Szász László autóversenyző is gokartba ült a napokban az új seregélyesi pályán

Tavaly augusztusban Seregélyes külterületén, az Újfalusi úton avatták fel az ország második legnagyobb gokart- és technikai motoros pályáját, a SER-Ringet, amely nagyjából egy kilométeres, tizenhat kanyarral cifrázott kihívást jelent az arra vállalkozóknak.

Amikor legutóbb ott jártunk, találkoztunk a házigazdával, Mihályi Norberttel is.

– A szakaszai dinamikusan kombinálhatók, mivel a pálya két irányban is használható, ráadásul külön technikás és gyors szakaszokra bontható, melyeken a menetirány szintén megfordítható. Így egy pályán hat különböző nyomvonal hozható létre – magyarázza Norbert, de aztán elhívják, mert a pályán nagy a forgalom, a gokartosok és a motorosok folyamatosan váltják egymást, van intézni való bőven.

Mihályi Norbert, a létesítmény megálmodója, tulajdonosa tizennégy éves koráig aktívan és eredményesen vett részt hazai és nemzetközi bajnokságokon, aztán eljött az az év, amikor a seregélyesi önkormányzat segítségével megvalósíthatta álmát, az impozáns, több mint 300 millió forintos beruházást.

Már gyermekkorban meg kellene tanulni

De aznap ott van a pályán Szász László autóversenyző is: ő ugyancsak olyan ember, aki nem adja olcsón az álmait. Laci egyszer azt mondta nekem, az volna a legjobb, ha mindenki már gyerekkorában egy ilyen pályán tanulná meg, miként kell biztonságosan „autót” vezetni, hogyan kell megoldani egy-egy veszélyes helyzetet. Ha így lenne, később kevesebb halál és sérülés volna az utakon. De ehhez – tudom, hogy ez az egyik vesszőparipája a pályafutásáért a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett versenyzőnek – komolyabban kellene támogatni Magyarországon az autó- és motorsportot. És úgy általában a technikai sportokat. Ő sem véletlenül versenyez közel 55 évesen egy dubrovniki egyesület tagjaként.

Gondolatban visszakényszerítem még egy kicsit az apró járműbe az örökös magyar bajnoki cím birtokosát. Már 14 évesen elkezdett gokartozni, 1986-ban, 1987-ben és 1988-ban két kategóriában is megnyerte a magyar bajnokságot, aztán összesen nyolc gokartbajnoki címet szerzett. Közben számos nemzetközi – osztrák, olasz, svájci – versenyen is diadalt aratott.

– Régen, úgy emlékszem, 1980-ban volt, hogy először gokartba ültem. Egy hosszú egyenesben mehettem oda-vissza egy négy lóerős Simsonnal, száguldhattam már vagy hetvennel is, azt hittem, űrhajóban ülök. Ma már talán szeméttelep van azon az úton, most már le van zárva, néhányan talán még emlékeznek rá. Ahogy elkezdtem versenyezni, lett pálya Győrben és Kecskeméten is, előtte csak utcai versenyek voltak. Onnan indult az egész.

Alig várja már a versenyeket

Laci azt mondja – és amit ő tanácsol ebben az ügyben, azt jobb kőbe vésni –, hogy nem ajánlott átugrani a gokartozást annak, aki később komolyabb autóval is versenyezne, mert gyorsan és veszélytelenül, viszonylag kevés anyagi ráfordításból nagy tudást lehet megszerezni. Akár Seregélyesen is.

– Hála istennek, hogy itt van ez a pálya. A gokartszabályzat szerint 600-tól 1200 méterig lehet gokartpályát építeni, ez pedig ott van a maximum közelében. Európai, sőt mondhatjuk, világszínvonalú maga a pálya és a vonalvezetés, az infrastruktúra egyelőre hiányos, de reméljük, az is kialakul majd. Most eljöttünk mi is Sziklay Zsolttal és a gyerekekkel, egy kicsit felébreszteni magunkat, foglalkozni a fiatalokkal, hiszen itt a tavasz, kezdődik az idény a hegyi versenyzésben is, ahol érdekelt vagyok. Remélem, júniusban már lesznek versenyek. Kell már, hogy legyenek!

Laci jóval az ünnepélyes megnyitó előtt, tavaly júniusban kipróbálta már a pályát. Most sem tud úgy hazamenni, hogy ne tenne meg négy-öt kört valamikor késő délután, amikor a legtöbben már hazamentek és a gyerekek is elfáradtak a tanulásban, gyakorlásban. Így tett Sziklay Zsolt is, aki ugyancsak remek gokartos pályafutást tudhat maga mögött.

A viharos szél messze fújja a motorzajt, ami zene füleiknek.

