek működnek. A Kábeltelevíziós Közösség az önkormányzattal egyetértésben úgy döntött, december 1-jén már foghatóak lesznek az úgynevezett „égi csatornák”, és nem kizárt, hogy karácsony, újév táján az első helyi műsorral is jelentkeznek.