Veres Zoltán műrepülő számára Börgönd a tiszteletbeli repülőtér

Szeptember 13-án minden remény szerint idén is megrendezi az Albatrosz Repülő Egyesület a hagyományos légi parádét. A legnagyobb nevek egyike Veres Zoltán műrepülőé lesz.

Milyen bemutatóval készül?

– Minden repülőnapra igyekszem valamilyen különlegességet hozni, de Börgönd egyébként is különösen a szívem csücske. Azt szoktam mondani, hogy miként van egy településnek tiszteletbeli polgára, úgy nekem Börgönd a tiszteletbeli repülőterem. Kiváló és régi barátságot ápolok a vezetőséggel és az egyesület tagjaival, és valóban mindig nagyon szívesen jövök ide. Bevallom, idén egy kicsit izgulok azért, hogy meg lehet-e egyáltalán rendezni az eseményt, mert máris életbe léptek bizonyos korlátozások a járványveszély miatt, de remélem, nem lesz gond a közönség biztonságos, megfelelő elhelyezésével. Az eddigi légi parádék mind nagyon színvonalasak és jól szervezettek voltak, s azt hiszem, ebben az esztendőben is szép repülőnapot láthatunk. Amikor eljövök, nemcsak résztvevőként érkezem, hanem nézőként is egyúttal, mert mielőtt vagy miután lerepülöm a saját műsoromat, megnézem a többieket, mert az mindig élvezet.

A fiam egyszer bent lehetett ön mellett egy utasszállító repülőgép fülkéjében, útban Helsinki felé. Még mindig a polgári repülés a főállású munkahelye?

– Szoros a kapcsolatom a légi közlekedéssel, hiszen nagyon sokáig, nagyjából húsz évig a Malévnál repültem, aztán az egyik fapados légitársaságnál folytattam, most pedig elég fontos üzleti repülőgépeken vagyok pilóta. Így osztom meg az energiáimat, ezért mostanában is elég gyakran megfordulok a Liszt Ferenc repülőtéren.

Beszélne a műrepülőgépéről?

– Ez egy elég furcsa kis légi jármű, nagyon kis szériaszámban készült, azt hiszem, összesen talán csak huszonhat van belőle. MXS a típusa, amerikai gyártmány. A hazai közönség főleg a Red Bull Air Race kapcsán ismerheti, mert ez az egyik olyan típus, amelyik ott nagy sikerrel szerepelt. Rendkívüli módon a szívemhez nőtt, mert ez az a repülőgép, amelyik teljesítményét, tulajdonságait tekintve nekem nagyon megfelel. Hála istennek sikerült új korában megszereznem, ezért amolyan személyre szabott repülőgép.

Mekkora a teljesítménye?

– A motor 350 lóerős, és 540 kilogramm súly tartozik hozzá.

Milyen erők hatnak önre odafent ebben a pilótafülkében?

– A műrepülőgép sokszor körpályán mozog, és ebből adódóan centrifugális erők lépnek fel. Ez vagy beleszorítja a pilótát az ülésbe, vagy pedig rosszabbik esetben ki akarja tépni onnan. Amikor negatív bukfencet csinálunk, akkor éppen fordítva hat az erő, s ki akarunk szakadni az ülésből. A pozitív tartomány tehát, amikor beleszorulunk az ülésbe, kilenc g. A gravitációs erő többszörösével fejezzük ki azt a terhelést, ami a negatív tartományban olyan hat-hétszeres szokott lenni. Azaz ha volna egy szobamérleg az ülésben, akkor az én 80 kilós testsúlyom helyett 720 kilót mutatna, ekkora erők

hatnak.

Hogyan bírja?

– Sok edzéssel el lehet sajátítani azt a technikát, ami a vért az ember fejében tartja, hiszen az egyetlen kellemetlen dolog az ember testében a folyadék. Amely engedelmeskedve a fizikának „lötyög”, azaz ha nagy a terhelés, az összes vér a lábakba szalad, nem marad az agyban. Akkor jelentkezhet a szürkevakság és az ájulás, ezt pedig el kell kerülni.

NACIONÁLÉ

Veres Zoltán 1964-ben született. 1982-ben kezdte repülő-pályafutását, 1986-ban szerzett diplomát repülőmérnökként a Nyíregyházi Főiskolán. A repülésben szerzett tapasztalata igen sokrétű. Több mint 120-féle repülőgéptípust repült a vitorlázó repülőgépektől a Boeing utasszállítóig. Magyar műrepülő-Európa-bajnok, többszörös Guinness-rekorder. Oktató- és berepülőpilóta. Dolgozott pilótaoktatóként, mezőgazdasági pilótaként, légi­taxizott Észak-Amerikában, ahol megszerezte a hidroplánra szóló jogosítványt, valamint az amerikai FAA szerinti legmagasabb szintű utasszállítórepülőgép-vezetői jogosítványt.