Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy műszaki hibás járművel ne induljunk nyaralni

Ne attól legyen maradandó élmény a nyaralás, hogy a tópart helyett az árok mentén töltjük az időt a sárga angyalra várva, hanem attól, hogy nyugodtan engedjük beülni a családtagokat, barátokat az autóba, és mi is magabiztosan csusszanunk a volán mögé, tudván, hogy a vezetésen és a pozitív élmények gyűjtésén kívül semmi dolgunk nem lesz útközben.

Mivel a legtöbb ember nem ért hozzá, sokan pedig azt gondolják, hogy igen, és csak menet, vagyis inkább lerobbanás közben döbbennek rá, hogy csak hiszik, hogy értenek hozzá, ezért a legjobb, ha mindenki szakemberhez fordul.

Nemcsak azért, mert ő valóban fel van vértezve a megfelelő tudással és tapasztalattal, hogy felkészítse az autót a hosszú útra, hanem azért is, mert csak neki vannak diagnosztikai eszközei, amivel meg tud nézni olyan adatokat, amik jelzik az esetleges hibákat, amik még időben, a nyaralás megkezdése előtt orvosolhatók.

Sok bosszúságtól menthet meg a rendszeres ellenőrzés

Bizonyára mindenki észrevette, hogy gyakran igencsak hosszú sor áll a szerelőműhelyek előtt. Ez leginkább abból adódik, hogy egyre több az autó és egyre kevesebb a szakember. A nyár viszont közeleg, mit sem törődve azzal, hogy a szerelőre való várakozási idő egyre hosszabb. Jelentsük hát be, kérjünk neki időpontot, mint egy kis betegnek. Nemcsak a folyadékszinteket kell ellenőrizni ilyenkor, hanem át kell tolni egy többlépcsős ellenőrzésen a járművet, hogy problémamentes legyen vele a hosszú út.

Elsőként a világító- és jelző­berendezéseket vizsgálják át, beállítva a fényszórókat is, majd jönnek az utastér elektromos biztonsági, illetve kényelmi berendezéseinek ellenőrzései. A klíma esetében a szűrőt is érdemes kicserélni, sőt a teljes rendszert tisztíttatni és fertőtleníttetni.

Ilyenkor kiderül, mennyire gondos gazda a tulajdonos, mert felnyitják a motorháztetőt is, ahol gyakran találnak nyestrágásnyomokat és az apró, ám rendkívül bosszantó ragadozó ürülékét, esetleg egyben odalopott tyúktojásokat is. Megnézik az akkumulátort, a vezetékeket, a csatlakozásokat, a folyadékszinteket, legyen az motor-, fék- vagy szervóolaj. Megvizsgálják az esetleges folyásokat, melyek valamilyen meghibásodásra utalhatnak. A leggyakrabban az olaj jelzi, hogy valami nem megfelelően tömít, zár, de a vízpumpa körül is lehet gond. A vezérlés cseréje nem a legolcsóbb, de ha nem tesszük meg időben, és elszakad a vezérműszíj vagy lánc, akkor akár teljesen tönkre is tehetjük a jármű lelkét. A motor hűtése, illetve annak hatásfoka is kiemelt fontossággal bír, ezért az esetleges lerakódásokat érdemes a hűtő elől eltávolítani, legyen az a nyárfa fehéren szálló magja vagy száradó rovartetemek százai.

Aztán jön a futómű, aminek nem elég futni, hanem az úton is kell tartani a járművet, lehetőleg úgy, hogy ne kelljen szkanderezni egész úton a kormánnyal, mert mondjuk jobbra húz.

A gumikat is érdemes szemrevételezni, hiszen rossz futóműbeállítás esetén lehet, hogy csak az egyik vagy a másik széle kopott.

Ha sokat mentünk vele az előírtnál alacsonyabb nyomással, akkor akár kagylósan is kophatott a köpeny, de ha ilyen gond nincs is, azt mindenképpen ellenőrizni kell, hogy a kerék az évszaknak megfelelő-e, és hogy a minta mélysége eléri-e a minimumot. Gyakran figyelmen kívül hagyják az abroncsok korát, amit a DOT szám mutat meg, pedig nem egy autó fut olyan „papucsokon” amiken a mintázat még megfelelő, de oldalt csupa repedés a köpeny, mert eltelt egy évtized a gyártás óta. Az ilyen alapos átvizsgálás idején napvilágra kerül a sokszor méltatlanul elfeledett pótkerék is, ami legalább annyira hasznos tud lenni, ha megment minket, mint amilyen bosszantó, mikor laposabb, mint maga a cserélni kívánt defektes.

Tóth Gábor Móron dolgozó szerelő lapunknak elmondta, hogy nemcsak hosszú út előtt érdemes elvinni a kocsit átvizsgálásra, hanem évente legalább egyszer, hogy kiderüljenek olyan hibák, amiket egy gyakorlott szem seperc alatt észrevesz.

Példának olyanokat hozott fel, mint a repedezett ékszíj, az esetlegesen kacsázva járó szíjtárcsa, a kopott fék, de sokat mond a szakemberek füle számára egy-egy gyanús zörej is. Ha mechanikailag minden rendben, akkor jöhet a műszeres mérés, ami kiírja a lehetséges hibákat, illetve annak okait. Ha ezen is átmegy a kocsi vagy az imádott kétkerekű, akkor nincs más teendő, mint beszállítani az utasokat, betenni a csomagokat, köztük a peca­cuccot, és irány a nyaralás!

Ha már minden sínen van, akkor is tartsunk be pár szabályt! A vezetési stílusunk is nagyban befolyásolja a menetbiztonságot és természetesen a pénztárcánk tartalmát is.