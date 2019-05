Mindenképp nézessük át autónkat, mielőtt nyaralni indulnánk! (szponzorált tartalom)

A legtöbben láttunk már olyat (jobb esetben csak filmekben), hogy a hónapok óta várt nyaralás egy műszaki hibás járműnek köszönhetően hirtelen rémálommá válik. Hogy mindezt elkerüljük, érdemes ellátogatni Fehérváron a Suzuki és Opel Bartánál található autószervizbe, ahol felkészült szakemberek garantálják vakációnk biztonságát.

Soha ne induljunk el műszaki hibás autóval, hiszen nemcsak magunk, de utasaink biztonságát is veszélyeztetjük vele! Nyaralás előtt nézessük át gépkocsinkat szakemberekkel, akik megvizsgálják a jármű fékeinek és futóművének állapotát, a világítóberendezéseket, ellenőrzik az ablakmosófolyadék-, a fagyálló- és a motorolajszintet, a gumiabroncsok állapotát (beleértve a pótkereket is), valamint felkutatják az esetleges szivárgások helyét is – tanácsolta Toldi Máté, az Alba Ipari Zónában található szerviz vezetője, ahol az összes Opel és Suzuki típusú autó hozzáértő kezek között készülhet fel a nagy nyári kalandokra. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az ország minden pontjáról érkeznek a márka tulajdonosai az öt szerelővel és egy műszaki vizsgabiztossal operáló javítóműhelyhez, ahol tavaszi kampányuk igénybevételével akár nyerhet is a látogató!

Ha pedig nyár, akkor forróság, így a klímaberendezések rendbetétele, főleg ha gyerekekkel utazik valaki, rendkívül fontos! A szakember szerint egy alapos klímatisztítás, és az évi kétszeri pollenszűrőcsere (tavasszal és ősszel) elengedhetetlen eleme a nyári felkészülésnek. A Suzuki és Opel Bartánál alap és ózonos klímatisztítást is végeznek, melyek 1-1,5 óra alatt el is készülnek. Mindezt soron kívül, 1 munkanapos határidővel vállalják. Érdemes azonban észben tartani, hogy ezt a vizsgálatot utazás előtt két-három héttel végeztessük el, hogy mire útra kel a család, minden kellemetlen szag távozzon az autóból.

Ha külföldre utazunk, általában mindig kötünk utasbiztosítást. Toldi Máté szerint ebbe hasznos belevenni a gépjárművünket is.

Mindezek mellett pedig jó, ha az autóban megtalálhatók baleset vagy forgalmi dugó esetére „mentőcsomagok”: ezek közé soroljuk az elsősegélycsomag, láthatósági mellény és elakadásjelző háromszög triumvirátust (melyek amúgy is kötelező elemei a járműnek), de az olyan apróságokat is, mint az ásványvíz vagy némi rágcsálnivaló, ami egy 6-8 órás határon történő várakozás során jól tud esni.

Amennyiben gépjárműve műszaki vizsgáztatásának ideje is közeledik, ne keresgéljen tovább! A cégnél személy-, és kistehergépkocsik műszaki vizsgáztatását 3,5 tonnáig nagyon rövid határidővel, akár másnapra is tudják vállalni.

A javítóműhely szombat délelőtt is nyitva tart, ahol az ügyfelek egy finom kávé elfogyasztása közben üvegen keresztül követhetik végig szeretett járművük szervizelését, de akár tesztvezetésre is elmehetnek a legújabb Suzuki és Opel modellekkel.

