Néhány héttel a Párizsi Autószalon után a friss modellek már Magyarországon voltak

Óriási érdeklődés övezte a második alkalommal megrendezett Budapest Autó Show-t, közel 15 ezren látogattak el a Millenárisra, ahol kilenc márka csaknem ötven autóját tekinthették meg vagy éppen próbálhatták ki az érdeklődők.

Aki járt már autókiállításon, az tudja, hogy sokszor nincs lehetőség a kiállított modelleket közelebbről szemügyre venni, beülve magunkhoz állítani az üléseket, megtapogatni az anyagokat. Ha jobban belegondolunk, ilyen erővel parkoló autókat is nézegethetnénk az utcán. Itt azonban nem zárták kordonok mögé a kiállított autókat, és több mint húsz modellt kipróbálhattak tesztvezetésen azok, akik vásárlás vagy éppen típusváltás előtt állnak. Persze ez korántsem a véletlen műve, hiszen egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy típust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek.

Mindenesetre a paletta széles volt, akárcsak tavaly, csak kapkodtuk a fejünket egy-egy márka bemutatóján. Az őszi autós szemlén, 3300 négyzetméteren a kiállítói térben ezúttal a szabadidő-autók domináltak, ami hűen tükrözi az újautó-piac tendenciáit is, hiszen 2018 első fél évében az össz­értékesítés 32,6 százalékát ezek tették ki. Az összes kiállító, így az Audi, a Citroën, a Cupra, a Honda, a Peugeot, a Renault, a Skoda, a Suzuki és a Volkswagen is elhozta legújabb vagy éppen legnépszerűbb SUV-ját, de emellett a márkák további újdonságokkal is készültek, a Sport Car Centrum pedig autós ínyencségekkel fűszerezte az eseményt.

Több olyan modell is megtekinthető volt, amely a Millenárison mutatkozott be széles körben hazánkban, a legnagyobb újdonságot az Audi Q8, a Peugeot 508, a Honda CR-V, a Peugeot Rifter és közeli rokona, a Citroën Berlingo jelentette. Továbbá itt volt látható először a SEAT új márkája, a Cupra is, amely a 300 lóerős, különleges optikai megjelenésű Atecát állította ki. A Cupra név mindig az autóvezetés élményének és a mindennapos használat könnyedségének egyensúlyát jelentette. Nem mindegyik márka képes a Cupra precizitását és sportosságát megjelenítő autót gyártani, de a Cupra Ateca olyan autó, amellyel a gyereket el lehet vinni az iskolába, és sok bőrönddel is nagy utazási élményt nyújtó kirándulást lehet vele tenni.

Jómagam kipróbálhattam a Honda CR-V-t, amely másfél évvel a premierje után végre Európában is bemutatkozott. Nemcsak belül lett tágasabb, de nőtt minden külső mérete is. A Honda HR-V pedig világszinten a japánok mára egyik legsikeresebb modellje, hozzánk egyetlen változatban érkezett, mely októbertől kapható. Ez az 1,5 literes szívó benzinmotoros példány, amelynek teljesítménye 130 lóerő, hatfokozatú kéziváltóval vagy fokozatmentes automatával érkezik.

Külön kiemelendő a Peugeot 508, amelyet a márka a korábbi 407-es és 607-es modelljeinek egyfajta közös utódjaként dobott piacra. A Peugeot átalakította ezt a típusát, amely ötajtós kupéként folytatja pályafutását. A sportos vonal­vezetésűre rajzolt autó utastere a komfort és a stílus jegyében született, könnyed franciás formatervvel készült. Fejlesztettek a futóművön is, stabilabbá vált, miközben az úthibaelnyelő képessége növekedett, és megőrizte a hagyományos francia komfortosságot. A látványos első LED-es nappali menetfények kicsit háttérbe szorítják a mérges tekintetű fényszórókat, nemcsak a márkanév, de a típusszám is olvasható a kocsi orrán. Benzinmotorja 1,6 literes, 180 lóerős vagy 225 lovas teljesítménnyel, míg a dízelből az 1,5-es 130 lóerő teljesítményű, a 2,0 literes pedig 160 és 180 lóerős teljesítménnyel választható.