Most van a szezonja a kátyúbaleseteknek

A kátyúbiztosítást kínáló társaságok tapasztalatai szerint a kátyúk okozta károk 60-70 százaléka az első negyedévben történik.

– Az ilyen jellegű balesetek minden autósnak potenciális kockázatot jelentenek, ezért érdemes biztosítással felkészülni a váratlan esetekre – hívta fel a figyelmet közleményében a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz).

Mint írták, a téli fagyok igen súlyosan meg tudják rongálni a közutakat, ezért most kezdődik csak az igazi „kátyúszezon”. Az úthibák javítása általában tavasszal kezdődik, gyakran nyár elejéig is elhúzódik, addig viszont számtalan autó futhat kátyúba.

A Mabisz jelzése szerint az okozott leggyakoribb kár a defekt, illetve a felni sérülése, de előfordul futómű-károsodás is sőt, akár balesetet, személyi sérülést is okozhat a kátyú. Az átlagos kárösszeg pár tízezer forint, azonban a futóműben okozott kár akár a több százezret is elérheti.

A biztosítók rámutattak, hogy bár az utak állapotáért az út fenntartója felel, a káreseményt mindig a kárt szenvedett autósnak kell bizonyítania, ezért a kátyús balesetekhez érdemes rendőrt hívni: a hatósági jegyzőkönyv fontos dokumentuma lehet a bizonyítási eljárásnak. A helyszínről, az autóról, az útról és a kátyúról is érdemes fotót készíteni, illetve az esetleges tanúk elérhetőségét feljegyezni. A bejelentéssel a károsultnak a közút fenntartójához kell fordulnia. A bejelentésnél közölni kell az esemény idejét, pontos helyét, valamint, hogy milyen körülmények között történt a baleset. A bejelentéshez csatolni kell a helyszínen készült hatósági jegyzőkönyvet, fényképfelvételeket, tanúnyilatkozatokat, továbbá – amennyiben van – a kár összegét igazoló javítási számlát. Személyi sérülés esetén az orvosi dokumentációt is be kell mutatni.

Kátyúkár biztosítás esetén kicsit más a helyzet, ez esetben nem az útkezelő, hanem saját biztosítója felé jelentheti be a kárt a pórul járt sofőr. A biztosító kifizeti a kártérítést, majd rendezi azt a közútkezelővel. Itt is rendkívül fontos a részletes dokumentáció, ennek hiányában a biztosító nem tud fizetni. Mint ahogy akkor sem, ha a megengedettnél gyorsabban hajtott az autós, vagy figyelmeztető tábla jelezte az úthibát.

Kátyúbiztosítást önállóan, illetve kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vagy casco mellé, kiegészítő biztosításként köthetnek az autósok, akár évi 2-3 ezer forintért. A kátyúkár biztosítást az hívta életre, hogy az ilyen károk átlagos összege húszezer forint körüli, a casco biztosítások önrésze ennél jellemzően magasabb.