A Luczenbacher-család – Akikről az elpusztított pettendi kastély mesél

A Kápolnásnyék melletti Pettenden, a vasút mellett nyolcvan éven keresztül állt egy angol stílusú kastély. A millennium idején épült. Lakói, a pettendi Luczenbacher-család három tagja is országos nevet szerzett és sokak életét – nagyon eltérő formában – befolyásoló életpályát futott be. Kárpáti Miklós antikvárius gyűjtötte egy csokorba a pettendi kastély lakóinak történetét.

A pettendi, ma már nem létező kastélyt a Luczenbacher-család ötven évig lakta, majd „köztulajdonba került”, s végül az utolsó tégláig széthordták. A kápolna (fele) és néhány gazdasági épület maradt meg az egykor országos hírű birtokból. A kövek sorsánál azonban mindig érdekesebb az azokból építkező s mögöttük élő-haló-munkálkodó embereké.

A kastélyépítő ménestulajdonos – Luczenbacher Miklós

A Szobról származó Luczenbacher-család a reformkorban jó érzékkel elindított folyami szállításon gazdagodott meg, később a felfutó vasútépítésbe is bekapcsolódtak (ők építették például a Déli vasút Buda és Dinnyés közötti vasúti épületeit). Luczenbacher Pál (szobi előnévvel)1878-ban nemesi címet szerzett, a magyar vállalkozók között igen jelentős helyet foglalt el, élete végén főrendiházi tag is volt. Fia, a család pettendi ágát megalapító Miklós 1855-ben, Szobon született, gimnáziumi érettségi után kereskedelmi akadémiát végzett. Nem volt elsőszülött, így nem kellett a család vállalkozásaiban elhelyezkednie, olyan pályát választhatott hát, ami szenvedélyével, a lovakkal függött össze. A földmívelési minisztérium az 1870-es években az ország lóállományának feljavítását tűzte ki célul, a vérfrissítést tenyészállatok behozatalával kívánta elősegíteni. 1877-től ennek a folyamatnak az aktív résztvevője a fiatal Luczenbacher Miklós, aki Szíriától Angliáig sok helyen megfordult, felkutatta a jó képességű lovakat. Szíriában arab tenyészállatokat vásárolt Bábolna részére, de hamarosan az angol telivérek szakértőjévé vált s néhány jó szemmel kiválasztott ló behozatalával nevet szerzett magának a lovas világban. Tizennyolc évet töltött a minisztériumban, de már a nyolcvanas évek második felében érlelődik benne az önállósulás, a tenyésztésbe való bekapcsolódás. Családi örökségéből 1888-ban Pettenden Földváry Sándor birtokát vásárolta meg és 1000 holdon alapította meg saját telivér ménesét. Kilépett a minisztériumi szolgálatból és apja segítségével 1896-ban kastélyépítésbe fogott, Voyta Adolf tervezte az angol telivérekhez illő angol gót stílusú kastélyt. A család berendezkedett a birtokon, valóságos mintagazdaságot hoztak létre, húszholdas parkkal, ötholdas kertészettel, méhessel, halastóval, a kastélyon és a gazdasági épületeken kívül templomot és postahivatalt is építettek. A birtok lelke ötven éven keresztül az alapító Luczenbacher Miklós. Öt gyermeke közül a tízes évek végére két lánya maradt életben, Ada és Rita.

Luczenbacher Miklós vállalkozását teljes siker koronázta, európai hírű ménjeivel és negyven kancájával jobbnál jobb lovakat tenyésztett és bocsátott a lósport rendelkezésére. Lovai és versenyzői révén a magyar lóversenyzésnek is meghatározó alakja, lovai sorozatos győzelmeket arattak, volt olyan esztendő, hogy a nagy versenyek első három helyezettje is az ő nevelése volt. Ismertségét jól jelzi, hogy a „Pettendi ménes”-nek külön szócikket szentelt a Révai lexikon az 1922-ben megjelent pótkötetében. A politikában sosem vett részt, ennek ellenére 1919 áprilisában ellenforradalmi tevékenység vádjával letartóztatták és néhány napig Székesfehérvárott raboskodott. (Valószínűleg vejére vártak tőle terhelő vallomást.)

