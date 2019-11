Egy égi családfa színes története – Búcsú, rendhagyó módon Égi Tamástól

Kikből vagyunk, hová születtünk? A válasz néha egészen meghökkentő.

Élt közöttünk egy jeles képviselő, szerényen magába rejtve identitását. Nem szerepelt a hivatalos önéletrajzában, hogy felmenői között két aradi vértanút is számon tartott. A nemescsói Török család tagját, Török Ignácot, és az ittebei és eleméri Kiss Ernő altábornagyot.

Pedig az aradi vértanúk ma élő családtagjait különös tisztelet övezi. Időről időre bemutatják és megszólaltatják a leszármazókat, a rokonokat, felelevenítik a vértanúkat, hogy ne merüljön feledésbe áldozatuk. Akire most emlékezünk, nemcsak az aradi vértanúk okán tesszük. A Kincsem versenyló tulajdonosának, nemes Blaskovich Ernő családjának vére is csörgedezett ereiben, és tágabb rokonságához – ha nem is vérrokonságához – tartozott Ferenc József szeretője, Schratt Katalin színésznő, továbbá báró Podmaniczky Béla, a mezőhegyesi ménes parancsnoka is.

Királyhegyesen állt az ittebei és eleméri örmény–magyar Kiss család udvarháza. A Kiss család őse a török hódoltság után Bánátban szerzett földbirtokot. A XIX. század első felében a gazdag család szoros kapcsolatokat épített ki és ápolt a bécsi körökkel. A fess Kiss Ernő 1825. július 26-án ismerkedett meg Balatonfüreden Szentgyörgyi Horváth Krisztinával, akinek tiszteletére édesapja bált rendezett, a híressé vált Anna-bált. Egy év múlva házasságra léptek, de néhány hónapon belül a hitves elhunyt. Kiss Ernő újabb házassága hasonlóan végződött. Aradi vértanúsága idején a vagyon már 80 000 holdat tett ki. Amikor úgy határozott, hogy a szabadságharcosok oldalára áll, családja érdekeit tette kockára. Nemcsak egy huszárezredet állított fel saját költségén, de ő volt, aki az első győzelmet aratta. A perlaszi csata zengte érdemeit. A bécsi udvarral való jó kapcsolatnak köszönhetően a család képes volt kijárni a halálos ítélet ismeretében a bitófa általi halál golyó általira változtatását. Hűséges élettársa, gyermekeinek anyja volt vele lélekben a nehéz napokon.

A Kiss család az ebeczki Blaskovich családdal Kiss Elemérnek Blaskovich Gizel­lával kötött házassága révén került rokonságba. A Blaskovich család szintén jómódú volt, Nagykirály­hegyesen 7500 hold földbirtokkal rendelkeztek. Vélhetően szomszédok voltak a fiatalok. Blaskovich Gizella azonban gyermekkorától hozzászokott a nagyvonalú élethez és hihetetlen könnyelmű életmódja következtében férjével együtt vagyonukat eltékozolták. Életmódjukra példaként szolgál, hogy egy alkalommal Patti, a híres olasz énekesnő Bécsben vendégszerepelt. 5000 forintért biztosítottak számukra páholyt. Ekkor külön­vonatot fűttettek be, nagy létszámú személyzettel és egy négyes fogattal elindultak Bécsbe. Kibérelték a Grand Hotel egy teljes emeletét. Majd kitalálták, hogy le kellene ruccanni Abbáziá­ba pár napra. A pár napból pár hét lett, közben megfeledkeztek a Bécsben hagyott személyzetről és a négyes fogatról. Életvitelüknek a csőd vetett véget. Blaskovich Gizella vagyonából végül ügyvédjük gyarapodott a munkadíjként kimenekített 5000 holddal.

Kiss Elemér édestestvére, Miklós Bécsben élt. Feleségül vette Schratt Katalint, a híres bécsi drámai színésznőt, később Ferenc József császár szeretőjét. A Kiss Miklóssal kötött házasságból egy fiú született, akit a császár bárói rangra emelt.

Kiss Elemér korai halála után özvegye, a még mindig fiatalos ebeczki Blaskovich Gizella ismét férjhez ment. Második házastársa báró Podmaniczky Béla, a mezőhegyesi ménes parancsnoka, aki az első házasságból származó gyermekeknek is a legjobb nevelést biztosította. A leányok a híres budai Notre Dame de Sion intézetben fejezték be a felsőbb leányiskolát. Kiss Elemér Blaskovich Gizellával kötött házasságából négy gyermek született, közöttük a szép, fiatal, művelt Katalin, aki Szegeden házasságra lépett a sikeres 34 éves ügyvéddel, Török Bélával. Egyik gyermekük, Török Kata Székesfehérvárra jött férjhez Dr. Csabai Bélához. Török Bélával került be a családba az aradi vértanú Török Ignác rokonsága.

A Török család nemesi származása nem volt vitás. Nemességüket III. Károly 1720-ban megerősítette. A Török név a családi szóhagyomány szerint a honfoglaló magyarok törökös törzseiből származó harcos népekre utalt. Nemes ősük a birtokszerző nemescsói Török Mihály. Török Ignác Gödöllőn született 1795-ben és Bécsben a császári és királyi mérnöki akadémián tanult, majd a magyar királyi testőrségnek tanított erődítéstant. Török Ignác tábornok Komárom parancsnoka és erődítési hadmérnöke, szelíd természetű ember volt, agglegényként élt. 1849-ben a szegedi erődítések újjászervezésében is jeleskedett. Meggyőzte rokonait arról, hogy adják el birtokaikat, és fektessék be a tőkét Kossuth-bankókba. A bankók értéktelenné válásával a család vagyonát a szabadságharc felemésztette. A vértanú családi címeres gyűrűje – amelyet Aradról küldött ki – lett az apáról fiú­ra szálló legszentebb ereklye. Utolsó éjszakáján még hadmérnöki szakkönyvet olvasgatott. Nem hagyott hátra búcsúlevelet.

A tápiószentmártoni Blaskovich Ernő 10 000 holdas birtokát és a Kincsem ver­seny­istálló vagyonállagát Blaskovich Gizella testvére, Aladár örökölte. Másik testvérük, Ilona került Blaskovich Ernő híres Reáltanoda utcai palotájába, ahol a Kincsem ló ereklyéit őrizték.

A Székesfehérváron megtelepedett Dr. Csabai Béláné (született Török Kata) unokája Égi Tamás, a város nemrég fiatalon elhunyt alpolgármestere. Októberben az ő unokája is megszületett. Ha felnő, megismerkedik majd a család rendkívüli történetével. Hozzátéve feleségének, az örmény származású Östör Annamáriának – akit negyedik alkalommal választottak Öreghegy képviselőjévé – nem kevésbé izgalmas családi történetét is.