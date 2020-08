Készítsük fel immunrendszerünket még az ősz beköszönte előtt, a meleg évszakban!

A Vörösmarty Mihály Könyvtár szervezésében online ismeretterjesztő előadást tekinthettek meg az érdeklődők. Hajdu Zsanett biológus, gyógynövény­kutató arról beszélt, hogyan erősítsük meg az immunrendszerünket nyáron a különféle gyógynövények segítségével.

Mire kell a leginkább figyelni a vírusveszély idején? Hogyan lehet felkészülni?

– A nyári időszak kiválóan alkalmas arra, hogy felkészítsük az immunrendszerünket, a szervezetünket, hogy ha esetleg találkozik az új vírussal, ereje teljében legyen, s képes legyen szembenézni vele. Minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, és érdemes eltenni belőlük az őszi, téli időszakra is! Ilyenkor érik a faeper, én például abból fagyasztok le, s ősszel, télen nagyon sok turmixot iszom. Rizstejbe rakok egy banánt és a faeperből vagy egyéb bogyós gyümölcsökből egy adagot, mindez nagyon tápláló. De említhetném a sóskát, a spenótot és a rukkolát is vagy a különféle salátaféléket, zöld leveleket. Minél többet érdemes ezekből fogyasztani nyáron, például a szendvicsbe tehetünk friss petrezselyemzöldet. A gyümölcsöket se feledjük, célszerű mondjuk egy szelet dinnyével kezdeni a napot.

Sokan panaszkodnak a bizonytalanság miatt kialakult szorongásra vagy stresszre. Nekik mi lehet a megoldás?

– Látom én is a környezetemben, hogy nagyon zavaros lett az életünk, feszültek vagyunk. A stresszcsökkentésre oda kell figyelni, ezért esténként igyunk például egy bögre nyugtató hatású teát! Ajánlom a levendulát vagy a citromfüvet, ezek a legismertebbek. De vannak olyan, adaptogén hatású növények, amelyek fokozzák a szervezetünk ellenállását bármilyen stresszel szemben. Ilyen növény az álombogyó (ashwagandha), amit őrlemény formában, kapszulában érdemes beszerezni, mert bűn keserű. Nincsenek olyan mellékhatásai, mint például a ginsengnek lehetnek, így nyugodtan lehet akár három hónapon keresztül szedni. Ha valakinél már komolyabb depresszió, szorongás alakult ki, akkor az orbáncfű segíthet, ami gyógyszerminőségű készítmények formájában is kapható. A kúra hathetes, és egy-két hét után várható hatás. Ebben az a jó, hogy az idegi eredetű emésztési panaszokra is hat, s nincsenek olyan mellékhatásai, mint a szintetikus gyógyszereknek. Csak arra kell figyelni, hogy a fogamzásgátlók és a véralvadásgátlók hatását csökkentheti.

Az előadásban említette a kamilla nyugtató hatását is.

– A kamillát alapvetően megfázáskor isszuk, de nyugtató hatása is van. Akár nyáron is végezhetünk kamillás gőzölést, kisimulnak az idegek. A bezártság és az ülőmunka negatív hatásait egyébként elsősorban mozgással lehet ellensúlyozni. Aki sokat ül egész nap, annak a legjobb a séta, mert a hirtelen futás megterheli a szervezetet. Ajánlom a jógát, a pilatest, a különféle nyújtásokat is. Az interneten sok gyakorlat található, ami a nyakat, a vállat, a derekat mozgatja át.

Az ifjú gyógynövénykutató

Hajdu Zsanett neve egészen biztosan nem ismeretlen Fejér megyében, hiszen a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer segítségével több településen járt már. Volt, ahol rendhagyó természet­ismeret-órát tartott a gyerekeknek a veszélyeztetett állatfajokról, az óceánokban felhalmozódott szemétszigetekről. Másutt bolíviai élményeit elevenítette föl, s mesélt arról, hogyan kutatta a meszticek, a chiquitano és a guarasug’we indiánok között a különféle gyógynövényeket, és hogyan mentett önkéntes munkában teknősöket. Élményeit A trópusok ajándékai című könyvben foglalta össze, mely a megye számos könyvtárában fellelhető.