A váli szépséget, Trejtnar Krisztinát szereti a kamera

Egy kis községben nőtt fel, szerető környezetben a kishúgával, a nevelőapukájával, a gyönyörű édesanyjával, aki mindent megtett azért, hogy boldog és felejthetetlen gyerekkora legyen. Trejtnar Krisztina külseje már kislányként is elbűvölő volt, így szinte egyenes út vezetett a modellkarrier felé.

Hogyan kezdődött ez az életút?

– Mindig is érdekelt a divat világa és igyekeztem kialakítani már gyerekkoromban is az egyedi stílusomat. Már akkor figyeltem, mihez mi illik. A ruháimra, a kiegészítőimre úgy tekintettem, mint az önkifejezés egyik legjobb módjára. Miután kinőttem a „hercegnő leszek, ha nagy leszek” korszakomat, komolyabban is elgondolkoztam rajta, hogy kipróbálnám magam ebben. Mivel a szüleim a médiában dolgoztak, sok időt töltöttem a fényképezőgépek kereszttüzében, amit nagyon élveztem. Aztán jött a lehetőség tizenévesként, és belevágtam. Dóra Anikó divattervező figyelt fel rám, így az ő kollekcióit ölthettem magamra. Emlékszem az első fotózásomra. Nagyon izgatott voltam, de a fotós nagyon aranyos és segítőkész volt: elmondta, hogyan álljak, hogyan tartsam a fejem, hova nézzek. Azóta egyszerűen imádom a kamerát, és ahogy a képek is mutatják, ő is szeret engem. Nagy öröm, hogy azóta is jó viszonyt ápolok Dóra Anikóval, de a távolság miatt már csak a dán céggel működök együtt.

Sok emberben ébred előítélet a modellekkel szemben, mondván ez egy könnyű szakma, hisz csak pózolni kell a kamera előtt. Mit gondol erről?

– Koránt sincs így. Nem feltétlenül azért, mert oda kell figyelni a diétámra, a bőrömre vagy az edzésekre… Ez hozzátartozik. Mindig, minden helyzetben a legjobb formádat kell hoznod. Kicsit olyan szakma ez, mint a színészet. Fejben és lélekben egyaránt a topon kell lenni még akkor is, ha nem az én stílusom az a szett, vagy nem tetszenek a kiegészítők, amiket magamra kell öltenem. Ebben a szakmában el kell fogadnod és szeretned kell önmagadat, hogy sikeres legyél. Szerintem nem vagyok egyedül, ha azt mondom, hogy ez nagyon nehéz a 21. században a média nyomása miatt.

El tudja képzelni, hogy ebből éljen majd?

– Igen, de ezzel párhuzamosan két iskolában tanulok, hogy diplomákat szerezzek azért, hogy egyszer a tudásommal és ne csak a külsőmmel álljak helyt a világban. Jelenleg építészetet és marketinget tanulok Dániában. Nagyrészt ezért is költöztem ki. Az már csak hab a tortán, hogy a szerelem kint talált rám egy olyan fiú személyében, aki rendkívül támogat, és segít abban, hogy minden álmomat valóra tudjam váltani. Most már együtt építjük a közös jövőnket.

Mit üzen azoknak, akik szívesen kipróbálnák magukat ebben a szakmában?

– A lányoknak és a fiúknak is azt üzenném, hogy maradjanak önmaguk a reflektorfényben is! A legfontosabb, hogy teremtsenek folyamatos egyensúlyt magukban és maguk körül. Az élet igazságos, és a kemény munka tényleg meghozza gyümölcsét. Nem felejtem el soha, honnan indultam. Vál mindig szép emlék marad, és szívesen utazom vissza mindig, amikor lehetőségem akad. Fontos érzelmi szálak kötnek a mai napig Fejér megyéhez, egyrészt a családom és a legjobb barátom miatt Válon, másrészt a legjobb barátnőm székesfehérvári, akivel együtt jártunk gimnáziumba.