A magyar lótenyésztők között talán a legelismertebb szaktekintélynek számított, de Angliában is becsülték, 80 évesen még kiutazott, hogy egy kitűnő mén megvásárlásának megrekedt tárgyalását túllendítse a holtponton. Sikerrel járt, a magyar állam 250.000 pengőért meg tudta venni a lovat. Tenyésztői munkája mellett több országos és helyi gazdasági egyesületben is tisztséget vállalt, virilis alapon Fejér megyei képviselő volt, érdemei elismeréseként Horthy Miklós kormányzótól titkos tanácsosi kinevezésben részesült.

Magas kort ért meg, 1938-ban, 83 évesen távozott az életből. Jellemző rá, hogy halála előtt nem sokkal még elutazott a rákosi versenyre, hogy nevelése, Bársony, a leggyorsabb magyar telivér futtatását megnézze. Kápolnásnyéki temetésén a magyar lovastársadalom teljes vezetése lerótta kegyeletét, Horthy Jenővel az élen. Kívánságának megfelelően búcsúztatásán méltató beszédek nem hangzottak el, csak a pettendi és nyéki leventék adtak elő gyászdalokat. Halála után, a háború végéig rendeztek még Luczenbacher Miklós emlékversenyt a lósport világában. Örökösei már más pályán mozogtak, nem folytatták a munkát, még abban az esztendőben eladták a tenyészállatokat, felszámolták a ménest. Luczenbacher Miklósnak szerencséje volt, nem kellett megérnie életművének széthullását. A ménes után ugyanis 1945-ben odalett a mintagazdaság, halála után három évtizeddel pedig a kastély is az enyészeté lett.

A növénynemesítő németbarát politikus – Mecsér András (Endre), Luczenbacher Miklós veje

A legidősebb Luczenbacher-leány, Ada 1911-ben ment férjhez egy huszártiszthez, Mecsér Andráshoz, aki – talán nem meglepő – kitűnő tiszti lóversenyzőként került kapcsolatba a pettendi ménesbirtokos családdal. Mecsér 1883-ban született Vácott, apja fegyházigazgató volt, így iskolát az ország különböző városaiban végezte, végül soproni érettségi után került a Ludovikára. Különféle helyőrségekben szolgált a világháborúig, a háborúban több ízben megsebesült és többször kitüntették. 1917-ben tagja volt annak annak a küldöttségnek, amely a forradalmi káoszba süllyedt oroszok fegyverletételéről egyeztetett volna. A küldöttséget az új hatalom urai tárgyalásokra hivatkozva addig kísérgették, mígnem egy távolkeleti hadifogolytáborban találták magukat. Mecsér megszökött, de mivel Japán vagy Kína felé nem mehetett, vöröskeresztes ellenőrnek kiadva magát, egész Szibériát végigjárva eljutott az Uralig. Az európai országrészben már komolyabb ellenőrzésekre került sor, s mivel kitűnően beszélte a jiddis nyelvet, egy Monarchia-barát zsidó közösségnél lelt búvóhelyre. Amikor egy orosz titkosrendőr felismerte, továbbmenekült és végül sikerült a lehetetlen: a polgárháborús Oroszországot csaknem egy év alatt, keletről nyugatra átszelve 1918 őszére hazaért.

Itthon is hasonló viszonyokat talált, az összeomlás után egy darabig a hadügyminisztérium szemlézőjeként működött, de a Károlyi-kormány tehetetlenségét látva hamarosan csatlakozott a forradalomellenes mozgalmakhoz, s a szegedi ellenkormány nem hivatalos katonai attaséjaként Németországba került. Az ottani, hasonló szellemű mozgalmak vezetőivel sok személyes, számos esetben baráti kapcsolatra is szert tett, s ez egész további pályafutását meghatározta.

