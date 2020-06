Németh Zsigmond és Krug László beírta magát az óceánrepülés történetébe

Németh Zsigmond pilóta közel negyven év távlatából idézte fel Száron Endresz Györgyék óceán­átrepülésének alkalmával azt a saját, három világrekordot megdöntő óceánrepülését, amelyet társával, Krug Lászlóval 1981-ben hajtottak végre.

Nemzeti hősként ünnepelték a magyarok 1931-ben az Endresz György – Magyar Sándor párost, akik minden addigi rekordot megdöntve repülték át az Amerika és Európa között hullázó óceánt. Utazásuk jelmondata: „Justice for Hungary”, azaz „Igazságot Magyarországnak” – reflektálva a trianoni döntések igazságtalanságára.

A híres repülés 50. évfordulóján újabb két magyar próbálta meg teljesíteni ugyanezt az utat, mindennek már közel negyven éve. 1981. július 18-án indulva Németh Zsigmond és Krug László egymotoros, Bonanza névre keresztelt gépükkel repülték át az Atlanti-óceánt. Útjukkal három rekordot is megdöntöttek. Németh Zsigmond a mai napig részletesen emlékszik az utazás előzményeire és fogadtatására is. Ezrek várták őket a magyar földön, ám a médiában abban az időben nem kaphattak nagyobb szerepet. A pilóta, aki az Egyesült Államokban töltött harminchárom év után 2002-ben visszaköltözött Magyarországra, büszkén viseli kabátján a Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést, melyet Áder Jánostól kapott 2018-ban.

Hogyan készültek a nagy útra?

– Harminchárom évet éltem Amerikában, akkoriban az ottani magyar iskola igazgatója voltam. Az ötletgazda megkeresett, hogy nem népszerűsíteném-e azt, hogy nekünk is vannak Lindberghjeink (Charles Lindbergh elsőként repülte át az Atlanti-óceánt 1927-ben). Endresz és Magyar számunkra a fantasztikus pilóták megtestesítői, így elkezdtünk mozgolódni, kutakodni, hogy mit lehetne csinálni. 1980 szeptemberében megalakítottuk az óceánrepülő egyesületet, hogy tudjuk reklámoztatni magunkat, támogatást kérni. Hat hónap alatt véghez vittük a felkészülést. Endreszéknek ez annak idején három évükbe került. Elkezdtünk Magyarországgal és a New York-i főkonzullal tárgyalni, aki nagyon sokat segített nekünk. Megkaptuk a repülési engedélyt, ezt követően Krug László és én vettük meg a gépet negyvenkilencezer dollárért (ez a Magyar Nemzeti Bank 1981-es közép­árfolyamán számolva közel tizenötmillió forint). Erre még körülbelül tizenötezer dollárt költöttünk, átalakítottuk, extra üzemanyagtartályokat szereltettünk bele. Amikor már minden megvolt, majdnem útra készek voltunk, sajnos jött a hír, hogy Magyarország letiltotta a repülésünket. Akkor azt mondtam Kasnyik Andrásnak, aki részt vett az engedélyeztetési eljárásban, hogy akkor is repülünk, ha nem engedik. Elmegyünk Bécsig, körözünk egy órát Bécs fölött, hogy megtudja a világ, hogy be tudtunk volna repülni, és akkor ott lesz a gép oldalán, hogy „Justice for Hungary”, ugyanis tudniillik addigra ezt a feliratot már „lealkudták”, nem akarták, hogy rajta legyen a gépen. Így nekünk csak a szárnyvégeken volt piros-fehér-zöld színű extra tank, amelyre rá volt írva, hogy 1931 és 1981.

Végül berepülhettek az ország területére, ám az előkészületekhez hasonlóan az utazás sem telt eseménytelenül.

– Az út úgy kezdődött, hogy a hosszú távra szóló rádiónk elromlott, ezért már az indulásnál késtünk 3 napot. Eredetileg Endreszékhez hasonlóan mi is 16-án szerettünk volna megérkezni, de végül 19-én landoltunk. Le kellett szállnunk az amerikai Bangorben, ahol megcsináltattuk a rádiónkat, ezután leellenőrizték a gépet is, enélkül ugyanis nem engedtek volna át bennünket az óceán felett. Július 18-án 11 óra 45 perckor vágtunk neki a nagy víznek. Minden rendben zajlott, a torony megadta az útirányt, 11 ezer láb (3,35 kilométer) magasan repültünk Európa felé. 830 liter üzemanyagot vittünk magunkkal, a gép szárnya szinte lógott a súly miatt. Indulásnál mindössze másfél méterrel tudtunk a fák fölé emelkedni a hosszú kifutópálya után, ezt követően másfél órába telt, mire elértük a repülési magasságot. Minden megtett 205 mérföld után be kellett jelentkeznünk. Az első bejelentkezés sikeres is volt, ám a következőnél a rádió beadta a kulcsot, nem dolgozott többet. Ezt jeleztük a központnak, így ők küldték nekünk a helyzetünket. Megjósolták, hogy körülbelül az óceán közepe felett viharban fogunk repülni, ez meg is történt, nem tudtuk kikerülni. Körülbelül négy és fél órán keresztül rossz látási viszonyok mellett repültünk. Eközben annyira dolgoztunk, hogy elfelejtettünk bejelentkezni, ám ezt szerencsére a központ észlelte, így ránk szóltak, hogy jól vagyunk-e, mi pedig sűrűn elnézést kértünk amiatt, hogy elfelejtettünk bejelentkezni. Az első világcsúcs, amelyet felállítottunk, hogy 11 óra 28 perc alatt repültük át az óceánt. Ausztria felett belerepültünk az utóbbi százhúsz év legnagyobb jégviharába, így csökkentenünk kellett a repülési magasságot, hogy ne jegesedjenek a gép szárnyai. Győrtől 39 kilométerre jöttünk ki a felhőkből. Mindehhez szerencse is kellett.

Világcsúccsal, 18 óra 43 perc alatt érkeztek a magyar fővárosba.

– Endreszék Bicske határában szálltak le, mi pedig berepültünk a pesti repülőtérig, ezzel negyvenöt kilométerrel hosszabb utat tettünk meg, ami szintén világcsúcs értékű teljesítmény. Tíz-tizenöt ezer ember várt minket Pesten. Fantasztikus érzés volt. A leszállás után megkaptuk az első kitüntetésünket is. Több ezren voltak kíváncsiak a gépünkre, így végül három hétig egy bársonykordonnal körbevont területen megtekinthették az érdeklődők. Amikor az út során megtudtuk, hogy a rádiónk elromlott, akkor sem gondoltunk egyetlen pillanatig sem arra, hogy visszaforduljunk. Akkora adrenalin dolgozott bennünk, hogy fél szárnnyal is hazarepültünk volna Magyarországra.