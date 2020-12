Táncba vitte a „ronda” Polonez

A székesfehérvári Auszmann Gyula minden értelemben autómentő és autóversenyző. Munkája mellett a rali és a fiatalkorában megcsodált KGST-járművek a gyengéi. Az elmúlt években navigátorával, Szabó Jánossal egy Moszkviccsal versenyeztek, de jövőre már Polonezben „utaznának” a hazai versenyeken.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Nem tudom, lehet-e ennél csúnyább autót gyártani. Elképesztő ronda – állapítja meg Auszmann Gyula székesfehérvári raliversenyző, aki az elmúlt szezonokban egy Moszkvics 2140-es típussal hasított a hazai Historic kategóriában. Az orosz gép mellett egy másik fiatalkori „szerelme” a Polonez.

A hetvenes évek második és a nyolcvanas évek első felében Lengyelországban gyártották a típust a Fiat 131 mintájára. Neve egy lengyel táncot takar, és bár nem túl szép, mégis megdobogtatja tulajdonosa szívét. Annak idején Marian Bublewiczet, a lengyelek menőjét látta hazai versenyen Polonezzel hasítani. Elhatározta, neki is lesz egy ilyen autója!

– Az autó eleje majdnem olyan, mint a legendás Lancia Delta Integrale, hátulról a 70-es évekbeli borzalmas Volkswagen Passatra hajaz. Lengyelországban vásároltam az autót, pontosabban kettőt, a másikat alkatrésznek. Nem nagyon értették, miért akarok ilyen autóért pénzt kiadni… Az eredeti Polski motorral vásároltam, de kicseréltem. Most már a legendás 31-es Fiat motor a lelke, négy beömlővel, két vezérműtengellyel, könnyített lendkerékkel. Annak idején az Alfa Romeókban és a Fiatokban is ez duruzsolt. 1978-ban a lengyelek nem tudtak normális motort csinálni, és gyártottak 1000 Polonezt ezzel az erőforrással, hogy meglegyen az úgynevezett homologizáció, amely elengedhetetlen feltétele annak, hogy hivatalosan is raliautó lehessen.

Gyula a Fiat erőforrást itthon vadászta, ahogyan a sok más alkatrészt is – tudtuk meg tőle.

– Darabokra szedtük az autót, a karosszérián kívül semmit sem tudtunk használni, gyakorlatilag újjáépítettem a kocsit. Homokszórattam a kasztnit, bekerültek a bukócsövek, aztán az erősítések a doblemezekre, a futóműre. Az első futómű már kész van, nemsokára a hátsó is alákerül. Ez nem olyan, mint egy Zsiguli, itt mindent ki kell találni.

Az ötvenöt éves versenyző 1987-ben kezdte a ralit, ment Trabanttal, a Zsiguli minden fajtájával, aztán Škoda Favorittal. Tíz év szünet után nem bírta tovább, vásárolt egy Moszkvicsot. Szép idős kort szerzett a gépnek, ugyanis csirkeólként használta korábbi tulajdonosa. Állandó navigátorával, Szabó Jánossal idén teljes szezont mentek az autóval, másodikak lettek géposztályukban. Egy Barum-ralit még terveznek a Moszkviccsal, aztán megsimogatják és elteszik. A Polonez a tizedik raliautó a háznál, most épp erre szánja a szabadidejét.

– Néha már meg sem merem mondani a feleségemnek, miért megyek a műhelybe, általában azt füllentem, hogy teherautót javítok, azt jobban elhiszi. Persze elfogadja a dolgot, szeptemberben a születésnapomra négy dugattyút kaptam tőle! Karácsonyra tűzoltó rendszert kértem. Egyébként vannak még ilyen „betegegek”, online szoktunk tanácskozni a Moszkvics és Polonez tulajokkal. Az egyik wartburgos ismerősöm kibontotta a házán a csúcsfalat, feltett a padlásra négy Wartburgot, aztán visszafalazta. Én még nem tartok itt!

Ha az ember belegondol, furcsa dolog az idős autókkal versenyezni. Óvni, félteni, csinálgatni, beletenni a pénzt, utána pedig kilinccsel előre menni… Bizony, így van ezzel főhősünk is.

– Menni kell, mert különben kinevetnek! Belül lehet tizennyolcnak lenni, de kívül ötvenöt évesen kell hozzáállni a versenyzéshez! De azért állni is kell a gázon, hogy ne röhögjenek ki a népek!

A Polonez január végére készül el, ha a márciusi Salgó-­ralin még nem is, de az egri versenyen már a tűzpiros lengyellel száguldanának.

– Maga a Fiat-technika nagyon jó az autóban, megbízható. A motorral, váltóval nem hiszem, hogy bajunk lesz, ami törik, szakad, az a futómű. Mindenből van tartalék. Kétautónyi alkatrész kell egy üzembentartáshoz. Csak példaképpen: 13 colos Opel ATS kereket ír elő a homologizáció, ebből egy garnitúra 1500 euró… Áttételtől függően 150-160 lóerős lesz a motor, 160-190 kilométer per órás végsebességgel. Érdekessége a raliautónak a hidraulikus kézifék, amellyel valamelyest megelőzte korát. A fogyasztás nagyjából 20 liter 100 kilométeren, százas oktánszámú benzinből.

Auszmann Gyula autómentéssel is foglalkozik, s tulajdonképpen a hobbija is ilyesmi. A közelmúltban öt Moszkvicsot vásárolt, amelyek elhagyatottan álltak az erdőben. Összesen mintegy ötven KGST-motorból és autóból áll gyűjteménye. Ezekkel nem versenyez. Majd a Polonezzel! Persze csak ha az utolsó kellék, a kabala tetőantenna is rákerült!