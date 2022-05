1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. Eme nemes alkalomból látogattunk el a Zámolyon élő Bácskainé Csizmadia Nórához és családjához, hogy meséljenek nekünk az ő történetükről, és feltettük a megválaszolni lehetetlennek tűnő kérdést is, hogy mit is jelent számukra a család?

Bácskainé Csizmadia Nóra és férje, Bácskai Ferenc megismerkedésének története igazán kalandos. Egy Valentin-napi bálba találkoztak először 2010-ben, ahová mindketten egyedül érkeztek. Telt-múlt az idő, de egy-két lopott pillantáson kívül nem történt semmi az ég világon, ám Ferenc édesapja megtörte a jeget, és felkérte táncolni Nórit, aki nem sokkal később már leendő férje karjaiban találta magát, persze ezt akkor még nem is sejtette. Ahogy az lenni szokott, és ahogy minden szerelmes történet kezdődik, a táncot egy hazakísérés, és egy órákon át tartó beszélgetés követte, ahol már érezték, ennek bizony lesz folytatása. És lett is, különben nem beszélgetnénk most róluk, a takaros kis családi fészkükben.

Az évek során rájöttek, hogy együtt szeretnék végigjárni az élet olykor rögös útját, és nem akarják elengedni egymás kezét gördüljön eléjük bármilyen akadály. 2014-ben ezt a fogadalmat meg is erősítették, és Isten szent színe előtt örök hűséget fogadtak egymásnak.

Nem volt kérdés, hogy szeretnének gyermekeket is, és szerencsére ez az öröm hamar meg is adatott nekik. Az első várandósság egy igazán különleges élmény egy nő életében, ahogy Nóri is mondja, hiszen innentől kezdve egy izgalmas utazás veszi kezdetét, az élet teljesen megváltozik, és a párkapcsolat is sokkal szorosabb lesz, hiszen az egykori szerelmespárból, szépen-lassan felelősségteljes anya és apa válik ez idő alatt.

Az örömöt azonban viharfelhők árnyékolták be, és az önfeledt boldogságot pillanatok alatt az aggódás váltotta fel, ugyanis egy bevérzést követően veszélyeztetett terhes lett a fiatal kismama. Úgy gondolták ezt áthidalva, betartva a szigorú előírásokat, már nem lehet több baj, és hamarosan hárman élvezhetik a mindennapokat. Az élet azonban mindig tartogat egy nagyobb pofont, miután már felálltunk a padlóról. A szülésnél egy orvosi műhibát követően, első gyermekük Botond, az intenzív osztályra került, ahol kilenc napot töltött el, de amikor egy újszülött élete a tét, akkor egy nap is örökkévalóságnak tűnik. Ez a küzdelem kovácsolta őket össze igazán, és tudták hogyha akkor összetartanak, akkor bármilyen nehézséget képesek lesznek áthidalni együtt. Így 2015. március 11. egy igazán különleges dátum a szívükben, hiszen ekkor váltak családdá, és egy igazi kicsi hős érkezett hozzájuk, aki már élete első hetében óriásit küzdött, és ez a tulajdonsága azóta is töretlen.

A kötelék, mely az igazi családot összefűzi, nem a vér, hanem az egymás élete iránti tisztelet s a benne lelt öröm.

Forrás: Fekete M. Katalin

Nagyon szerettek volna egy testvért Botinak, hiszen érzelmileg hatalmas megpróbáltatásokon ment keresztül, és a kórházból is úgy engedték haza őket: szeretni, szeretni ezt a kisgyermeket. Ebből nem volt hiány, és mindent megadtak neki, de úgy gondolták, hogy a testvéri szeretetre is szüksége van, hiszen ez egy igazán különleges kapocs az életben. Akinek van testvére, pontosan tudja miről van szó. Természetesen aggódtak, de szerencsére a második várandósság, és a szülés is problémamentes volt, és 2017.06.16-án megérkezett a családba Barnabás is, akivel az aranyórák különleges élményét is átélhették.

