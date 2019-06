Svéd kutatók szerint ne repüljünk sokat, vagy az is megoldás, ha vegánok leszünk

Repülőgépen utazni gyors és viszonylag kényelmes, ám akinek kiemelt szempont a környezettudatos utazás, annak svéd kutatók szerint a repülőgépek által felhasznált rengeteg üzemanyag miatt a vonat sokkal jobb választás, különösen ha figyelembe vesszük a reptéren eltöltött órákat is.

A repülőgép, hatalmas tömege és fogyasztása ellenére, viszonylag kevés embert tud eljuttatni egyik pontból a másikba, tehát ha valaki akar tenni valamit a klímaváltozás ellen, akkor másik lehetőséget kell keresnie az utazásra.

Busszal és vonattal is jobb utazni, ha a Földet figyeljük

Svédországban nem olyan régen hozták létre a Flygskam nevű mozgalmat, melynek tagjai mindent elkövetnek, hogy egyre szélesebb körben népszerűsítsék azokat az utazási módokat és formákat, melyek nagyobb hangsúlyt fektetnek az éghajlatváltozásra.

A Chalmers Műszaki Egyetem kutatói megalkottak egy olyan kalkulátort, amellyel bármelyik utas játszva kiszámolhatja, hogy mennyi a különböző közlekedési eszközök által okozott szénlábnyom. A dolog úgy működik, hogy a honlapon meg kell adni az útvonalat, valamint a közlekedők számát, és ezt követően pontosan kiderül, hogy melyik közlekedési mód mennyire károsítja a környezetet. Ha két ember Londonból Barcelonába utazik, akkor busszal vagy vonattal csupán 130 kiló szén-dioxid-kibocsátást okoznak.

Ha személygépkocsival mennek, akkor ez 244, míg repülővel 371 kiló, tehát a buszt vagy a vonatot érdemesebb választani. A honlap egy éve érhető el svéd nyelven, és mintegy 50 ezer ember már használta is a kalkulátort. A közelmúltban elindult az angol nyelvű verzió is (a travelandclimate.org címen elérhető), mely Jörgen Lawson és tudós csoportjának kutatásain alapul. Ezek a szakemberek a svéd állampolgárok repülési szokásait monitorozták, illetve annak a klímára gyakorolt hatását vizsgálták. A környezetvédelemben mindig élharcos svédek nem állnak valami jól statisztikai szempontból: egy-egy állampolgár bő egytonnányi szén-dioxid-kibocsátást „repül össze” évente. Ez a globális átlag ötszöröse.

A svéd kutatók az 1990 és 2017 közötti adatokat elemezve mutatták ki a drámai növekedést a légi közlekedésben. Az észak-európai országból induló nemzetközi járatok száma kétszeresére emelkedett. Az utazások átlagos távolsága is nőtt, 2700 kilométerre. A légi közlekedésből származó, egyre növekvő szén-dioxid-kibocsátás mértéke már veszélyezteti a párizsi egyezményben foglaltakat. A szerződés célja, hogy elérjék azt, hogy a globális felmelegedés két Celsius-fok alatt maradjon. A kutatók bíznak abban, hogy a most kifejlesztett eszköz segíti az utazókat a helyes döntés meghozatalában, és felhívja a figyelmet a környezetkárosító hatásokra.

Egyes vélemények szerint a kétfokos célkitűzést máshogyan is el lehet érni, például úgy, hogy étrendet változtatunk. Ez azt jelenti, hogy a repülési szokásainkat megőrizzük, viszont ezzel párhuzamosan mindenki áttér a vegán étrendre, és a kérdés már meg is van oldva.