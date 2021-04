Az állandó pörgés lett Bérces Viktor lételeme

Édesapjának köszönhetően a Bérces név jól cseng Fehérváron. Ám az ismert ügyvéd fia, Viktor, 37 éves korára maga is sokat tett le arra a bizonyos asztalra. Jogász, egyetemi docens, számos híres énekes mellett játszó zongorista és zeneszerző, akinek a napokban jelent meg ötödik egyetemi tankönyve.

Bérces Viktor fiatal kora óta zajos életet él, állandóan „pörög”, így az utóbbi egy év számára különösen nyomasztóan telt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ül a babérjain, hiszen most is dolgozik, csak jóval csendesebben telnek a napok, mint ahogy azt megszokta. Éppen a napokban jelent meg ötödik tankönyve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, Bírósági ügyvitel címmel, melynek érdekessége, hogy édesapjával együtt írta. Az elméleti ismeretek Viktor munkája, amihez nagy tapasztalattal rendelkező édesapja tette hozzá a gyakorlati részt, a példaként felhozott jogeseteket.

– Egyetemi tankönyvet az írhat, aki tantárgyi jegyző. Én 12 éve tanítok az egyetemen, ma már docensként, két tantárgy tanítása is a felelősségi körömbe tartozik. A tanítást egyébként kreatívabbnak tartom, mint az ügyvédi munkát és imádom a fiatalokat! A legjobban azt élvezem, amikor feldobok egy jogesetet – egy sikkasztást, garázdaságot, emberölést – és látom, mennyire tűzbe jönnek a joghallgatók. A büntetőjog persze jóval izgalmasabb, mint a szerződések, a munka törvénykönyve vagy a házasságjog – árulta el Bérces Viktor, aki korábban a Kúria jogi főtanácsadójaként is dolgozott. Jelenleg többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít büntetőjogi tárgyakat. A beszélgetés során eloszlatott egy ügyvédekkel kapcsolatos hiedelmet is: a jogász dolga nem az, hogy fejből mondja az összes törvény szövegét, hanem az, hogy ha felmerül egy jogi kérdés, tudja, hol kell a választ keresni, hogy eligazodjon a jogi szabályok útvesztőjében.

Az ember azt gondolná, előadásokra készülni, vizsgáztatni, tankönyvet írni annyi időbe telik, hogy ez ki is tölti Bérces Viktor napjait. Korántsem. Neki ugyanis van egy másik – egyáltalán nem titkos – élete. Zongorista, zeneszerző. Ahogy ő fogalmazott, ösztönös zenész. Ötévesen kezdett zongorázni nagyanyja útmutatása alapján, de aztán autodidakta módon tanult meg mindent, sosem járt zeneiskolába. Vallja, hogy a zenére születni kell, azt nem lehet tanulni.

– Hangszeren játszani meg lehet tanulni, de annak is vannak határai, hiszen csak annyit tanulhatsz, amennyit a tanárod tud. Ha a tanítványban megvan a kellő kvalitás, képes túlnőni a tanárát, ami szerencsés – mondta, majd hozzátette, a világszinten ismert zenészek jó része, például John Lennon is, autodidakta. Ezzel, folytatta, nem akarja leszólni sem a zenetanárokat, sem a zenét tanulókat, hiszen a zene sok embert tesz boldoggá. Azt is elárulta, míg jogot nagyon szívesen tanít, a zenetanításhoz nem lenne türelme.

És hogy ő zenésznek született, bizonyítja az a sok zenekar, amiben az évek folyamán megfordult és amelyekben részben mások, részben saját számait játszotta, és persze ott van az a számos ismert zenész is, akikkel eddigi pályafutása során hosszabb-rövidebb ideig együtt dolgozott. Csak néhány név a teljesség igénye nélkül: Tóth Gabi, Király Viktor, Kovács Kati, Charlie, Somló Tamás, Radics Gigi, Tátrai Tibor és a nem olyan régen elhunyt Balázs Fecó. Szándékosan hagytam a sor végére Komár Lászlót, aki felfedezte a tehetségét és elsőként hívta meg az akkor mindössze 16 éves fiatalembert, működjön közre zongorán egyik lemeze készítésében.

Jogos a kérdés: miért sűrít bele az ember ennyi mindent az életébe, miért nem állapodik meg a tanítás vagy a zene mellett, hiszen külön-külön is meg lehetne élni mind a kettőből?

– Elismerem, hiperaktív vagyok – nevetett Viktor –, de számomra ez a kettő nem létezik egymás nélkül. Hét közben kell a szellemi munka, hétvégén pedig jöhetnek a fellépések. Esetemben a zene és a tanítás inspirálólag hatnak egymásra, az állandó pörgés pedig a lételemem – mondta a zenész, akitől azt is megtudtam, koncertek előtt nem szokták lepróbálni a műsort. A profik tudják a dolgukat.

Az elmúlt, jóval csendesebb időszak nemcsak egy újabb egyetemi tankönyv születését hozta, de a nappaliban álló zongorán megírt kilenc vadonatúj számot is, amelyeket a Footprints nevű legújabb formációjával már fel is vettek a Kodolányi stúdiójában és a nyáron lemez formájában is kiadják. Az új nóták jellemzően popos hangzásúak és persze jó zenék. Bérces Viktor megfogalmazásában a jó zene ismérvei, hogy a zenekarban jók a hangszeres zenészek, a szólók, az énekes és a szövegek, jó a dizájn, a stílus, és a hangszerek is jól beállítottak. És hogy milyen a jó jövő?

– Őszre visszarázódunk a koncertek világába, amelyben Tóth Verával és Karácsony Jánossal is tovább fut a közös munka. Új szerelembogaramnak, a Footprintsnek nyáron megjelenik az első lemeze és persze marad az egyetem és a tanítás is – mondta Bérces Viktor.