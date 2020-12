Tizennyolc kerekes csodák, hatalmas erőgépek, „guruló otthonok” a tengerentúlról

A hazánkban kamionként vagy nyerges vontatóként ismert áruszállítóknak tucatnyi becenevük van szerte a világon. Az USA-ban igazi hagyományuk van, az ezekkel dolgozó sofőrök nemcsak munkát végeznek bennük, hanem az életüket is ide kötik, sőt van, akinek a kamion a bejelentett „állandó” tartózkodási helye.

Nincs hely a mélynyomónak, nem megy fel a nagyobb kerék, nem fér be az erősebb motor – panaszkodott a minap egyik ismerősöm, én pedig széttártam a karom, majd jött a válasz: vegyél kamiont! Angliában és Írországban lorry, esetleg artic néven emlegetik őket, Ausztráliában prime moverként – elsődleges szállító – futnak, Amerikában pedig a big rig – nagy gépezet –, illetve az eighteen whee­ler kifejezések terjedtek el. Ez utóbbi sok amerikai filmben elhangzik, és a 18 kerékre utal.

Weboldal weboldalt követett, így jutottunk el Roger Snider fotográfus honlapjára, ott ismerhettük meg a gépeket, no meg magát a műfajt. A big rigek világában nem az a kérdés, hogy van-e televízió vagy hűtő, hanem az, hogy hány darab! Ráadásul a játék nem áll meg ennyinél, kamionosként lehet tuningolni a WC-t, a hálószobát, sőt még a konyhát is. Kamionosnak lenni Amerikában életforma, sőt a szakmának ott talán nagyobb kultusza van, mint Európában. Egy többéves adat szerint több mint kétmillió nyerges vontató dolgozik odaát. Hiába, a végtelenbe kígyózó, széles utak, a különleges hangulatú, útszéli falatozók és a nálunk csak elvétve látható, csőrös vontatók sokakat megbabonáznak. Akinek egyszer sikerül összegyűjtenie egy saját kamion árát, az valószínűleg már soha nem fog éhen halni.

Az USA-ban még mindig döntő többségében állnak azok a fuvarozók, akik egyéni vállalkozóként mindössze egyetlen járművel rendelkeznek. A helyi szaknyelvben tulajdonos-üzemeltetőként ismert vezetők egészen más felfogás, életvitel szerint dolgoznak és élnek, mint európai kollégáik. Sok esetben egyetlen vagyontárgyuk a vontatójuk, és szó szerint abban élik mindennapjaikat. Fura élet ez, hiszen a járművek ott sem olcsóbbak, mint Európában, és a legtöbb fuvarozó nem lízingeli vagy bérli a szerelvényeket. Igaz, ingatlan nem is szolgálna rájuk fedezetként, hanem megveszik őket. Ez viszont nem kis kiadás egy összegben. A járműpark eléggé változatos, példa erre, hogy sokkal jobban személyre szabhatják a munka- és a lakhelyüket, hiszen a tengerentúlon az utólagos átalakítás hatalmas piac. Számtalan ilyen terméket kínálnak eleve már a kereskedésben, de az európai szem számára elképzelhetetlen, hogy egy járműbe idegen motor kerüljön. Márpedig odaát jóformán bármilyen motorral és váltóval specifikálhatók a vontatók. A tehergépkocsik döntő többsége a mai napig manuális sebességváltóval szerelt, a tulajdonosa ugyanis nemcsak a járművére büszke, hanem arra is, hogy ő bizony könnyedén elboldogul a 10–18 fokozatú Eaton Fuller felezős tartományváltóval. Nekik egyelőre kevésbé fontos szempont az automatizált váltó takarékossága, a gázolajárak növekedése ellenére a tüzelőanyag még mindig csupán az üzemeltetési költségek körülbelül húsz százalékát alkotja.

A szállítmányozás megbecsült és kifizetődő foglalkozás az Újvilágban, olyannyira, hogy a vállalkozóknak jócskán futja a munkaeszközök csinosítgatására is. Ennek köszönhetően a kamiontuning az elmúlt évtizedekben külön iparággá nőtte ki magát. A Mack, Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Western Star – alkatrész és kiegészítő – minden márkához bőségesen van, és a nagy vasak átépítésére szakosodott műhelyekből sincs hiány. Az akár 50-60 tonna elhúzására is képes szörnyetegek orrában általában Caterpillar, Perkins, Cummins, Paccar vagy Detroit márkájú dízelmotorok dolgoznak, a hozzájuk kapcsolódó sebességváltókkal. A már említett 10–18 fokozat nem ok nélkül szükséges, hiszen az erőforrások teljesítménye gyári állapotban is négyszáztól ezer lóerőig terjed, a forgatónyomaték pedig elérheti a 3000 Nm-t. Viszonylag ritka is, hogy megbabrálnák az aggregátokat, ha mégis, akkor nem ismernek határt, a nyolc-tíz ezer köbcentis blokkok ereje ugyanis az egekig fokozható. A hangsúly mégis inkább a megjelenésen, no meg a belső téren van.

Letisztult

Akárcsak a személyautósok körében, itt is a cult, ­clean és lowrider stílusoknak van a legtöbb követőjük – porig ültetett, krómtól csillogó, jelvényektől és emblémáktól megfosztott, letisztult megjelenésű monstrumok sorakoznak a találkozókon. A vezetőfülkék és a lakókabinok szinte semmiben nem különböznek egy guruló otthontól, elvégre a sofőr gyakran hetekig úton van, és a kiváló munkavégzés érdekében semmit nem nélkülözhet. Viszi hát magával a fürdőszobát, a főzősarkot és persze a franciaágyat, hiszen bármi megtörténhet a hosszú kaland során. Egyszerűen képtelenség leírni, mi mindent lehet kihozni egy ekkora monstrumból. Joggal gondolja az ember, hogy a csőrös tehergépjárművek sokkal kényelmesebbek és tágasabbak. Valódi életteret kell biztosítaniuk. Ez így valóban jól hangzik, elméletben viszont csak részben igaz. Akadnak persze olyan átalakított járművek, amelyek igazi minigarzonként funkcionálnak, de a kereskedésekben megvásárolható tehergépkocsik többsége pont annyira tágas, mint európai testvéreik, vagy még talán annyira sem.