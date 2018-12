A téli motorozás szépségei és buktatói, avagy van élet két keréken a hóesés után

Amikor visszatért a nyár szeptember derekán, nemcsak a férfiak örültek, hogy lekerültek a kabátok és pulóverek a hölgyekről, hanem a motorosok is, hogy pár nappal hosszabb lesz a szezon. Olyannyira, hogy csak november közepén tolták be a motort a garázs végébe. Azonban nem mindenkinek hobbieszköz a motor, ők télen sem szállnak le a vasról.

Azok az endurósok, akik hóban és befagyott tavakon duzzasztják magukban az adrenalint, mindenre felkészültek. Ha úgy adódik kedv és lehetőség, valamint egy jó és szabad pálya, ahonnan nem zavar el a tulajdonos, bármikor kimehetnek a szabadba motorozni. Ha minden protektor a helyén van, felveszik a nem túl olcsó, viszont meleg, fűthető motorosruhát, a kétkerekű elektromos hálózatához kapcsolják magukat, és kesztyűs kézzel szorítva a fűthető markolatot addig mókáznak kint, míg el nem fáradnak az izmaik.

Azonban sokan nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, és télen is motoroznak, mert munkába kell menni.

Az átalakításnál nem a szépség, hanem elsősorban a praktikum a fő

A városi, különösen a fehérvári közlekedés kezd a budapesti szinthez közelíteni, különösen ami a reggeli és a délutáni csúcsforgalmat illeti. Ennek megfelelően továbbra is gyorsabb motorral haladni, de hát tél van és hideg. A dilemmát nem oldja fel, de egy misét megér, ha megfigyeljük a profikat. Természetesen nem a többmilliós, űrruhának tűnő öltözetekbe bújt versenyzőkre gondolunk itt elsősorban, hanem a motoros futárokra. Az ő trükkjeik segíthetnek kicsit azoknak, akik nem akarnak órákat tölteni mindennap a dugóban. Csak a nagyvárosokban és ott is csak kevesen vállalkoznak arra, hogy futárként dolgozzanak a téli hónapok idején, de ha jobban megnézzük alkotásaikat, láthatjuk, hogy nemcsak könnyen és olcsón kivitelezhetők, de nagyon praktikusak is. Aki az esztétikai szempontokat előtérbe helyezi, az inkább ne motorozzon fagyponthoz közel vagy alatt!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kezdjük az alapoknál! A kesztyű, a kézzsák és a csizma kötelező! Nem csak kellemetlen a hideg, minél jobban átfázunk, annál kevésbé tudunk koncentrálni a forgalomra, darabosabbá válnak a mozdulataink. Ezekkel együtt jár a balesetveszély, a megfázás és a maradandó ízületi bántalmak is. Az átnedvesedett ruhák és a hideg együttese a legrosszabb, ami csak lehet, ezért tegyünk meg mindent, hogy a test és legfőképpen a végtagok ne hűljenek ki. Fontos a réteges öltözködés, ezért érdemes modern anyagokból készült aláöltözeteket venni a vízhatlan motorosruha alá. Az arcmaszk és a vesevédő szintén elengedhetetlen, de kellenek a protektorok is, legalább térd- és könyökvédő. Esőruha nem kell mindig, de legyen nálunk!

Gondoljuk át újra a megszokott útvonalakat, és változtassunk a vezetési stílusunkon. Sem reflexeink, sem a gumik tapadása nem olyan, mint nyáron, és télen még annyira sem számítanak és vigyáznak ránk az autósok, mint máskor. Létezik ugyan téli gumi motorokra, de jeges úton vagy nyomvályúba fagyott pocsolyán futva keveset érnek. Korábban kell megkezdeni a fékezést, finomabban dönteni, és kisebb gázzal kigyorsítani a kanyarokból. Nem megy egyik napról a másikra az átallás, így az is lehet, hogy mire belejönne az ember, újra tavasz lesz, de nem veszítünk semmit, mert jön még az utakra jég.

NÉHÁNY JÓ TANÁCS, HA BELEVÁGUNK Finoman szabad csak dönteni és fékezni. Az első fék tapadása a legrosszabb, fokozatosan kell tehát adagolni a fékerőt, hogy kilapuljon a gumi. Csökkenteni kell a gyári guminyomás értékét 2-3 tizeddel. Figyeljünk oda, mennyire szorítjuk lábunkkal a motort, mert könnyebben képes becsuklani az első kerék. Hidegben sokkal könnyebben „megy ki” a motor hátulja, óvatosan adjuk a gázt, erősebb gépeknél induljunk inkább kettesben, és itt a motorfék is okozhat meglepetést. A lábunkat kifelé tegyük le, ne kerüljön a gép alá, és a felsőtestet a kanyar belső íve felé sokkal jobban be kell dönteni.

Bármennyire is figyel valaki az öltözetére és a forgalom többi résztvevőjére, megeshet, hogy eleshet. Szóval ne a milliókért vásárolt kedvencet hagyjuk elöl télen! A másik fontos dolog, hogy ha követjük a futárok „sufnituning” átalakításait, akkor láthatjuk, hogy ami gyárilag szép volt valaha, azt eltakarják azok a gumilapok, univerzális plexik, amelyek minket hivatottak védeni az esőtől és a menetszéltől. A legjobb egy olcsó robogó, mert ott csak a gázt és a féket kell kezelni, a váltás mozdulatait megspórolhatjuk. A tömeg is kisebb, könnyebben kezelhető, és az egyenes üléspozíció miatt nem fáradnak el úgy az izmok.

Ha sokan és nagy szeretettel várnak minket otthon, akkor mégiscsak érdemesebb óvatosabbnak lenni! Takarjuk le a gépet, hogy ne legyen poros, és ábrándozzunk, hogy lekerül a ponyva a mociról és a kabát a lányokról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS