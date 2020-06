Talán egy korszak tűnik el a Ladával

Akiktől érkezett, azok is sokáig voltak itt, ahogy maga a Lada márka is. Ám a név mögött álló fél évszázad önmagában is bizonyíték, hogy a gyártók katonáival ellentétben a kocsikat szívesen láttuk.

Mivel az egyetlen biztos dolog a változás, így nem meglepő, ha egy valaha jelentős piaci szereplő eltűnik, átadva helyét az újabbaknak, a feltörekvő fiataloknak. Mégis kicsit csalódás valahol azoknak, akik nem tudnak közömbösek lenni. A Lada volt ebben a hazában AZ AUTÓ, igen, csupa nagybetűvel, hiszen a pártállami időkben élő felnőttek és a nevelésük mellett felcseperedők minden vágya volt egy jó Lada. Fekete Mercedese akkor csak a legfelső vezetésnek volt. A hatalmas Volga is csak olyanok alatt hullámzott, akik megtehették azt, hogy ilyen ritka madarat röptessenek. De a többiek, a „kis- és nagypolák"-­tulajdonosok, a Honeckernek rossz hírnevet szerző kétüteműek, vagyis a Trabantok és Wartburgok gazdái, a borzalmasan hangos „záporjóskák" és az utószerelést igénylő román személyautók otthon barkácsolói irigykedve nézték, ahogy a Lada egyre szebb, jobb és erősebb és mégis ugyanaz, ami mindig is volt. AZ AUTÓ! És jöttek nagy nehezen a Merkúr telephelyére, emelkedő számokkal. Na nem annyira darabszámban, sajnos, inkább csak a köbcenti miatt. Nemcsak jó autó volt, hanem nehéz is volt hozzájutni abban az időben. Nos, sajnos ebből a szempontból a régi időket eleveníti fel ez a sajátos reneszánsz, ugyanis a Lada magyarországi cége sajtóközleményben erősítette meg azt a korábban már kiszivárgott hírt, hogy a Lada márka újautó-forgalmazása megszűnik Magyarországon. A cég szervizt és alkatrészellátást továbbra is biztosít az elmúlt években eladott, nagyjából négyezer autóhoz. A forgalmazó már csak a készleten levő autókat értékesítheti, újabb rendeléseket az orosz gyártó már nem fogad Magyarországról. Öt éve egészen új, friss és talán valamelyest modernebb kocsikkal rukkoltak elő, amik persze már nem is hasonlítanak a régi nagy álomra, az örök Nivára, amely az egészen ősz hajú gyermekek álma. De nem hasonlítanak a ralik királyaira, vagyis az ezerkettesre, ezerötösre vagy az akkori csúcsmodellre, a pilótaüléses 2107-re, de azért mégiscsak Ladák voltak.