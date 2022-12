A karácsonyi időszak térségenként eltérően december 7-8-án kezdődik. A „Día de las Velitas” estéjén gyertyákat gyújtanak, és kiteszik őket az ablakba. Ekkor kapcsolják fel a karácsonyi fényeket is, erre „alumbradoként” hivatkoznak. Ez egy meghitt ünnep, bár azért láttam olyat, hogy a ház előtt felgyulladt egy gyertya. December 8-a pedig munkaszüneti nap, Szűz Mária szeplőtelen fogantatását ünneplik.

Kolumbiában, és szerintem egész Latin-Amerikában szeretik az extra dolgokat, ez a díszítésben és a fényekben is megmutatkozik. Rengeteg számomra túldíszített karácsonyfát láttam. Óriási virág mellett, masnik is kerülnek rá. A fények elképesztőek, annyi van belőlük, hogy az ember nem hisz a szemének. A főutcán színes figurák is fellelhetők. Illetve karácsonyi vásár, tradicionális ételekkel, mint például a „natilla”, ami olyan, mint egy puding, vagy a „buñuelo”, ami a fánkra hasonlít.

December 25-én kezdődött egy egyhetes fesztivál, a „Feria de Cali”. A főattrakció a „Salsódromo”, ami egy másfél kilométeres salsa parádé. Cali a salsa egyik fővárosa, így egész nap ilyen zenéket hallani. Minden nap más program van, táncos előadások, autós felvonulás, koncertek. A szó jó és rossz értelmében őrület van. Például a felvonulás alatt, dobáltak a tömegbe ajándékokat, és amikor egy focilabdára került sor, úgy rávetődtek, hogy mindenkit fellöktek maguk körül, egy kisfiút le is löktek egy székről mellettünk.

Ami a legjobban tetszett - legalábbis az elején - az a habparti. Habbal teli flakonokat lehetett venni – 15.000 „peso”-ért, ami nagyjából 1200 forint. Óriási volt a buli, random emberekkel hab csatákat tartottunk. Volt, aki azért fújt le minket, mert „gringók” vagyunk, persze viccesen.

Egészen sötétedésig, körülbelül hat óráig minden rendben volt. A karneválokon rengeteg ember van, ezért szinte méterenként állnak őrök, rendőrök. Viszont a zsebtolvajok profik, észrevétlenül lopják meg az embereket. Amióta itt vagyunk annyiféle módszert meséltek a helyiek, hogy minden lehetséges veszélyre figyeltem, legalábbis azt gondoltam.

Egy ponton nagyon megállt a tömeg, körülbelül három méteren. Sajnos hiba egy ilyenen keresztül menni, de itt még nem volt semmi gyanús. Rajtam volt egy kalap -

egy kolumbiai tradicionális kalap -, ami egy kis túlzással megmentett a zsebtolvajoktól. Egy férfi elkezdett habbal lefújni és éreztem, hogy az arcomat célozza, ezért úgy fordítottam a fejem, hogy a kalap felfogja. Nem sikerült teljesen, tiszta hab lettem, de nem terelte el a figyelmem. A páromon mögöttem jött, rajta nem volt kalap így teljesen az arcába fújták a habot, és reflexből odakapta a kezét – ebben a pillanatban vehették ki a telefonját a zsebéből. Kiértünk a nagy tömegből, és mondta, hogy nincs meg a telefonja, a táskámhoz kaptam, az pedig ki volt csatolva… Szerencsére van rajta egy zipzár is, így nálam nem jártak sikerrel. A rendőrök nem tudtak segíteni, ráadásul térerő sem volt, és rögtön kikapcsolhatták a telefont. Ahogy a helyiektől hallottam, nagyon rafináltak a zsebtolvajok, és most meg is tapasztaltuk. Általában csapatban „dolgoznak” körbeveszik az ember úgy, hogy észre sem veszik. Kivágják a zsebet, a táska alját, levágják a táska szárát, motorral elsuhan a célpont mellett…

Ezért egy pár jó tanácsot összeszedtem mire érdemes figyelnie annak, aki egy hasonló karneválra menne. Először is, amit mi rosszul csináltunk, hogy bementünk egy nagy tömegbe – ezt muszáj elkerülni. A táskát mindig magunk előtt kell tartani, hátizsákot fordítva felvenni. Az én táskámnak lánc szára van, így azt nehezebb elvágni, ez csak egy apróság, de segíthet. Érdemes egy másik, olcsóbb telefont magunkkal vinni ilyen helyekre. Viszont én nagyon szeretek fotókat készíteni és erre találtam egy egyelőre jónak tűnő megoldást: nyakba akasztható telefontokom van, így nem tudják kikapni a kezemből, mert az feltűnő, és általában azt kerülik. Persze ez sem életbiztosítás, le tudják vágni. Azt is mondták, érdemes egy „kamu pénztárcát” magunknál tartani, ennek kettő oka is van: ha ebben nem az összes pénzünket rakjuk, kevesebb a veszteség. A másik ok ennél komolyabb sajnos, ha olyan tolvajjal találkozik az ember, aki szemben áll vele és követeli a dolgait, és tényleg nincs nálunk semmi az felbőszítheti őt…

És ami egy külföldinek a legnehezebb: nem kitűnni a tömegből. Ami szőke, kékszemű magas lányként elég nehézkes. Sajnos a „gringokat”, a külföldieket előbb kiszemelik. Nem látjuk át úgy a helyzeteket, mint azok, akik ebben nőttek fel. Van egy mondásuk, a „No dar papaya”, azaz ne válj könnyű célponttá. Mondhatni áldozathibáztatásnak is, viszont tény, hogy ha itt vagyunk és nem alkalmazkodunk ehhez a világhoz, akkor nekünk lehet nagyobb bajunk. Próbálunk nem erre az egy esetre koncentrálni, hiszen több jó történt velünk, mint rossz és elképesztően sok kedves emberrel találkoztunk Kolumbiában. Csak hogy egy pozitív példával zárjam az írást, miután a rendőrök azt mondták, akkor tudnak segíteni, ha megvan a telefon pontos helye, elindultunk wifit keresni, mert térerő nem volt. Egy közel húsz fős család beengedett magukhoz és csatlakozhattunk az internetükhöz. Együtt éreztek velünk és próbáltak segíteni, meg felvidítani. Habár nem lett meg a telefon, ez a pillanat velünk marad anélkül is.