Tükör helyett kamera és újfajta kijelző?

Eltűnnek majd a tükrök a kocsik oldaláról, és persze velük együtt egy korszak is. Kijelzők veszik át a helyüket, melyekre a kívülre épített kamerák küldenek majd jelet.

A fejlődés üteme olyan gyors, hogy legtöbbször nincs időnk és lehetőségünk megállni és megcsodálni az új dolgokat, csak egyszerűen elfogadjuk, amik jönnek, és elkezdjük használni őket. Észre sem vesszük, hogy ami tegnap forradalmi újdonság volt, az mára annyira részévé vált az életünknek, hogy megbénulnánk, ha nem lenne.

Most éppen egy japán gyár rukkolt elő egy ilyen műszaki megoldással, eltüntetve a tükröket a Honda E építése során, azonban nem egyedülálló dolog ez, hiszen a Mercedes is szerelt ilyet kamionjaira és a luxus Lexus sofőrje is pixelekben ellenőrzi a mögötte állókat, nem pedig foncsoron.

A megoldásnak több előnye is van, hiszen csökken a kocsi közegellenállása, és ezzel együtt a fogyasztása és menetzaja is. Kisebb lesz a holttér, lehet változtatni majd a látószöget, és tolatáskor a rendszer vezetővonalakkal segít a tájékozódásban.

Van pár gyerekbetegsége is a dolognak, de ezt bizonyára hamar elnövi. Most még nem lehet a fej mozgatásával változtatni a látószögön és az sem elhanyagolható probléma, hogy a kijelzők sötéten és némán néznek vissza ránk, amikor az autó motorja áll. Kiszálláskor, vagy ha detektív módjára figyelünk valakit, akkor ez nem túl hasznos.