Sokan akarnak jogosítványt, de kevés az oktató

Egyre jobban újraindul minden téren az élet az országban a koronavírus-járvány lecsendesedésének köszönhetően, ami viszont annak az eredménye, hogy már jóval ötmillió fölött oltatták be magukat az emberek Magyarországon.

Az autósiskolákban is beindult az élet, újra lehet jogosítványt szerezni. Tóth Györggyel, az AuTóTh iskola vezetőjével, tulajdonosával beszélgettünk.

– A vírus miatt márciustól nálunk is totális leállás volt, most indultunk újra. Nem lehetett tantermi képzést tartani, nem lehetett vezetést oktatni. Interneten a KRESZ-tanfolyamot el lehetett végezni, de további kapcsolattartásra nem volt alkalmas az online világ. Arról nem beszélve, hogy a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) is bezárt, vagyis nem volt lehetőség vizsgázni. A leállás az irodának nem okozott nagy problémát, nem kellett senkit sem elküldeni, mivel igénybe vehettük az állami bértámogatást. Viszont sok, elsősorban katás adózó oktató nehéz helyzetbe került. A tanulóknak pedig az okozott gondot, hogy a KRESZ-vizsga után egyből nem tudtak autóba ülni, vezetni, ez nem optimális. Volt, akinek nem sokkal a vizsga előtt kellett abbahagynia a vezetést. Megtanulni autót vezetni online oktatásban nem lehet – nehéz volt a helyzet.

Tóth György azt is elmondta, most az a nagy gond, hogy sok a tanuló, viszont kevés az oktató. Van olyan iskola, ahol egy évet is várni kell arra, hogy a tanuló elkezdje a gyakorlati vezetést. Alapjaiban is nehéz „kocsira kerülni”, egy-egy óra között hetek is eltelhetnek. Ez különösen megnehezíti a tanulók helyzetét.

A jogosítvány megszerzése most körülbelül fél év: két hónap, hogy valaki kocsira kerüljön, utána két hónap a vezetés, minimum harminc órát kell teljesíteni, majd a vizsgaidőpontra is kell legalább két hetet várni. Néhány oktatónál van arra lehetőség, hogy bizonyos felárral, úgynevezett VIP-kategóriában előrébb kerülhet valaki a rangsorban, és hetente háromszor is vezethet, így gyorsabban juthat jogosítványhoz.