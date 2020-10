Egy jó tipp poloskák ellen Pusztavámról

Több éven át az autóiparban határozott jellemű férfiak között dolgozott magas beosztásban. Ám életében elérkezett egy ponthoz, amikor úgy érezte, munkahelyet kell váltania. Nem az anyagiak miatt kívánt távozni a gyárból, hanem a lelki békéjéért – mondta lapunknak Eng­lóhner Bernadett.

Englóhnerékat el sem kerülhetem. Közel laknak hozzánk, s ha vásárolni indulok, házuk előtt visz el az utam. Kapujuk most is nyitva. Kertjükben különféle zöldségek kandikálnak ki a földből, távolabb fóliában nevelik a palántákat. Detti – a ház úrnője – jön felém. Nemrég költöztek Pusztavámra. A hölgy a fóliasátor felé vezet, merthogy nagyon büszke annak tartalmára. Férjével és 12 éves leányával alakították ki új „birodalmukat”, amely a megélhetésüket biztosítja.

Hatszáz paradicsomtövet ültettek el, amely lassan termőre fordul. Jobb oldalon katonás rendben helyezkednek el a gyógynövények. Ezekre is nagyon büszke. Odafigyelést igényel minden növény – magyarázza az asszony –, mert sok a kártevő. Főleg poloskából van sok. Elárulja, mivel védekeznek ellenük: rothasztott káposztalevelek levével.

Kitapasztalták, hogy a poloskák ellen ez a legjobb védőszer. Magát a vállalkozásukat palántázással kezdték. A tavaszi fagyok után a megmaradt palántákat kiültették a szabadba. Tervük sikeresnek bizonyult, az emberek megismerték őket, és egyre többen jártak hozzájuk vásárolni. Azóta már többféle zöldséget is termelnek, például retket, paprikát, sárgarépát, gyökeret, uborkát, padlizsánt és egyéb zöldségféléket. Gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak: málnát, szedret, jövőre pedig epret tehetnek vásárlóik kosarába. Egy szempontot tartanak folyamatosan a szemük előtt: a vegyszermentes termesztést. Növényeiket ázalékokkal, illetve tejjel gondozzák.

Továbbindulunk. Egy paprika alakú paradicsomfajtához érünk. A fiatalasszony elmondja, nagyon finom, húsos, jó állagú termék. Egyébként a Lucullus fajtákhoz tartozik – okosít fel Detti. Ez a paradicsom savmentes, szószokhoz, mártásokhoz ajánlják, de eltevésre is alkalmas. Aszalt paradicsomként is nagyon kedvelt.

A háziasszonyunktól megtudom, hogy az idén tavasszal a helyi iskolában a diákok között egy versenyt hirdettek meg. A tétje az volt, hogy „melyik osztály gyűjti össze a legtöbb vécépapír-gurigát”. A győztes társaságot díjazták. Mire jó a vécépapír-guriga? Abban nevelik a paradicsompalántákat. Bár idővel elbomlanak a papírgurigák, de megmaradnak a magvak a földben.

Dettitől megtudom, hogy jó néhány évvel ezelőtt eldöntötte, hogy mire betölti az 50. évét, váltani fog. Előre gondolkodott. Negyvenéves volt, amikor elvégzett egy kertészeti iskolát, ahol a fűszerekről és a gyógynövényekről tanult. Először csak saját részükre termelt zöldséget, gyümölcsöt. Később jöttek a barátok, vitték a termékeket, és ez adta az alapötletet, hogy belevágjon egy komolyabb vállalkozásba. Akad segítség is: férje és a 12 éves leánya.

Detti itt a kertben megtalálta a lelki békéjét. Sőt – mondja – soha ilyen boldog nem volt. Imádja a munkáját, s nagyon szeret Pusztavámon élni.

Annak ellenére, hogy alföldi lány.