Párizsban ünnepelnek Károlyi Györgyék

Hat esztendeje képviseli hazánkat a francia fővárosban Károlyi György.

A nagykövet átadja megbízatását utódjának, ám a járványhelyzet miatt Párizsban ünneplik a karácsonyt. Az elmúlt évek munkájáról és a terveiről kérdeztük a grófi családfőt.

Miért nem folytatja tovább?

– Hat éve látom el ezt a feladatot, s nem nagyon szokott előfordulni, hogy ennél hosszabb ideig tartson egy nagykövet megbízatása. Eljött a váltás ideje, és úgy vélem, a magyar kormány nagyon bölcs döntést hozott, amikor Habsburg Györgyöt, régi barátomat jelölte utódomnak. Ennek nagy, kedvező hatásai lesznek a magyar–francia kapcsolatokban.

Mit jelent ez a cím, mit is csinál egy nagykövet?

– Egy nagykövetnek meglátásom szerint kettős feladata van: egyrészt megismertetni, megértetni hazáját a fogadó országban, másrészt megismertetni, megértetni a fogadó országot hazájában. Esetemben egyértelműen az előbbi élvezett túlnyomó elsőbbséget, mert sajnos köztudott, hogy Magyarországon sokkal jobban ismerik a franciákat, mint fordítva. Elképesztő volt számomra rájönni, milyen hatalmas méreteket ölt a franciáknál ez a tudatlanság arról, mi is Közép-Európa. Feladatom abból állt, hogy ezt elmagyarázzam, mégpedig egy olyan nyelvezetben, mely a franciákhoz is beszél. Ez nem volt mindig könnyű. Nagy segítségemre volt Angelica feleségem, akit gyakran megkértem megnyilvánulásaim véleményezésére, és aki nem egyszer bölcs tanácsokkal látott el. Egy nagykövet munkája nemcsak csapat-, hanem családmunka is.

Volt olyan pillanat, amikor igazán öröm, akár felemelő érzés volt Magyarország párizsi nagykövetének lenni?

– Nem igazán láttam lényegi különbséget a nagyköveti munka és a fehérvárcsurgói tevékenységünk között, elvégre a rendszerváltozás után úgy kezdtük meg magyarországi életünket, hogy hazánk európai kötődésének szorgalmazását, jobb megismerését tűztük ki célul, és ezzel a céllal hoztuk létre csurgói székhellyel a Károlyi József Alapítványt. Erre van beállítva az egész kastély. Nagyköveti kinevezésem ennek hivatalos jelleget adott, de alapjában véve ugyanarról a feladatról van szó. Öröm és felemelő érzésem akkor volt, amikor beszélgetőpartneremnél éreztem, hogy talán nem mindent, de legalább valamit megértett és elfogadott abból, amit éppen mondtam neki.

Vállal majd más megbízatást, vagy visszavonul a közéleti fősodorból?

– Ez nem tőlem függ. Örömmel jövünk vissza Fehérvárcsurgóra, ahonnan továbbra is figyelni fogjuk a közélet eseményeit, különös tekintettel a magyar–francia kapcsolatokra, mint ahogy korábban is tettük. Ez nem jelent visszavonulást. Ennek a fajta megfertőzésnek nincsen vakcinája, és nem is kívánom, hogy legyen!

Hazaköltözik? Sok helyen élt és dolgozott. Életének melyik állomáshelyét tekinti otthonának igazán?

– Természetesen Magyarországot. Az, hogy életemnek nagyobbik részét, 43 évet a kényszer hatására külföldön töltöttem, nem jelenti azt, hogy nem „éltem” volna Magyarországon. Ezek alatt az évek alatt „lélekben” éltünk Magyarországon, azzal a ma már furcsának tekinthető érzéssel, hogy a valódi országgal a gyakorlatban soha nem ismerkedhetünk meg, annyira reménytelenül véglegesnek tűnt a kommunizmus és a szovjet uralom. Aztán bekövetkezett a váratlan, hihetetlen csoda, a rendszerváltozás, így 1990 óta már nemcsak lélekben, hanem a gyakorlatban is Magyarországon élünk. Nem kisebb csoda, hogy mindezek után Magyarország franciaországi nagykövete lehettem.

Hol és hogyan tölti majd a karácsonyt?

– Idén a vírusos helyzet miatt Párizsban töltjük a karácsonyt, a hatóságok által előírt szűk családi körben. Tavaly viszont az egész családunk Fehérvárcsurgón találkozott. Három gyerekünkkel, a negyedik sajnos 19 éves korában meghalt, mégpedig Csurgón, ott is van eltemetve, nagyapám, Károlyi József egykori kriptájában. Nyolc unokával és az ő barátaikkal együtt ünnepeltünk, két hétig telt ház volt a kastélyban. Nagyon remélem, hogy 2021-ben ezt megismételhetjük.