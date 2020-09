Nem hagyott semmit érintetlenül a koronavírus

Nem hagyta érintetlenül a közeledő második hullám az autóimportot sem. Az augusztusi eredmények már azt mutatják, hogy beletaposott a Covid a fékbe.

A piackutató cégek adatai szerint idén augusztusban 9725 külföldről behozott személyautó került forgalomba Magyarországon, ami az előző hónaphoz képest több mint 20, a tavaly augusztushoz képest pedig 14 és fél százalékos visszaesést jelent. A szakemberek szerint ez a tendencia továbbra is várható, ugyanis egyszerre jelentkezik az ősszel egyébként is megszokott autóvásárlási kedv csökkenése a járványhelyzet miatti bizonytalanságokkal és a határzárral, ami megnehezíti vagy akár teljesen ellehetetlenítheti a behozatalt.

Talán még ennél is rosszabb helyzetben van az újautópiac, hiszen a „nullkilométeres” kocsikból júniusban 24, júliusban pedig 21 százalékkal adtak el kevesebbet, mint 2019-ben. A mögöttünk álló kritikus nyolcadik hónapban a tavalyi adatokhoz képest viszonyított elmaradás már elérte a 30 százalékot.

A szakemberek csak óvatos becslésekbe mernek bocsátkozni, ám a legoptimálisabb esetben is úgy alakulnak a számok, hogy ebben az évben úgy 125 ezer használt autó kerül majd be az országba, ami elsőre talán nagy szám, különösen a körülményeket tekintve, ugyanakkor mégiscsak 20 százalékkal kevesebb, mint amennyit a tavalyi, teljesen vírusmentes évben produkáltak a kereskedők.

A jövő azonban nagyban függ még a körülményektől, a vírus viselkedésétől és a törvényhozók döntéseitől, így egyelőre az a biztos, hogy januártól augusztus végéig 87 ezernél is több használt személyautó került be az országba, vagyis 16 százalékkal kevesebb, mint 2019. hasonló időszakában, amikor meghaladta a 104 ezret a behozatal.

Az új autóknál rosszabbak a mutatók, mert ott 25 százalékkal csökkent a forgalom, és így lett a nyolc hónap alatt közel 79 ezres eladás, míg tavaly 105 ezernél is több fogyott augusztusig.