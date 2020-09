Több mint két hónapja Blankával – Závodszky Noéminek nagyon sokat segít a férje

A Vörösmarty Színház kedvelt színművészénél már régen megjelent az anyai ösztön, ám vágya ezen a nyáron teljesült. A kis Blankával hamar egymásra hangolódtak.

A rajongóknak ugyan egy ideig nélkülözniük kell Závodszky Noémit a Vörösmarty Színház színpadáról, ám vele együtt örülhetnek annak, hogy a művésznő anya lett. Az örökbefogadás elindításától kezdve öt év telt el, míg Noémi és férje, Kornél a karjukba vehették a kis Blankát.

Az első nehézségek leküzdése és a kötelező hathetes várakozás után ma már nyugalmasabb körülmények között élvezhetik egymás társaságát. Noémi erről így mesélt:

– Blanka több mint nyolc hete van velünk, és teljesen természetes, hogy alapjaiban változott meg az életünk. Minden tőle függ, egyelőre nincs két egyforma napunk, de már összerázódtunk. Gyorsan kellett cselekednünk, hiszen pár napunk volt felkészülni a kislányunk érkezésére, mégsem a pánik uralkodott el rajtunk, hanem az, hogy gyorsan oldjuk meg a helyzetet. Ezután is minden nagyon természetesen zajlott és zajlik a tisztába rakástól kezdve az etetésen át a pelenkázásig. A férjem rengeteget segít, és ebben nagy-nagy szerencsém van. Blanka jelzéseit is kezdjük már érteni, az például egészen biztos, mikor éhes, mert akkor sír a leghangosabban. Nagyon szeret enni, és a kezdeti 2700 gramm születési súlyát már szinte meg is duplázta. Az éjszakák kezdetben nagyon nehezek voltak, de most már egyre jobb a helyzet, sőt, Blanka három éjszakát át is aludt. Én úgy érzem, hogy ő egy boldog, kiegyensúlyozott kisbaba – tudtuk meg a színésznőtől, aki az interjú közben időnként szeretetteljes anyai hangon szólt a picihez.

Az örökbefogadással együtt járó papírozás, a kötelező iratok beszerzésének ideje alatt sokszor Kornél volt a babával, s Noémit nagy nyugalommal tölti el a tudat, hogy férjére tudja bízni a kicsit. Rajta kívül még a színésznő édesanyja érkezik hetente egyszer segíteni, ez is igen sokat jelent.

A koronavírus jelenléte miatti helyzetet most nem annyira érzik át, mivel pár hónapja családi házba költöztek, és most óriási előny, hogy szinte ki sem kell mozdulni a kertből, úgy is sokat lehetnek friss levegőn. Természetesen vigyáznak, kikkel találkoznak, így egyelőre a kollégák sem látták élőben Blankát.

Noémi spirituálisan gondolkodó ember, minden tekintetben előnyben részesíti a természetes megoldásokat. Blanka gondozásában is ezt tartja szem előtt, a nevelésében pedig azt az utat követik, amely szerint finoman terelgetik, és hagyják kibontakozni képességeit.

– Nagyon régóta vágytam gyermekre, amihez nyilván annak is köze van, hogy a másfél évvel fiatalabb húgomnak már három van. Az anyai ösztön elég korán megjelent bennem, mégis várnom kellett, és nyilván nem véletlen, hogy ezen a nyáron teljesült a kívánságom. Talán azért is, mert már az elengedés időszakában voltam, körülbelül két éve elhatároztam, hogy rábízom mindezt egy nálam nagyobb akaratra, s ha kell, elfogadom, hogy nem lesz gyermekünk. Mégsem így történt. Úgy gondolom, hogy Blanka önálló kis lény, akinek feladata van itt a földön, és a saját útját járja majd. Szeretnénk tudatosan figyelni, mi az, ami kisgyermekkorától érdekli, és támogatjuk őt. S ahogyan én megkaptam annak idején nagyon sok mindent a szüleimtől, úgy szeretnék én is minél több mindent megmutatni Blankának a világból. Az is biztos, hogy kipróbáljuk a hordozást, mert az már most látszik, hogy nagyon szeret a mellkasomon lenni, ott hamar megnyugszik.