Hazatérése után, 1922-ben háborús érdemeire tekintettel vitézzé avatta a kormányzó, majd néhány évvel később – felesége örökrészéből kihasítva – vitézi birtokhoz jutott, felépítette a Rainer Károly tervezte Mecsér-kúriát. A trianoni döntés következtében a hadsereg tiszti állományának 9/10-ét leszerelték, Mecsér is civil lett, de pályatársaihoz képest – kemény önképzéssel – igen hamar sikeres pályára állt. Érdekes módon nem az apósa által kitaposott, sikeres úton haladt, nem a lótenyésztésben, hanem a növénytermesztésben próbálta ki magát. Több próbálkozás után a kis birtok adta lehetőségek közül a legjobbat választotta: növénynemesítésbe és az új fajták vetőmagtermesztésébe fogott, sikerrel. Az általa kinemesített kukorica, a Pettendi Aranyözön a jóval kedvezőtlenebb adottságú német területeken hozott jó terméseredményeket, így hamarosan óriási exportmegrendelésekhez jutott. Mivel birtoka ezek teljesítéséhez kevés volt, korát megelőző ötlettel vetőmagtermesztési rendszert hozott létre. A leszerződött birtokosok több ezer holdon termesztették az Aranyözönt, amit a szerződésbe foglalt áron átvett és maga exportált Németországba.

Közben elsőrendű gazdaságpolitikussá képezte magát és részben hozzáértése, részben forradalmak idején szövődött barátságai révén megnyílt az útja a politika felé. A politikai mozgások elemzésében is tehetségesnek bizonyult, jól mérte fel és jósolta meg a Bethlen-korszak végének erőviszony-változásait és a húszas évek végén egykori harcostársa, Gömbös Gyula gazdasági-politikai tanácsadója, szürke eminenciása lett. 1931-ben közvetített Gömbös és a kisgazdák között, így hatalomra kerülésének egyik fontos szereplője lett. Többször is felmerült a neve lehetséges miniszterként, de nem kívánkozott a politika élvonalába, háttérembernek tartotta magát, „mezei” országgyűlési képviselő volt, magasabb pozíciót csak a mezőgazdasági érdekképviseletekben (OMGE, Kamara) vállalt.

A közvélemény akkor figyelt fel rá, amikor – német kapcsolatait mozgósítva – váratlanul tető alá hozta a frissen hatalomra került Hitler és a magyar miniszterelnök személyes találkozóját. Ekkor került apósa pettendi kastélya a lapok első oldalára, ami – vadászatok címén – az egyre szorosabbá váló német-magyar kapcsolatok talán legfontosabb, informális találkozóhelyévé vált, von Papen is többször tárgyalt itt titokban. Az maradt Gömbös halála után is, s kimondhatjuk: Mecsér Endre nem csak haszonélvezője volt a német-magyar gazdasági-politikai-katonai összefonódásnak, hanem meggyőződéses, tevékeny alakítója is. Vezette a német-magyar gazdasági kamarát, képviselőként a kormánypárti padsorból átül a szélsőjobbhoz (igaz, a következő választáson a kormánypárt kibuktatta székéből) és egyre inkább a német érdekek hazai képviselőjévé vált. A világháborúba való belépésünk után az ukrajnai állami gazdaságok (szovhozok) „hasznosítására” német-magyar közös vállalatot gründolt s eljutott odáig, hogy az ország nemzetiségi alapon történő felosztását és német irányítás alá helyezését is mint lehetséges jövőt propagálja. Szálasi gazdasági csúcsminiszternek jelöli, de Mecsér inkább a berlini követséget választja, ott éri a háború vége.

Idehaza háborús bűnösként körözik, de a háború végének német zűrzavarában nyoma vész. A korabeli sajtó még évekig találgat róla: Dél-Amerikába menekült, Németországban, Svájcban, Angliában bujkál, de hírt adtak arról is, hogy Abesszinia (Etiópia) császára a mezőgazdaság rendbetételére szerződtette volna. Egy pettendi szemtanúra hivatkozó cikk szerint a háború után egyszer felbukkant, hogy megkeresse elásott kincseit, de ezt inkább a minden faluban élő kincskereső történetek közé kell sorolnunk. Soha többé nem adott hírt magáról. Mecsér birtokát – háborús bűnösnek nyilvánítására hivatkozva – elkobozták, felesége hiába igyekezett kivonni ebből a saját birtokrészét, a Mecsér-család javai1946-ban a dabasi Halász-birtokkal együtt a Kápolnásnyéki Földmívesszövetkezethez kerültek. A Mecsér-kúriát elbontották, anyagát széthordták, megszűnt az országos hírű kukoricatermesztő program is.

