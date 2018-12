Fehérvárnak kupak viszi hírét – Papp Dénesnek még sok terve van az életben

Papp Dénes, akit sokan ismernek a fehérvári jéghokicsapat meccseiről, közel 22 évig vezette az egyik legsikeresebb székesfehérvári nagyvállalatot.

A Salon de l’emballage kétévente megrendezett nemzetközi műanyag csomagolóipari világkiállítás, ahol jellemzően feltörekvő cégek vesznek részt, és amely jól reprezentálja az iparágban zajló innovációt. Az idei seregszemlén például olyan újdonságok szerepeltek, mint a friss zöldségek csomagolására alkalmas lélegzőfólia, vagy az a műanyag-granulátum, amely az óceánokban úszó, temérdek plasztikhulladékból készült. A kiállításon természetesen megjelentek az új típusú műanyag záróelemek is, melyeket a szigorú európai környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve fejlesztettek ki a gyártók.

A szervezőbizottság meghívására tiszteletbeli VIP vendégként vehetett részt a kiállításon, valamint az ott megrendezett két Salon de l’emballage, illetve PackTheFuture díjátadó ünnepségen Papp Dénes, a székesfehérvári Bericap Hungary Bt. korábbi ügyvezető igazgatója. Mindez annak a huszonöt évi munkának a komoly elismerése, melyet Papp Dénes a műanyag csomagoló iparágban eltöltött.

A közelmúltban nyugalmazott cégvezető pályája első tizenöt évét – 1978-tól 1993-ig – a Transelektro állami külkereskedelmi vállalatnál töltötte, ahol energetikai berendezések, illetve villamos távvezetékek létesítését menedzselte. Így dolgozott például Malajziában, Irakban, Kuvaitban vagy Uruguayban is.

– 1990. augusztus 2-án éppen Kuvaitban tartózkodtam, amikor az iraki diktátor, Szaddám Huszein lerohanta az országot. A Carlton Hotel recepciójáról éppen elküldtem Magyarországra az utolsó hadijelentést, amikor az ajtón belépett egy iraki katona, és a hátamnak szegezte a kalasnyikovot. Majd váltott néhány mondatot a recepcióssal. A rövid beszélgetés végén legyintett, és leengedte a rám fogott gépfegyvert. A portástól tudtam meg, hogy német, francia, angol és amerikai állampolgárokra vadászott, akiket élőpajzs gyanánt akartak használni a későbbiekben az első öbölháború ideje alatt. A legyintéssel csalódottságának adott jelet akkor, amikor megtudta: magyar vagyok… – meséli Papp Dénes. A Kuvaitban tartózkodó magyarok közül ő küldte az utolsó életjelet haza Magyarországra a szállodából, mert az előrenyomuló szíriaiak minden telefonvonalat és egyéb kommunikációs csatornát folyamatosan elvágtak. Honfitársaink végül egy autókaravánnal, a homoksivatagon keresztül jutottak ki Kuvaitból, és Bagdad érintésével érték el Jordániát. Innen három Malév gép röpítette haza a 163 magyart.

De nem kevéssé érdekes az az eset sem, amely 1996 tavaszán történt Papp Dénessel. Immár a Bericap Hungary ügyvezetőjeként Szentpéterváron tartózkodott, és a Baltika sörgyárnak adott el műanyagkupakot. Egy üzleti reggeli alkalmával, melyet az orosz cég vezérigazgatójával költött el, a partner a szomszédos asztalnál ülő Vlagyimir Putyinra hívta föl a figyelmét. Nem kell tíz év, és az ország első számú vezetője lesz belőle – jövendölte az asztaltárs a politikusról, aki ekkor még „csak” Szentpétervár helyettes főkormányzója volt, és mosolyogva rázott kezet a magyar üzletemberrel.

A Bericap a világ egyik legnagyobb műanyagkupak- és záróelemgyártással foglalkozó vállalatcsoportja.

Két tucat országban rendelkezik gyártóbázissal. A magyarországit, melynek vezetésre Papp Dénest kérték föl, 1993-ban hozták létre, először a Videotontól bérelt telephelyen. Az elmúlt huszonöt év a négy nyelven beszélő menedzser irányítása alatt igazi sikertörténet volt: a fehérvári gyár, amely évente 6,5-7 milliárd kupakot állít elő, több mint 50 országban szerzett piacot, a Karibi térségtől Új- Zélandig.

A cégcsoport zöldmezős beruházás keretén belül megvalósuló, saját tulajdonú gyártóüzeme három ütemben épült fel 1998 és 2006 között, 11 ezer négyzetméteren. Itt az év 365 napjából 360-on napi 24 órában zajlik most is a termelés, fogalmaz Papp Dénes, aki a fehérvári gyár élén állva a Bericap szerbiai és romániai leányvállalatának, valamint a Bericap Holding szerszámkészítő gazdaság társaságának, a Bekomoldnak a vezetését is ellátta.

– Itt szeretnék köszönetet mondani a Bericap Hungary Bt. tulajdonosainak, Günter Krautramernek, a cégcsoport alapítójának, illetve az utódoknak, Alexander Krautkramernek és Christian Krautkramernek, akik nagyon sokat segítették a magyar vállalat fejlődését. Ezúton kívánok sok sikert és további eredményes üzleteket a magyar Bericap új menedzsmentjének, valamint összes dolgozójának – fogalmazott Papp Dénes. A Bericap élen járt a fehérvári élsport – az öttusázók, a jégkorongozók, a kosárlabdázók és a női kézilabdázók – támogatásában.

Ennek köszönhető, hogy például a 2013-as öttusa Európa- bajnokságot Bericap Eb néven rendezték. Papp Dénes 2012 óta – társadalmi megbízatásban – a Magyar Tornaszövetség elnökségi tagja. Ebben a minőségében is komoly mértékben hozzájárult azokhoz a nemzetközi sikerekhez, melyeket a magyar tornasport az elmúlt években ért el.

Papp Dénes friss nyugdíjasként is aktív életet él. Évtizedek alatt felhalmozott tudását, széles körű tapasztalatait előadásokon, tréningeken osztja meg a hallgatósággal.

A hatgyerekes édesapának – mint lapunknak elmondta – rengeteg ötlete, elképzelése van, amit még szeretne megvalósítani.

