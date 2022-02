Mennyi tanulás, gyakorlat és főleg elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki tűzoltó, majd a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt főelőadója legyen?

– Büszke vagyok arra, hogy tűzoltó vagyok, ahogy arra is, hogy 1999 októbere óta 24 órás, készenléti jellegű beosztásban dolgozom. Budapesten, a 11. kerületben szereltem fel, és végigjártam a ranglétrát. Voltam beosztott tűzoltó, szer-, majd szolgálatparancsnok, és csak utána kerültem ehhez az egységhez, illetve ennek az elődjéhez, a tűzoltási csoporthoz. Aztán 2012-ben, amikor a katasztrófavédelem állománytábláját módosították a tűzoltási csoport mintájára országos szinten, Fejér megyében is felállították a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatokat (KMSZ), vagyis azt a csoportot, ahol én most is dolgozom. A Fejér megyei vezetőség meghívott engem 2012-ben, és ez egybeesett azzal, hogy én is pont akkor kezdtem építkezni azon a településen, ahol édesanyám született, és ahol rokonaim is élnek, Nagylókon.

Ki lehet KMSZ-vezető, és mit kell tennie?

– Ennek nyilván van egy jogszabályi feltételrendszere is, tehát hogy felsőfokú állami szakmai végzettség, tűzoltásvezetői beosztásban eltöltött gyakorlat, stb., de ami ezeknél is fontosabb, az az, hogy sok-sok év vonulós szolgálati, illetve irányítási tapasztalat kell ahhoz, hogy ilyen műveleti csoportban dolgozhasson valaki. A kár­esethez kivonuló, készenléti jellegű szolgálatokban a KMSZ a legmagasabb beosztás; mondhatjuk, hogy ebben a kategóriában a szakma csúcsa. Mi 24/48 órás szolgálati rendben vagyunk, és két percen belül nekünk is ugyanúgy indulni kell riasztáskor, ahogy a többi tűzoltónak. Az egész megye a működési területünk, és minimum két fő van egyszerre szolgálatban. Az A, a B és a C csoport is háromfős, és én a B csoport vezetője vagyok.

A tűzoltók teszik a dolgukat, ahogy ön is, és ezért megilleti önöket az elismerés; de mit kell tenni a kitüntetésért?

– Valóban mindenkinek el kell végezni, méghozzá jól a munkáját, hogy a rendszer működjön, éppen ezért nagyon nehéz valakit külön jutalmazni. Tűzoltásvezetőként úgy érhet el igazi eredményeket az ember, ha az általa irányított csapat is a maximumot adja, és minden helyzetben helytáll. Nem hinném, hogy én egy konkrét dolog miatt kaptam, de az biztos, hogy közrejátszott a döntésben a tavaly márciusi kórháztűz, ahol én voltam a tűzoltásvezető, ám mégis úgy gondolom, hogy önmagában ez nem lenne elég a jelöléshez. Én úgy fogom fel, hogy ez a díj az eddig elvégzett szakmai munkámnak az értékelése, egyfajta összefoglalása.

Mi történt a kórházban?

– A Fejér Megyei Szent György Kórházban tűz ütött ki. Nem nagy, ez igaz, hiszen csak egy tévékészülék gyulladt ki, ám mi, tűzoltóként nagyon fázunk az ilyen helyzetektől. A legnagyobb kihívás a tűzoltás és az életek védelme egy kórházban vagy idősotthonban. Ezekből az intézményekből nem lehet csak úgy kiterelni vagy kivezetni az embereket, hiszen sokan közülük ágyhoz kötöttek, mozgásképtelenek, arról már nem is beszélve, hogy tavaly márciusban a koronavírus-járvány akkori hullámának csúcsán voltunk, és nagyon sokan voltak lélegeztetőgépen, és közben persze éjszaka volt, amikor lényegesen kisebb létszámmal van jelen az egészségügyi személyzet. A kigyulladt tévéből áradó füst rendkívül gyorsan, egyik pillanatról a másikra öntötte el a kórtermet, majd a folyosót, ahol még kiérkezésünkkor is voltak betegek. Ez a hotelépület 5. emeletén történt, és természetesen az első az életmentés volt, csak aztán jöhetett az oltás. A betegek és a személyzet kimenekítése közben megtaláltuk a tüzet, amit egy kézi tűzoltó készülékkel el is oltottunk, de közben folyamatosan, pár perccel egymás után érkeztek a jelentések, hogy előbb a hatodik, aztán a hetedik emeleten is füst van, márpedig ott, ahol lélegeztetőgépen lévő emberek vannak, ott még egy derengő füst is nagy veszélyeket rejt.

Mi volt a jutalom, és hogyan ünnepelte a család, a közösség?

– Ilyenkor egy díszoklevelet kapunk, illetve tárgyjutalmat. Egy márkás karórát kaptam, melyet azóta is hordok. A hátlapjába gravírozták a 2021. Az év tisztje feliratot, valamint a szervezet címerét. Mi nem nagyon szoktunk dicsekedni jutalmakkal, mert ez nem igazán a mi világunk, de be kell, hogy valljam, én erre a díjra kifejezetten büszke vagyok. A szakmai életutam megkoronázása, elismerése annak, hogy eddig jól csináltam. Az átadóünnepség elég szűk körben zajlott a pandémia miatt, de otthon azért alaposan megünnepeltük. Emellett rengetegen gratuláltak nekem: barátok, rokonok, régen látott kollégák is, és ez nagyon jólesett. A tűzoltóságon pedig van nálunk egy olyan szokás, hogy ha valaki valamilyen jutalmat kap, akkor az már eleve úgy érkezik a rákövetkező szolgálatba, hogy süteménnyel látja el a munkatársakat, így aztán a feleségem többfélét is sütött.

Vannak-e jövőt érintő tervei szakmai szempontból?

– Vonulósként ez a beosztás a szakma csúcsa. Nagyon tetszik, és szeretem csinálni. Ha valaki a tűzoltókra gondol, akkor a szirénázó autóval kiérkező, beavatkozó tűzoltókra gondol, akik sötét, fényvisszaverős ruházatban és világos sisakban rohannak, szerelnek, és teszik a dolgukat. Talán szerénytelenségnek tűnik, de tény, hogyha egy nagyobb kár­esetnél dönteni kell, kérdés van, hozzám fordul a tűzoltó és a civil egyaránt, hiszen én vagyok a tűzoltás vezetője, akit a piros sisaknak köszönhetően mindenki könnyen megtalál. Ha feljebb mennék a ranglétrán, akkor az már egy másik fajta munka lenne, és persze az is fontos, és annak is megvan a szépsége, de nekem így jó, én itt a helyemen vagyok.