A Palotaváros utcáinak nevére a kutatócsoport tett javaslatot a tanácsnak

Ha Székesfehérvár térképére tekintünk, azonnal feltűnik, hogy a Palotaváros utcahálózata ugyanúgy középkori rendszerű, mint a Belvárosé.

A fontosabb utcák itt is északnyugat-délkeleti irányúak (Rác-, Selyem-, Jancsár-, Sütő-, Palotai u.), amiket rájuk merőleges kis utcák, közök kötnek össze (Tobak-, Szúnyog-, Halász u., Cserepes köz). Többfőutcás vagy meridián formájú alaprajznak nevezi a településföldrajz az ilyen városalaprajzot, mivel az utcák futása a földgömbre rajzolt meridiánokra, hosszúsági körökre és a rájuk merőleges szélességi körökre emlékeztetnek.

A Belváros és a Palotaváros utcahálózatának hasonlósága mellett a településszerkezet jelentős különbségeire is utalni kell. Palotaváros utcái sokkal szélesebbek, a házak telkei a belvárosi telkekhez képest óriásiak voltak. A beépítés jellegében, intenzitásában is alapvető különbség, hogy a Belváros sűrű, zárt beépítettségével szemben a Palotavárosra a lazább beépítés volt jellemző.

Száz éve már így hívták

A mai Palotaváros két középkori külvárosból, a Szigetből (Insel) és a Rácvárosból (Raitzenstadt) alakult ki. Nevének semmi köze nincs a székesfehérvári királyi palotához. Neve valójában Palotai külváros (latinul: Suburbium Palotense, németül: Palotaer Vorstadt), mivel a Belváros (Vár, Castrum) Palotai kapuja előtt feküdt, s rajta vezetett keresztül a Várpalotára menő út. Wüstinger József 1826-ból való térképén még Palotai Városként szerepelteti, Máder Jenő 1909-ben rajzolt várostérképén már Palotaváros formáját olvashatjuk. Ezt láthatjuk az első világháború előtt készített utcanévtáblákon is: pl. Palotaváros Csapó utcza. Palotaváros formáját használják a közbeszédben is, bár területét gyakran az Alsóvároshoz kapcsolják. Utóbbitól nem válik el olyan markánsan, mint a társadalmi-gazdasági szempontból tőle erősebben elütő Felsővárostól.

Az újkor évszázadaiban területe összeépült a Belvárossal. Története folyamán nem csupán középkori formájú utcahálózatát, hanem régi utcaneveit is megőrizte. Az első írásban is ránk maradt palotavárosi utcanév a Sütő utca neve: Semlyesythewtca (Zsemlyesütő utca) formájával egy 1484-ben keletkezett iratban találkozunk. Itt épültek fel a középkorban a palotavárosi sütők (német eredetű szóval a pékek) házai, kemencéi. A belvárosi és a palotavárosi sütők kenyeres- és zsemlyés sátrai a középkor óta a ferencesek előtti téren álltak. Ha a zsemlyék súlyát ellenőrző piaci bíró súlycsonkítást állapított meg, a pék összes áruját azonnal elkobozta, és a közeli Palotai-kapunál a vár vizesárkába szóratta. Később a ferences barátok alamizsna címén elkérték az elkobzott pékárut a városi tanácstól. Ilyen szigorú rendszabály mellett ritkán követtek el szabálytalanságot a pékek. A XIX. század második negyedében a megyei árszabás szerinti egygarasos cipó súlya az ellenőrzések során mindig elérte, sőt gyakran néhány tized lattal meg is haladta az előírt súlyt. Néprajzi szempontból figyelemre méltó adat, hogy 1771-ben a fehérvári pékeknek megtiltják a mindenszentek napjára sütött fonott kalács (Heilige Stritzl) készítését. Ausztriában, Németországban azonos nevű ünnepi kalácsot ma is sütnek. Székesfehérváron még 1930-ban is 49 sütödében sült a kenyér és a péksütemény. Akkor tíz pékség volt a Palotavárosban, amiből kettő jutott a Sütő utcára. A Sütők utcája a Tolnai utcára merőleges, aminek korábbi neve Kenyér utca volt. Így szerepel még Wüstinger József 1826-ban készült várostérképén is.

