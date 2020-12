Nyugati ötletekkel színesíti karácsonyát a fehérvári francia

A francia és szardíniai felmenőkkel rendelkező zenész, erősember, Mounier Stephane engedett bepillantást portálunknak a családi karácsonyba.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

December 24-én a legtöbb kisgyerek izgatottan várja a Jézuska és az angyalok érkezését, akik a béke és szeretet mellett színes csomagolás mögé rejtett ajándékokkal kedveskednek. Legalábbis a hagyomány szerint. Mounier Stephane családjánál azonban, köszönhetően a külföldi származásnak, egy picit másként zajlik a dolog.

– Amíg a gyerekeim kicsik voltak, nálunk a Télapó hozta mindig az ajándékokat, nem a Jézuska. Pontosan egy évvel ezelőttig, amikor is rájöttek a turpisságra. Emellett a családunkban van egy modern szokás, amit a feleségem hét éve vezetett be. Ez az úgynevezett manózás, mely során egy fiú és egy lány manó különböző csínyeket követnek el a házban advent első napjától egészen karácsonyig. Ezek a kis pimaszságok pedig igazán változatosak, nem egy bevonja a különböző popkulturális elemeket is, mint például a filmkarakterek.

– A gyerekek sokáig hittek a manókban is, ám mióta rájöttek, hogy a szüleik keze van a dologban, azóta már közösen űzzük a manózás kedves hagyományát. Idén már felosztottuk a négyszemélyes család minden tagja közt, hogy adott napon ki lesz a csíny kitalálásáért és kivitelezéséért a felelős, miközben a többiek alszanak. Remek móka! – mesélte érdeklődésünkre a művész, sportember.

Az élő fenyő az igazi!

A karácsonyfára terelve a szót megtudtuk, Stephco mindig is az élő fát részesítette előnyben, már csak a gyermekkori emlékek miatt is. Évek óta földlabdás fákat vásárol, mert szeretné megmenteni a kivágott fákat, bár az is tény, hogy különböző okok miatt idáig mindegyik elszáradt. Na de majd talán idén!

– A műanyag fával úgy érzem, hogy semmi mást nem érünk el, csak a műanyaghulladék további növelését.

Általában december 24-én viszi a fát a házba, amit aztán délelőtt, a kora délutáni órákban feldíszítenek, este pedig sor kerül az ajándékozásra. De nem szentírás ez a menetrend.

– Amíg a gyerekek hittek a varázslatban, addig délután sétálni mentünk velük, hátha meglátják a Télapót, és mire hazaértünk, már ott voltak az ajándékok a fa alatt.

Az ajándékok számát tekintve pedig mindig törekednek a megfelelő mennyiségre, de kerülik a túl sokat. Mint mondják, nem akarnak Dudley Dursley-k lenni a Harry Potter könyvekből, aki évről évre elvárta, hogy mindig 1 darab csomaggal több legyen számára a fa alatt.

Stephane felesége, Noémi nagyon szereti a karácsonyt, ezért már szeptember-október tájékán ajándékokra vadászik. Ráadásul fotós révén arra is törekszik, hogy a karácsonyi dekor a lehető legkorábban felkerülhessen, hiszen remek fényképek tudnak készülni a család minden tagjáról ebben a környezetben.

Az online-világ ereje

Mounier Stephane édesapja 83 éves, jelenleg is Franciaországban él. Emiatt elég ritkán találkoznak, a kommunikációt többnyire a közösségi média segítségével intézik. Régebben sokat telefonáltak, ami viszonylag drága mulatság volt, ám az internet fejlődése megkönnyítette a kapcsolattartást.

– Távol van, de így is látja a hétköznapjainkat, mi pedig az övét. Decemberben ünnepelte a születésnapját, amire egy üdvözlővideóval kedveskedtünk neki – világított rá Stephco.

Szilveszteri tervek

A Mounier család nagyjából 10 éve bulizott igazán egy nagyot. Stephane szerint ugyanis megunták a nagy hacacárét, gyerekek mellett pedig amúgy is jóval korlátozottabbak a lehetőségek. Éppen ezért az idei év szilveszteri korlátozásai nem annyira viselik meg őket.

– A petárdákat amúgy is gyűlölöm, és a tűzijáték sem fog hiányozni. Vélhetően egy szűkkörű kis összejövetel egy-két ismerőssel lesz, majd este lehuppanunk a televízió elé a gyerekekkel, hogy aztán idővel nyugovóra térjünk.

2020-ról és a jövőről

– Szerencsésnek mondhatom magam, mert számunkra nem volt olyan szörnyű az év, mint sok embernek. A zenekészítést ugyanis nem érintette olyan súlyosan a járvány, mint mondjuk a fellépésekből élő művészeket. Idén több zenét készítettem, mint tavaly, ötletem is rengeteg volt, melyből sok a saját tempóm miatt nem valósulhatott meg. Jövőre ezen változtatnék, hiszen rengeteg projekt csoportosult most össze, amiből a lehető legtöbbet szeretném 2021-ben megvalósítani.

A sporteseményeket is meg tudtuk szervezni, még ha zárt kapuk mögött is. Összességében elmondható, hogy visszafogottabban, de el tudtam végezni a munkámat – összegzett a sportoló művészember, majd hozzátette, az erősemberkedés szempontjából élete legaktívabb éve volt az idei, körülbelül 20-22 versenyen vett részt, melyből jópárat ő maga szervezett.

– Nem vagyok már annyira fiatal, viszont így is nagyon szép eredményeket sikerült behúznom. 4 OB-győzelmem volt, szinte majdnem mindig sikerült a dobogón végeznem, pár verseny volt, ahol lecsúsztam róla. Jövőre a versenyeket inkább szervezném, kevesebb megmérettetésen vennék részt, alakulóban van egy nemzetközi szerveződés is Central European Strongman Association (CESA) néven, szóval nagyon komoly tervekkel készülök 2021-re.