A nőnevelésre vagyonát áldozó leány – Luczenbacher Rita

A pettendi Luczenbacher-család neves, ugyancsak elfelejtett – vagy inkább ideológiai-politikai okokból feledésre ítélt – tagja, Miklós leánya, Luczenbacher Rita, a KALÁSZ mozgalom alapítójaként a magyar nőnevelés jelentős alakja volt. Rita 1909-ben született Pettenden, szülei ötödik, kései gyermekeként. Születésekor legidősebb nővére, Ada (Edit) húsz esztendős volt (két év múlva férjhez is ment), de korban legközelebbi testvére, Luca is kilenc évvel volt idősebb nála. Tízéves korára legidősebb nővérével ketten maradtak életben,három testvére fiatalon ment el. Talán a nagy korkülönbség miatt volt, hogy – amikor éppen nem apja lovai körül sertepertélt – visszaemlékezések szerint játszótársai a pettendi cselédgyerekek közül kerültek ki. (Apja, a lovak szerelmese egyébként Rita születése után az egyik versenylovát Miss Ritának nevezte el…) A kor szokásai szerint nevelőnő gondoskodott róla, az elemi iskolát magántanulóként végezte, gimnáziumba már Budapestre íratták, a Sacré Coeur apácák Mikszáth Kálmán téri Sophianumába. Gimnazistaként majd egyetemistaként a szünidők alatt rendszeresen foglalkozott a pettendi lányokkal, énekeket, kézimunkát, egészségügyi ismereteket tanított nekik. Vonzódott a szerzetestanári hivatáshoz, (a kiszemelt Sacré Coeur-rend kezdettől a leánynevelést tűzte ki célul), de szüleit megviselte a gondolat, hogy egy újabb gyermeküket is „elveszítsék”, apja abban reménykedett, hogy majd átveszi tőle a ménest (nővére, képviselő sógora és azok gyermekei a lótenyésztésről hallani sem akartak), ezért letett a rendbe lépésről.

1930-ban beiratkozott a bölcsészkarra, tanárszakra, egy évet Londonban is járt egyetemre, jól tanult, de a diplomát már nem szerezte meg, mert másfelé fordult az érdeklődése, hivatást talált magának: a legelesettebb, leginkább kiszolgáltatott, a tanulástól elzárt falusi leányok sorsán akart javítani. 1935-ben eljutott a Magyar Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége tanfolyamára, ahová falusi leányegyletek vezetőit hívták meg, képzésre. Ott találkozott Stettner Andreával, aki Erdélyben eredményesen foglalkozott katolikus leányokkal. Ketten dolgozták ki a falusi leányok képzésére, nevelésére irányuló tervüket. A cél – ami egybecsengett több más felekezeti és népi mozgaloméval -, a parasztság felemelése: ők ezt a leendő családanyák képzésével akarták segíteni: egészségügyi, gazdasági, háziipari területen képzett, öntudatos, lelkiekben is erős falusi nőtársadalom képe lebegett a szemük előtt. A lelki és szervezésbeli támogatást a katolikus egyháztól várták, a szervezet is annak alapján működött. Az ekkor még Faluszervező Iroda, később KALÁSZ nevet felvevő mozgalom 1936-ban, a székesfehérvári püspök, Shvoy Lajos támogatásával, ebben az egyházmegyében indult. Rita igyekezett valamennyi településre eljutni, eredményesen szervezett, sikerült meggyőznie a plébánosokat, tanítónőket és mindazokat, akik a katolikus leányok körökbe szervezésében segíthettek. A foglalkozásokat vasárnap délutánra tették, afféle vasárnapi iskola módján, hogy a lányok biztosan részt tudjanak venni. Még abban az évben megszervezték a vezetőképző tanfolyamukat Székesfehérváron, ahol a leendő vezetőket a módszertan mellett néptáncra, népi játékokra, népdaléneklésre is felkészítették. A fehérvári egyházmegyében elért sikerek aztán meggyőzték az Actio Catholicát, hogy a kezdeményezés érdemes a támogatásra, ezek után országos szervezetté vált.