Középkori eredetre vallanak a városrész többi mesterségnevet viselő utcanevei is, hiszen közülük valamennyi az újkor előtt már virágzó kisipart jelöl. Napjainkban a bőrgyár megszűnésével a nyersbőrkikészítés palotavárosi múltjára már csupán három utcanév emlékeztet. A Tobak utca a nyersbőrfeldolgozó tobakoknak, tímároknak volt a lakóhelye, akik a mesterségükkel járó kellemetlen szag miatt kénytelenek voltak még a külvárosnak is ebbe a félreeső utcájába települni. Erre késztette őket a foglalkozásuk űzéséhez szükséges nagy mennyiségű víz jelenléte is, ami a Gaja-patak egyik csatornázott ága révén itt adott volt. Nyersbőrfeldolgozó iparosok nemcsak a Tobak- hanem a Rác utcában is laktak. A Rác utca 17. számú ház egyik tulajdonosa, Kistormási József elmondta, hogy a második világháború után az újjáépítéshez szükséges homokért körülbelül egy méter mélyre ásott a telken. Itt régi meszesgödrök nyomára bukkant. Apósától tudta meg, hogy a házban valamikor tímárok laktak, akiknek munkájához szükség volt a meszes áztatógödrökre. A szomszéd házban még az 1930-as években is működött Sándorovits László tímármester műhelye.

Érték volt a szömörce

A Tobak utcára merőleges Szömörce utca a XIX. század végéig a legfontosabb növényi eredetű cserző- és festőanyagnak számító cserszömörcéről kapta nevét. Ősszel szinte vörösbe borítják a Bakony és a Vértes déli lejtőit a skarlátpiros levelű szömörcebokrok. Levelük és fiatal hajtásaik szedését az uradalmaktól századokon át a székesfehérvári és a veszprémi tobakok bérelték. 1789-ben Tarr Ferenc fehérvári tobakmester a várpalotai Zichy-uradalom bakonycsernyei erdeiben vette bérbe a szömörcelevél szedésének jogát. A szerződést a következő évben három esztendőre kötötték meg. A reformkorból két szömörcearatásra kötött bérleti szerződés is fennmaradt, amelyet Nemes Fekete János székesfehérvári tobak és a dörgicsei uradalom kötött. Az 1827-ben keletkezett Árendás Contraktus így szól: „Én Kováts Pál Dörgitsei Kasznár kiadtam Árendába az úgynevezett Felső, alsó Imeri és Balási erdőkben található Szömörtze Levél aratását az jövő 1828. esztendőre Fehérvárban Lakó Nemes Fekete János Tobak Mester Urnak, a melytül füzet árendát a Mlgos Uraság Dörgitsei kasszájába Száznyolcvan forintokat, a mellett meghagyatik az, hogy az Erdőben se maga, se pedig emberei semmi nemű kárt ne tegyenek.” A szömörce aratása júniustól augusztusig tartó erdei munka volt, amin legényeivel együtt részt vett a tobakosmester is, de legtöbbször fogadott napszámosokkal és fuvarosokkal dolgoztak, hogy minél gyorsabban végezzenek. Hogy a szömörcearatásban maguk a mesterek is részt vettek, bizonyítja a székesfehérvári tobakcéh 1791-ben készült korsója, amely szömörcét arató tobakot ábrázol. Szömörcét arató, cserzőkádban álló tobaklegény látható a fehérvári tobakok legénycéhének 1805-ben készült korsóján is.

