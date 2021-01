Óceánjáró hajón ragadt a koronavírus alatt – 5. rész

A történet szereplői kitalált alakok, sőt lehet, hogy a történet maga is kitalált, pusztán egy olyan lány fantáziájának szüleménye, aki egy hajón ragadt fél évre.

Merthogy a világot közben elfoglalta a Pandémia nevű köz­ellenség, és lezárta az addig tárva-nyitva lévő határokat. Meg légtereket. És kikötőket. Ebből egyenesen következik, hogy történetünk írója ezt nem úszhatta meg ép ésszel, így hát mondanunk sem kell, hogy a valósággal való bárminemű egyezés vagy a véletlen műve vagy nem.

Vagy lehet, hogy csak álmodta az egészet. (Ötödik rész)

***

Lokáció: valahol már a Mediterrán körül, ahol olyan pára van, amely a nyolcvanas éveket idéző tartós hullámot csinál a frissen kiegyenesített hajból hozzávetőleg három másodperc alatt. (A hajegyenesítést parkolópályára helyeztem.) Rövidebben: úgy nézek ki, mint egy zaklatott birka.

Avokádómag-gyökereztetési bajnokság jelenlegi állása: Igokádó–Tragokádó: 1:0 (milliméterben megadva).

Alakformáló Kihívás: az alak formálódik, hasháj csökkent két kilóval, hurrá.

Kéne egy drogéria. Valamint a fodrászom. Most!

Amikor márciusban kiderült, hogy el kell indulnunk Ausztráliából, hogy huszonpár nap leforgása alatt Európa vizeire keveredjünk, minden nagyon hirtelen történt, és néhány nap alatt kellett összehoznunk egy komplett tervet. Ennek a Bevásárlólista is részét képezte, tudatában annak, hogy a tengerészeink jó része (magamat is beleértve) nem látott szupermarketet, sem sarki kisboltot 1972 óta (vagy legalábbis úgy éreztük), és mivel csak a leg­elvetemültebbek érkeznek többliternyi tusfürdővel, amikor megkezdik a szerződésüket, a tartalékaink finoman fogalmazva is kimerülőben voltak. Amikor felszálltam, úgy gondoltam, az elmúlt hét év elég volt ahhoz, hogy megtanuljam optimalizálni a bőröndjeim méretét, és kivételesen nem vittem magammal egy komplett drogériát, csak a felét, mondván: ha kell valami, hát megveszem a hajón vagy kint. Nos, a bolt bezárt, kint is és bent is, és bár nyilvánvalóan a világot ennél sokkal komolyabb dolgok is sújtották, őszintén szólva nőnek maradni a havonta, kéthavonta, négyhavonta esedékes teljes vagy részleges felújítás lehetősége nélkül, hogy is mondjam, hangyányit hervasztó. Kivéve, ha valaki a Természetes Szépség sorba állt, amikor a küllemet alakította a Mindenható. Hát, én a Festett Szőkék sorába álltam, mert az előbbi sorban nem maradt hely, nem sejtvén viszont, hogy majd fél évet töltök el úgy, hogy szeretett fodrászom (és az ő hajfestékei) fényévekre vannak tőlem. (Hazatérésemig így hát át kell állnom a „Belső Szépség” sorba.)

Március közepén, Ausztráliá­ból való indulásunkkor gyorsan bevásárolt a hajó, és kisebb raktárkészletet halmoztunk fel tusfürdőből, dezodorból, fog­krémből és más higiénés (alap)dolgokból (és az utolsó darab csokikat és chipseket is sikerült felvásárolnunk ausztrál barátainktól), ezért a komplett legénység ugyanolyan (tavaszi szellő) illatot árasztott magából heteken meg hónapokon át, az összetartozás jegyében. Egészen eddig, ugyanis most görög barátaink is kaptak egy bevásárlólistát, hiszen hamarosan ott leszünk, tankolni! Az enyémen a következők szerepelnek, fontossági sorrendben: szőke hajra való sampon: 3 darab. Kávékapszula a Bobekbe, a kávéfőzőbe: 40 darab. Sminklemosó pamacs: 2. Fésű: 1 (a régi beletört a hajamba). Külső háttértár a számítógépemhez, hogy a komplett Grace klinika ráférjen: 1 darab.

Frissítés:

Görög barátaink kivételes munkát végeztek a beszerzéssel. Miután a legénység viszonylag nagy része adott le kisebb-nagyobb rendelést, az ötödiken lévő irodák átmeneti raktárhelyiséggé alakultak, mi pedig, mint a télapó, a legjobb tudásunk szerint próbáltuk szelektálni a beérkezett árukészletet az éj leple alatt. Volt itt minden: kontaktlencsemosó folyadéktól zsírégető vitaminon át a tíz tábla csokoládéig.

A legénység másnap boldogan állt sorba (két méter távolságot tartva) átvenni a Civilizációból Jött Dolgokat, és hatalmas mosollyal az arcukon, kedvenc chipsüket ropogtatva távoztak. Jó volt így látni őket.

Utóirat: sajnos nem voltam elég konkrét, amikor azt írtam: sminklemosó pamacs: 2. Ér­kezett ugyanis két dobozzal, összesen 16 tégelynyi, most ott sorakoznak vidáman a für­dőszobám polcán. Legalább viszek haza ajándékot a csa­ládnak.

(Folytatjuk.)

