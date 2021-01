Úton a huszonnégyórás verseny felé – A Fejér megyei opelosok elnöke, Juhász Tamás bizakodó

Hiába a koronavírus-járvány, az Opel Találkozósok Fejér Megye (OTFM) egyesület elnöke és 18 fős csapata gőzerővel készülnek a nagy megmérettetésre.

Korábban portálunkon is beszámoltunk róla, hogy Juhász Tamás elnök még 2020 májusában bukkant rá az interneten a 24 órás amatőr ralikrossz versenyre. Mint azt a neve is mutatja, a megmérettetés során 24 órán keresztül kell a pilótáknak a lehető legtöbb időt pályán tölteniük, és noha az esemény amatőr kategóriának minősül, borzasztóan komoly biztonsági előírások mellett rendezik meg, akárcsak a profi autóversenyeket.

Kíváncsiak voltunk rá, hogy a koronavírus-járvány mennyire hátráltatta a csapatot a felkészülésben, hogy állnak a munkálatok. Kérdéseinkre Juhász Tamás elmondta, 2020. július 28-án sikerült megszerezniük az autót, melyen rögtön állapotfelmérést végeztek el. Átnézték a fontos alkatrészeit, kivették a motort, hiszen egy teljesen új hűtőrendszert fog kapni a jármű.

– Mivel nem a tempó lesz a lényeg, hanem a pályán eltöltött idő, szükség van a nagyobb hűtőrendszerre. Jelenleg a motorikus részek tervezési szakaszában vagyunk, megerősítjük a lengőkarokat, a komplett futóművet. Beszerzés alatt vannak a versenygumik, törekszünk arra, hogy minél nagyobb legyen a falvastagságuk, hiszen változatos talajon kell majd versenyeznünk, és szeretnénk a legjobban kímélni a futóművet. A gumik a fogyasztás szempontjából is fontos szerepet fognak betölteni, hiszen minél kevesebb időt szeretnénk a boxutcában, és annál többet a pályán tölteni. Maga az F Astra raliautóként is ismert típus, ezért hitelesített tervvel rendelkezik a bukókeretre, ezt a jövő héten fogjuk mi is készhez kapni, a lakatosunk ez alapján tud majd nekilátni a munkálatoknak. Megérkezett már a vezetőülés és a csapat biztonsági felszerelése is, beleértve a tűzálló kezeslábast, a bukósisakokat. A közeljövőben a műszerfalat kell kivennünk, át kell alakítanunk gyorsindításúra. Az AC pumpát is külön kapcsolhatóvá kell tennünk, valamint azt is meg kell oldanunk, hogy a hűtés az utastérből kapcsolható legyen – mesélte az elvégzett munkákról és az előttük álló feladatokról az elnök.

Hozzátette, vezetéstechnikai tréninget nem végeznek addig, amíg nem tud saját lábán haladni az F Astra, hiszen minden autó más. Bízik benne, hogy kora tavasszal, március végén vagy április elején már tesztkörökre gurulhatnak a fehér kisautóval. Biztos, ami biztos alapon pedig vásároltak egy második példányt is ebből a típusból, szintén egy 1.6-os motorú fehér járgányt, amit „szervdonorként” fognak használni, ha bármi probléma adódna az első számű kocsival, az alkatrészek a donorból azonnal átkerülhetnek a versenygépjárműbe. Az autó fejlődését hivatalos oldalukon, a www.otfm.hu oldalon fényképekkel és videókkal szeretnék dokumentálni, ezek február elsejétől kezdenek megjelenni a felületen.

Na de hol van a garázs, ahol a varázslat történik? Hol készül az aszfaltszaggató fenevad?

Jelenleg Ősiben állomásozik, de rövid időn belül át fog kerülni Mórra, az elektronikai részek már mind ott készülnek. Merthogy Tamás és családja a székesfehérvári panellakást egy móri családi házra cserélték, így nem csak az autó, de a saját életük is egy új fejezetet nyit.

– A panelélet abszolút nem hiányzik, egyedül a szomszédok, egy nagyon jó közösségeket hagytunk ott Fehérváron. Itt viszont sokkal tisztább a levegő, az embernek megvan a magánszférája. Bármikor kimehetek a kertbe molyolni egy kicsit az autón, vagy az udvarban, vagy pusztán csak gyönyörködni a Vértes nyújtotta látványban. Teljesen más érzés, mint a nagyvárosban, a hatalmas mozgástérnek pedig a kislányunk, Maja is nagyon örül.

2021-gyel kapcsolatban pozitívan gondolkodik az elnök.