A Vargacsatornapart a városrész egykori cserzővargáinak, a Csapó utca az itt lakó csapóknak az emlékét őrzi. A csapók, más néven kallósok vagy ványolók a gyapjú alapanyagú posztó készítésének mesterei voltak. Posztóból nemcsak ruhadarabok (szűr, dolmány, nadrág), hanem pokrócok is készültek. Fényes Elek 1847-ben megjelent statisztikájában azt írja, hogy a fehérvári posztósok és pokrócosok száma a kilencvenet is meghaladja, s egy Csida nevű kereskedőnek posztógyára is van. A gyapjú tisztítása, fonása és szövése után a kallózás vagy ványolás következett. A Gajára épített Kallómalom vízi energiájával verték, tömörítették a megszőtt gyapjút, a kallózás közben folytonosan ömlő tiszta víz fehérre mosta a szennyes posztót. A Kallómalom épületeit még az 1925-ben készült térkép is feltünteti.

A Rác utca népnévből képzett utcaneve gyakori névadási forma a közép- és az újkorban is. A középkori Fehérváron Olasz utcáról tudunk, ahol a városban letelepített „latinok” laktak. Székesfehérvár-Palotaváros északi részét képező Rácváros főutcája a Rác utca volt, amelyben a XVI. század második fele óta összpontosult mindaz, ami a szerb (rác) nemzetiség itteni történetéhez kapcsolható: a Rác templom, a szerb iskola, a paplak, a szerb földművesek házai az iparosok műhelyei, a kereskedők boltjai.

Az utcanevek vizsgálata a városrész középkori helytörténete szempontjából is tanulságokkal szolgál. Feltűnő, hogy a XVIII. században még mindhárom fehérvári városrészben találkozunk Öreg utcával. A Belváros főutcája, a korábbi Nádor-, majd Március 15. utca, amit a népnyelv minden névváltoztatás ellenére csak Fő utcaként emlegetett, a XVIII. században, a II. József-kori várostérképen még Öreg utcaként szerepel. A Felsőváros központjában a felsővárosi plébániatemplom mögött a Mórról és Zámolyról jövő utak találkozásánál volt a felsővárosi Öreg utca. Ezen a néven szerepel még Máder Jenő 1909-ben rajzolt várostérképén is. A széles utcát azóta beépítették, de ma is három kis köz köti össze itt a Móri utat a Havranek József utcával. Palotavárosban még a XVIII. század végén is Öreg utcának nevezték a Selyem utcát, így tüntetik fel a II. József-kori térképen.

Középkori lakóházak

Tudjuk, hogy falvainkban, városainkban Öreg utca névvel a település legősibb, központi, főutcáját illették. A Fehérvár melletti Zámolyon ma is Öreg utcának hívják a főutcát, szemben a később nyitott Új utcával. Pákozdon is az Öreg utcában laknak a törzsökös református telkes jobbágyok ivadékai, itt található református templomuk is. Ily módon Palotaváros régi főutcájának is az egykori Öreg utcát, a városrész középső utcáját, a Selyem utcát kell tartanunk. Az utcanevek vizsgálata nyomán született feltevésünket megerősítik a középkori régészet eredményei is. Siklósi Gyula, az itt ásatásokat végző régész elmondta, hogy a Selyem utcában húzott kutatóárkok mindenütt középkori lakóházak falait hozták napvilágra.

A Rác utcai kertekben és az azokon kívül épült új utcák nevére a lakótelep építése során palotavárosi kutatócsoportunk tett javaslatot a Városi Tanácsnak. Így kaptak nevet a Bátky Zsigmond néprajztudósról, Kelemen Béla szótáríróról, Kodolányi János és Jankovich Ferenc írókról elnevezett utcák. Ugyanakkor az új lakótelep Palotaváros nevét nem sikerült megőrizni. Rövid ideig, az 1990-es rendszerváltásig hivatalos neve Lenin-városrész volt, ahol a korábban tervezett felvonulási teret, Lenin-szoborral már nem sikerült megvalósítani.

(A szerző fehérvári néprajzkutató, egyetemi tanár)