Rita a vezetők számára módszertani folyóiratot (Tarisznya), a katolikus leányok részére képes havilapot (Tulipántos Láda) jelentetett meg. Összeállította a Vezérkönyvet Shvoy püspök bevezetőjével, hittankönyvet, szakácskönyvet és számos más, a mozgalom ügyét szolgáló kiadványt is kibocsátott. Magánvagyonát szinte teljes egészében az ügy érdekében mozgósította. Pettendi kastélyában rendezett be népfőiskolát, majd Budapesten a KALÁSZ központja számára villát vásárolt, Bodajkon pedig KALÁSZ-népfőiskola céljára megvásárolta és a célnak megfelelőre alakította a Marsovszky-kastélyt. Ha szükségét érezte, politikai véleményét is kimondta. A KALÁSZ vezetőinek írt tájékoztató anyagban 1941-ben hazaárulónak nevezett két nyilas képviselőt, beperelték, hosszú procedúra után mentette fel a bíróság. (Az ügy azért is különösen pikáns, mert sógora – mint láttuk – ebben az időben a nyilaskeresztesek egyik közismert háttérembere volt és a két képviselő az ő országfelosztó terveit hirdette…) A KALÁSZ-szal nagyon beletaláltak az igényekbe, 1936-ban 400, öt év múlva 1400 helyi csoportja volt, 1940-ben 25.000, 1946-ban 100.000 falusi leány vett részt képzéseikben, programjaikban.

A szociális felelősségérzet létrehozta szervezet folyamatosan nőtt, egészen 1946 nyarán történt feloszlatásáig. Ekkor ugyanis Rajk belügyminiszter – állítólag a Szövetséges Ellenőrző bizottság (vagyis annak szovjet delegáltja) követelésére – sok száz civil és egyházi szervezetet, társaságot oszlatott fel. A KALÁSZ ingatlanait (központ, népfőiskolák) a kor szóhasználatával köztulajdonba vették. 1949-ig még megpróbálták egyben tartani a plébániai lánycsoportokat, de akkor a fokozódó terror miatt be kellett szüntetniük tevékenységüket. Luczenbacher Rita a földreform során még megmaradt birtokának előbb nagy részét, hamarosan az egészet elvesztette, háborús sérüléseiből ugyan rendbe hozta a pettendi kastélyt, de azt is lefoglalták, Budapesten sem maradt lakása, gyakorlatilag semmije sem maradt.

Ácson egy présházba kiköltöztetett idős grófnőt gondozott, annak halála után székesfehérvári albérletében harisnyakötésből tartotta fenn magát. Innét Klotildligetre került, sekrestyés volt és egy gyümölcsös műveléséből élt. Külföldön élő rokonai segítségével felhúzott egy komfort nélküli egyszobás épületet, ott élt, míg betegsége miatt otthonba nem kellett vonulnia. 1986-ban, halála előtt nem sokkal, súlyos betegségében meglátogatta őt Kalkuttai Teréz anya és imádkozott a betegágyánál.

Úgy hozta a történelem, hogy 37 éves korától a nagy léptékű közösségi cselekvés helyett egészen szűk területre csökkent a hatóköre. A visszaemlékezések szerint zokszó nélkül végezte ezeket a munkákat, korábbi érdemeit sosem emlegette, mint ahogy arról sem beszélt, hogy VI. Páltól pápai kitüntetést kapott. Szerzetes ugyan nem lehetett, de élete második felében a szegénység, tisztaság, engedelmesség hármasából mindegyiket megélte.

A KALÁSZ-nak 44 év után sikerült újraindulnia, sajnos alapítója ezt már nem érhette meg.