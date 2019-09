Szász László néhány nap múlva Ausztriában zárja a versenyszezont

A horvátországi Isztrián, Buzet városa mellett rendezték meg szeptember 14-én és 15-én a hegyi autóversenyzés Európa-bajnokságát, ahol a székesfehérvári Szász László több mint kétszáz vetélytárs között állt rajthoz az öt kilométeres, közepesen technikásnak számító pályán.

Jól sikerült az autó beállítása, de az is számított, hogy előző este egy civil kocsival ötször is végigment a szerpentinen, s így jó eredmény született mindjárt az első edzőfutamon. Az ideje már ekkor jobbnak bizonyult az egy évvel korábbi legjobbjánál, amit Buzetben teljesített.

A tréning viszonylag rendben folytatódott, igaz, egy McLaren nekicsapódott a betonfalnak: egy félmillió eurós versenygép esetében az ilyesmi elég fájdalmasan érinti az adott csapatot még akkor is, ha a pilótának egyébként nem esik baja. (Több hasonlóan méregdrága, versenyre alakított Porsche, Lamborghini és Ferrari is rajthoz állt Buzetben.) Szász a második edzésen még korábbi eredményén is tudott javítani, így a rá az utóbbi években jellemző kiegyensúlyozott, magabiztos autózásra készülve várhatta a másnapi két futamot.

Vasárnap megint egymás után lendültek magasba a piros zászlók, mert egyre többen kockáztattak, hogy javítsanak előző napi eredményükön. Az egyik ilyen a magyar Tomcsányi volt, aki a cél előtt csúszott meg és törte össze az autóját: szerencsére a pilóta nem sérült meg. Ám ezzel még nem volt vége a baleseteknek, Szász elrajtolt, de előtte ketten is hibáztak, s két újabb csúnyán megsérült autót kellett lehozni a pályáról. A fehérvári versenyző megismételte a rajtot, remekül teljesítette a szerpentint, és az első versenyfutam időeredményével kategóriájában a negyedik, összetettben a kilencedik helyen állt az európai mezőnyben: lényegében csak saját Forma autójánál gyorsabb kialakítású, úgynevezett C-osztályú ellenfelek előzték meg.

A második futamban Szász szinte tizedmásodperc pontosan ismételte meg korábbi idejét, két vetélytársa azonban rontott, így végül – cseh, szlovén, osztrák, francia és két olasz ellenfél után – összetettben a hetedik helyen zárta az Európa-bajnoki futamot, kategóriájában pedig megőrizte negyedik helyét. Ez azonban azt is jelentette, hogy maga fölé emelhette a horvát bajnokság első helyéért járó serleget a díjkiosztón. Szász egy hét múlva Ausztriában folytatja, illetve zárja az idei versenyszezont.