Vigyázzunk a katalizátorra, mert értékes!

Manapság már korántsem arra specializálódtak a tolvajok, hogy kompletten egy egész autót lovasítsanak meg: néhány pillanat elég számukra ahhoz, hogy a jármű egyik fő alkotórészéhez hozzájussanak.

Egy ideje elterjedt már a katalizátorlopás, igaz, ez a károsultaknak sovány vigasz, meg kell jegyeznünk azonban, hogy ez nem csupán országos, hanem igencsak nemzetközi probléma. Főként azért lett ez az alkatrész közkedvelt a tolvajok körében, mert a használt, gyári katalizátorok elég jó áron értékesíthetők, mivel a katalizátor kerámia a jó hatásfok érdekében olyan nemesfémekkel van bevonva, mint az arany és a platina.

Fontos hozzátenni, hogy ipari nemesfémekről és milligrammokról van szó. Külföldön a rossz gyári katalizátorok újrahasznosítására felépített gyárak a nemesfémeket kémiai eljárással kinyerik, és a kerámiát, valamint a katalizátorházat is újrahasznosítják. Bár a nemesfémeket tartalmazó katalizátor régóta értékes zsákmány, amióta egyre több a hibrid autó, még népszerűbb lett a tolvajok körében.

A hibrid hajtásokhoz tartozó katalizátor ugyanis még több nemesfémet tartalmaz, mint a hagyományos autóké. Palládiumból például 3–7 gramm van egy benzines autó katalizátorában, a méretétől, típusától függően, a dízelekben inkább a platina használatos.

Így aztán egyre több tolvaj állt rá az autók értékes és fontos kipufogó-alkatrészének eltulajdonítására. A feketepiacon 80–150 ezer forint közötti összeget is kereshetnek a bűnözők ezekkel a lopott alkatrészekkel. Ez nem csupán helyi, azaz magyar gond, mert egész Európát járják a tolvaj bandák, és legtöbbször az olcsó átlagautók alól vágják ki az értékes alkatrészt, nem kis bosszúságot okozva ezzel a tulajdonosának. Más kérdés, hogy elsősorban a diesel és turbó diesel motorral szerelt kisteherautók és egyterű gépkocsik vannak veszélyben, mert ott egyes típusok katalizátora viszonylag jó nemesfém-bevonattal rendelkezik, és a tolvajok beférnek alá emelés nélkül is.

Már a közösségi oldalakon is terjed a videó, ahol általában egy speciális láncos kézi szerszámmal szinte hangtalanul levágják, vagy lecsavarozzák a katalizátort a kipufogócsőről, a sofőr pedig csak a gépjármű beindítása után szembesül a problémával. Sajnos az a tapasztalat, hogy nem csökken az ilyen bűnözés, és ahogy a magasabb építésű autók alól fogynak a katalizátorok, úgy esnek áldozatul a személyautók is. Többször hallottunk már fényes nappal egy lakótelepen akkus flexszel levágott katalizátorról is, ráadásul az autót még egy emelővel is felemelték…

Apropó, emelő: egy autós oldalon szembesültünk a tényleg pillanatokig tartó művelettel. Megérkezett három tagbaszakadt úriember, akik közül az egyik volt a figyelő, míg a másik „alánézett” a gépkocsinak, hogy van-e értelme egyáltalán a műveletnek? Végül is egy gyors, alig három percig tartó, s lényegesen egyszerűbb folyamatról beszélünk, mivel három ember hamar végez vele, a lebukás kockázata pedig ugyancsak alacsony: könnyebb ezeket begyűjteni, mint ha az egész autóval vacakolnának. Ilyen tolvajlással több autót is meg tudnak rongálni egyetlen éjszaka alatt.

Nem is kellett messzire mennünk, szűkebb pátriánk is érintett volt egy szinte teljesen egyező eset kapcsán, hiszen nem is olyan régen éppen Székesfehérváron garázdálkodott egy három főből álló katalizátortolvaj-banda. Pechjükre mindezt telefonjával rögzítette egy lakó, a negyedik emeletről, este fél nyolc tájban. Ahogy mondani szokták, a pofátlanságnak nincs határa, hiszen nem egy kihalt utcában tették ezt, hanem egy lakótelepen, a Palotaváros kellős közepén. A videón jól látszik, hogy a csapat összehangolt „munkát” végez, az egyikük figyel, és telefonjával világosságot ad társainak, a másik megemeli a járművet, míg a harmadik flexszel fűrészeli a katalizátor csövét. Elsőre úgy tűnt, mintha kereket cserélnének, ám mint később kiderült, korántsem ez történt. Szerencsére ez esetben megzavarták őket, ezt követően pedig már a rendőrség látókörébe kerülve le is fülelték őket. Más lapra tartozik, hogy azóta szabadlábra helyezték őket, így aztán akár folytathatják is „áldásos” tevékenységüket.