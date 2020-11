Terekiné Rendes Éva szívszerelme a nordic walking, melyet Rácalmáson rendszeresen megszervez

Különleges emléklapot kapott Terekiné Rendes Éva, a Rácalmási Nordic Walking Klub vezetője.

S ha még jobban részletezzük titulusait, megmutatja, hogy ki is ő valójában: szervező, tanár, szabadidősport-sportszakértő, természetvédő. Ízig-vérig közösségi ember, aki így posztolta a Magyar Szabadidősport Szövetségtől érkező, Czene Attila és Salga Péter által aláírt emléklapot:

„Kedves Sporttársaim! A Magyar Szabadidősport Szövetség emléklapját kaptuk elismerésül. Idézet a kísérőlevélből: Köszönjük, hogy aktív részvételükkel hozzájárulnak a rendezvény céljainak megvalósításához azzal, hogy felhívták a figyelmet a gyaloglás egészségmegtartó hatására, valamint a mozgás szeretetére. Határozottan úgy gondoljuk, hogy a közösségben végzett testmozgásnak fontos egészségmegőrző szerepe van, ezért Önök a résztvevők fizikai fittségén túl a mentális egészségük megőrzését is segítették. További sikeres, sportos, aktív évet kívánunk.”

Beszélgetésünkkor azt kérdeztem tőle: nagy ugrás volt az állandó sporttevékenysége mellett a Caminón való végig gyaloglás?

– A spanyolországi El Camino klasszikus francia útjának teljesítésére évekig készültem. A dédelgetett álom 2019 tavaszán vált valósággá. 33 napig voltam távol az otthonomtól, megtapasztaltam a zarándoklat minden csodáját, magasságait és mélységeit. Korábban nem értettem azt a mondást, hogy a nagy útról majd más emberként térek vissza, de mostanra már ki merem jelenteni, hogy valóban így van. A sportszerű gyaloglás (nordic walking) 2008 januárjától része az életemnek, amit Rácalmáson töretlen lendülettel oktatok, heti rendszerességgel szervezem a gyalogolni vágyók részére a nordic walking-edzéseket, és alkalomszerűen a buszos kirándulásokat. Már az Almavirág Fesztivál születésekor is jelen voltam, tevékenyen részt vettem a rendezvény profiljának kialakításában. Évekig szerveztem Nordic Walking Találkozót, Gyaloglás Világnapja rendezvényt – válaszolta kérdésemre. Majd továbbérdeklődtem: mit tart fontosnak az emberek életében, hogy beépüljön a mindennapjaikba?

– Az egészség megőrzésében, a betegségek kialakulásának megelőzésében nagyon fontos szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Bármilyen sportot választhatunk magunknak, a lényeg, hogy örömmel és rendszeresen végezzük azt. Én mind között a talán legegyszerűbbre, a gyaloglásra hívom fel a figyelmet. Kényelmes cipő, évszakhoz illő ruházat és már lehet is indulni! Külön örömet okoz, ha társaival együtt indul útnak az ember, hiszen menet közben jókat lehet beszélgetni, oda tudunk egymásra figyelni – motivál Éva.

Egyszerűen öröm számára, hogy az elmúlt 12 évben számtalan nordic walkingozni vágyónak segíthetett az alapmozgás elsajátításában. A botos gyaloglás apró fortélyairól, annak értékeiről, pozitív hatásairól sokaknak adta át tapasztalatait, ezáltal megszerettette velük ezt a mozgásformát is. Néhány gyaloglócipőt már ő is elkoptatott, s mert örök optimista, bízik abban, hogy tevékenységével másokat is ugyanerre ösztönöz, s örökké mondja: „Gyalogolni jó!”