Nem titok, hogy nagyon vágytak arra, hogy egy kislány is érkezzen a családba, hiszen minden anyuka vágya egy fodros kis szoknyákkal teli szekrény, és minden apukának szüksége van egy kis hercegnőre. Az élet azonban nem kívánságműsor, és habár az első ultrahang 80 %-ra kislányt "jósolt" nekik, Benedek ezt máshogy gondolta, így 2019.09.06-án nem egy kis hercegnővel, hanem egy újabb kis herceggel gyarapodott a Bácskai család. Természetesen egy percig sem keseredtek el, és boldogságuk leírhatatlan volt, hogy igazi nagy családdá váltak.

Elképesztően fontos, hogy az ember milyen családképet hoz magával. Manapság rengeteg házasság végződik válással, sok gyermek nő fel csonka családban, és van, hogy a szülők nem azonosan veszik ki a részüket a gyermeknevelésben. Szerencsére az összetartásból sosem volt hiány Nóri és Ferenc családjainál, és az élet úgy is alakította, hogy erre nagy szükség volt. Sajnos Nóri anyukája hamar elvesztette az édesanyját, és a másik nagymama is korán távozott, így édesanyjának hamar fel kellett nőnie, ő pedig testvérével, Balázzsal, nem tapasztalhatta meg azt a bizonyos szeretetet, amit a mamáktól kaphatunk. És most, hogy már neki is vannak gyermekei tudja, hogy egy nagymama mekkora kincs, és segítség az életben. A nagyszülők szeretete az unokák felé pedig igazán különleges, és leírhatatlan.

Ezer meg ezeregy élmény, valamint érzés kavarog bennünk, ha azt mondjuk család. Van akinek kellemes emlékek, másoknak sajnos nehéz időszakok villannak be, de mind érzünk valamit, amit talán nem is lehet megfogalmazni. Vajon mi jut eszébe erről a szóról a mindig mosolygós zámolyi családanyának?

- A családról elsősorban a szeretet, a bizalom és a minőségi együtt töltött idő jut eszembe. Azok a pillanatok, amelyek mélyen élnek bennünk, amelyekből erőt merítünk a nehéz napokon, a közös pillanatok, amelyeket sosem felejtünk el. A gyermekeink szemében lévő öröm az, ami igazán boldoggá tesz minket, és ekkor érezzük milyen csodálatos dolog a család. Mindent meg szeretnénk nekik adni amit csak tudunk, és az a célunk, hogy minden egyes napjuk boldogságban teljen.

Forrás: Óvoda

Persze mindig vannak nehézségek, de nem hagyják, hogy ezek megtörjék az idilli családi képet.

Botinál nemrégiben derült ki, hogy halláskárosodott, amely a szülési komplikációkhoz vezethető vissza. Most, hogy iskolás lett, előjöttek a problémák. Nehéz döntést kellett meghozniuk, és egy komoly műtét várt a kisfiúra. Utólag persze tudják, hogy jó döntést hoztak, de a mögöttük álló időszak igencsak emberpróbáló volt. Az amúgy is összetartó családjukat, még jobban összekovácsolta ez a pár hét, miközben Boti egy igazi hősként viselt mindent, és amíg mindenki aggódott, ő mondhatni lazán vette az akadályokat. A professzor úr egy orvosi csodának nevezte, hogy a halláskárosodása ellenére ilyen ügyesen megtanult beszélni, olvasni. A 7 éves kisfiú, aki az élő bizonyíték arra, hogy lehetetlen nem létezik, és küzdeni kell mindig, most orvos szeretne lenni, hogy ő is meggyógyíthasson mindenkit.

Egy szó mint száz, ha szerető családban élünk, akkor jöhet bármilyen akadály, vagy nehézség az életben, együtt legyőzhetjük azt. A családunk előtt mindig önmagunk lehetünk, megoszthatjuk legféltettebb titkainkat, és mindig számíthatunk a másikra. De nagyon fontos, hogy ez csak akkor működik, ha figyelünk egymásra. Mert a család olyan, akár egy kis növény, folyamatosan gondoskodni kell róla, és akkor lesz az a végeredmény, amire mindig is vágytunk a szívünk mélyén. Mert a család az, ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem ér véget. És ha van egy hely, ahová mindig hazamehetünk, ahol szeretet lakik, ahol biztonságban érezzük magunkat, és ha van kivel megosztani a boldogságunkat, vagy bánatunkat, akkor vagyunk igazán gazdagok az életben.