Változnak az utak, a szabályok, a körülmények, de ez állandó, mert kell

Kevesen róják az utakat azok közül, akik még emlékeznek arra a korszakra, mikor nem állt a nap 24 órájában a rendelkezésünkre az Útinform. Ha mégis vannak ilyenek, akkor azok arra is emlékeznek, hogy akkor még a Merkur-telepeken sem voltak összefüggő kocsisorok, nemhogy az utakon. Az iroda segítségére 45 éve bizton számíthatunk.

Idén ünnepli a 45. születésnapját az Útinform, mely a mindenkori közlekedési minisztérium közlekedésfelügyeleti feladatát is ellátja.

Kezdetekben az útállapoti adatok gyűjtése és közlekedési információk nyújtása, valamint a nehéz tehergépjárművek útvonal-kijelölése volt a feladata, és ez azóta is így van.

Politikai berendezkedések, rendszerek, kormányok és ideológiák jöttek-mentek. Volt, aki visszatért, volt, akit örökre eltakart a feledés gyakran jótékony homálya, de az ország közlekedési helyzetét ismerő és ismertető szolgálat mindig a helyén maradt.

Nemcsak a közélet változott az elmúlt közel fél évszázad alatt, a közlekedés is robbanásszerű fejlődésen ment, és jelenleg is megy keresztül. Az úthálózat is jelentősen növekedett, autópályák kanyarognak minden irányban, de így is eltörpül ez a változás a gépjárművek számának megállíthatatlan emelkedése mellett. Az ebből eredő forgalmi helyzetek, dugók, torlódások, balesetek álladó munkát adnak az Útinformnak, hiszen minden adat hozzájuk fut be, amit gyorsan fel kell dolgozni, és át kell alakítani az autósok számára hasznos információkká.

A közélet, az úthálózat és a gépjárműpark változásai szinte elenyésznek az informatika fejlődése mellett. Műholdas navigációk és okostelefonok megjelenése, az azokra telepített alkalmazások naprakészsége, a közösségi hálókon élő társadalom elvárásainak igénye sem lohasztotta az Útinform lelkesedését. Mindenhol találkozunk az iroda munkájának eredményével. A rádióadók az általa közölt adatokat továbbítják a nyolcvanas évek óta. Kezdetben csak leadták a közleményt, de később, szinte mindenki nagy örömére, maguk az útinformos kollégák jelentkeztek be, telefonkapcsolás segítségével, élőben a rádiók hírblokkjaiban.

Az ezredfordulón kezdett átrendeződni az információáramlás, emiatt új alapokra kellett helyezni az iroda szolgáltatásait, de ezt is könnyedén megoldották. Az addig ismert statikus adatokkal dolgozó rendszereket elkezdték felváltani az online, valós idejű információs adatbázisok, megjelentek a webkamerák, meteorológiai állomások információi, járműkövetésből származó, illetve forgalomszámlálási adatok, amelyek egyszerre szolgálják a közlekedők és a szakmai döntéshozók azonnali tájékoztatását.

A szolgálat tehát nélkülözhetetlen lett, mert azzá tette magát, miközben rugalmasan, minden újra nyitottan érkezett meg az analóg világból a digitális és virtuális térbe, ám ha valaki azt hiszi, hogy már csak és kizárólag a mobiltelefonnal élők, alvók, létezők sokmilliós tábora számíthat rájuk, akkor nagyot téved.

Napjainkra a beérkező valós idejű adatokra épülve új kommunikációs csatornák, chatrobotok segítenek minket, a beérkezett adatok gyors elemzésével és az információ széles körű terjesztésével. Ugyanakkor az Útinform klasszikus szolgáltatásai továbbra is népszerűek, a telefonos ügyfélszolgálaton történő érdeklődés nem vesztett fontosságából, és a rádión vagy a teletext csatornán való hírközlés is igényelt szolgáltatás maradt. Naponta körülbelül 1500 telefonhívást rögzítenek a szakemberek, ezenkívül az utinform.hu átlagos látogatottsága eléri a napi 260 ezer oldalmegtekintést is.